Firmy dál řídí finance pocitem. Nový projekt chce změnit jeden z nejdražších zlozvyků české ekonomiky

Největší problém? Slabá produktivita
Zakladatel projektu CFO Roku Václav Nedvídek upozorňuje, že nejdražším zlozvykem českých firem je řízení bez dat. „Firmy vidí smysl finančního řízení pro řešení krizí. Ve skutečnosti finanční řízení pomáhá zvyšovat produktivitu, efektivitu a ziskovost,“ uvádí Nedvídek.
Podobně situaci hodnotí i bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. Podle něj není hlavním problémem české ekonomiky inflace, ale nízká výkonnost při přehřátém trhu práce. Vyšší produktivita podle něj nebude možná bez lepší práce s financemi uvnitř podniků.
„Zažil jsem situace, kdy se firmy dostaly do problémů, protože dostávaly data s asi tříměsíčním zpožděním a myslely si, že jim byznys jede. Což nebyla pravda. Anebo situace, kdy byly firmy překvapeny tím, že nejsou schopny dodávat peníze do svého kurzového zajištění v důsledku oslabení kurzu. Anebo kdy si firmy myslely, že ztrácejí a že musejí odepsat hodnotu svého finančního zajištění, aby rok na to zpětně zjistily, že jejich marže ve skutečnosti dramaticky narostly,“ uvedl Singer na tiskové konferenci k zahájení projektu CFO Roku.
Firmy čeká vlastní benchmark
Vedle ocenění nejlepších CFO vzniká také první rozsáhlejší výzkum finančního řízení českých malých a středních podniků. Autoři budou mapovat například práci s cash flow, využívání digitálních nástrojů nebo připravenost firem na nástup umělé inteligence. Výsledkem má být veřejná zpráva, která podnikatelům umožní porovnat vlastní fungování s ostatními firmami.
Novinkou budou také žebříčky venture kapitálových a private equity fondů.
Nezávislé hodnocení nebude vycházet pouze z výnosů fondů, ale také z hodnocení samotných podnikatelů, kteří s investory spolupracují.
Zdroj: CFO Roku