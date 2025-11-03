Firma UNIVERS otevřela novou prodejnu v Praze. Rozšiřuje tak síť svých poboček po celé České republice.

„Naší snahou je být zákazníkům co nejblíže – jak v oblasti prodeje, tak při realizaci zakázek. Otevření pražské prodejny je logickým krokem, protože poptávka po našich výrobcích a službách v regionu dlouhodobě roste,“ říká zástupce společnosti UNIVERS s.r.o., paní Hana Horáková.
Nová prodejna nabídne kompletní sortiment výrobků UNIVERS – od garážových vrat a stínících prvků pro soukromé objekty i komerční areály. Samozřejmostí je odborné poradenství, zaměření na místě, kompletní montážní servis i záruční a pozáruční péče.
Firma UNIVERS si zakládá na vlastní výrobě a dlouholeté zkušenosti v oboru. Její výrobní kapacity zahrnují moderní technologické zázemí, které umožňuje realizovat zakázky nejen pro koncové zákazníky, ale i pro průmyslové a stavební partnery po celé České republice.
„Rozšíření sítě prodejen nám umožní ještě lépe reagovat na potřeby zákazníků a zkrátit dodací lhůty. Praha představuje významný trh, kde vidíme velký potenciál pro další rozvoj,“ dodává Horáková.
Více informací o jednotlivých pobočkách, kontaktech i výrobních kapacitách naleznete na webových stránkách společnosti: www.univers.cz/kontakt.