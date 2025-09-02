Firmy jsou pod tlakem rostoucích nákladů na energie. Pomoci může i stínící technika

I přes skutečnost, že léto se pomalu chýlí ke konci, teploty se ještě rozhodně nevzdávají. V ČR bude nadprůměrně teplé počasí a slunce bude ještě nějakou dobu svítit do domů i kanceláří. Je potřeba myslet jak na zdraví i komfort organismu, neméně tak na úspory, které může oproti klimatizaci přinést stínící technika. „Kvalitní interiérové stínění funguje jako první obranná linie proti přehřívání místností. Speciální látky s termoreflexní úpravou odrážejí sluneční záření dřív, než vůbec vstoupí do interiéru. Výsledkem je nižší spotřeba energie a úspora na provozu,“ vysvětluje Marek Pščolka, zakladatel společnosti Žaluzieee. Firma, která se profiluje jako lídr trhu s unikátní „bezstarostnou službou“, dodává řešení na míru klientům po celé České republice.
Komfort, úspory i design v jednom
Výhody stínicí techniky ale nekončí u tepelného komfortu. Podle Pščolky jde také o ochranu vybavení, zvýšení pracovní pohody a estetiku prostor. „Stínění eliminuje ostré světlo a odlesky na monitorech, chrání nábytek a techniku před přehřátím a navíc dokáže zlepšit akustiku v místnosti. Když se navíc sladí s firemními barvami nebo interiérovým designem, spojuje funkčnost s reprezentací – což je přesně to, co dnes firmy očekávají,“ doplňuje Pščolka.
Případ z praxe: nižší teplota i spokojenější zaměstnanci
Konkrétním příkladem je realizace v ostravských kancelářích neziskové organizace ADRA. Tamní zaměstnanci si stěžovali na nesnesitelné horko v odpoledních hodinách, kdy klimatizace přestávala stačit. „Po instalaci vertikálních žaluzií na míru z látky s vyšším stupněm stínění klesla vnitřní teplota o několik stupňů. Díky možnosti naklápění lamel si navíc pracovníci mohli regulovat množství světla podle potřeby, což vedlo nejen k finančním úsporám, ale i k vyšší spokojenosti zaměstnanců,“ říká zakladatel Žaluzieee.
Od „nutného zla“ k součásti designu
Zatímco ještě před několika lety byly žaluzie vnímány jen jako praktická ochrana proti slunci, dnes jsou plnohodnotnou součástí návrhu interiéru. Roste poptávka po elegantních den/noc roletách, plisé žaluziích do střešních oken nebo blackout roletách do prezentačních místností. „Firmy častěji dbají na ergonomii i vizuální harmonii. Stínicí technika už není vnímána jako příslušenství, ale jako integrální prvek pracovního prostředí,“ potvrzuje Pščolka.
Profesionální řešení šetří čas i nervy
Podle něj je klíčovým rozdílem oproti běžně dostupným produktům komplexní servis a řešení na míru. „Žaluzie z hobby marketu sice ušetří pár korun na začátku, ale brzy přestanou fungovat nebo kazí estetiku prostoru. Profesionální řešení na míru přináší desítky moderních látek a odstínů, možnost motorizace a hlavně záruku na výsledek jako celek,“ vysvětluje.
Inovace v tradičním oboru
Společnost Žaluzieee se profiluje jako případová studie toho, jak lze tradiční obor transformovat pomocí inovací a důrazu na zákaznickou zkušenost. „Nechceme být jen dodavatelem žaluzií. Budujeme ekosystém ‚eee‘ služeb, který firmám šetří čas, starosti i peníze. Naším cílem je ukázat, že i v tradičním odvětví lze dělat věci moderně a s vizí,“ uzavírá Marek Pščolka.