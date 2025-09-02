Firmy jsou pod tlakem rostoucích nákladů na energie. Pomoci může i stínící technika

Autor:
  8:20
Praha 2. září 2025 (PROTEXT) - Rostoucí ceny energií a snaha vytvářet zdravé pracovní prostředí vedou české firmy k hledání úspor v oblasti chlazení kanceláří a provozoven. Jedním z efektivních řešení, které se prosazuje napříč sektory, je kvalitní interiérové stínění. Podle odborníků dokáže správně zvolená roleta nebo žaluzie snížit teplotu v místnosti o několik stupňů a tím výrazně omezit potřebu klimatizace.

I přes skutečnost, že léto se pomalu chýlí ke konci, teploty se ještě rozhodně nevzdávají. V ČR bude nadprůměrně teplé počasí a slunce bude ještě nějakou dobu svítit do domů i kanceláří. Je potřeba myslet jak na zdraví i komfort organismu, neméně tak na úspory, které může oproti klimatizaci přinést stínící technika. „Kvalitní interiérové stínění funguje jako první obranná linie proti přehřívání místností. Speciální látky s termoreflexní úpravou odrážejí sluneční záření dřív, než vůbec vstoupí do interiéru. Výsledkem je nižší spotřeba energie a úspora na provozu,“ vysvětluje Marek Pščolka, zakladatel společnosti Žaluzieee. Firma, která se profiluje jako lídr trhu s unikátní „bezstarostnou službou“, dodává řešení na míru klientům po celé České republice.

Komfort, úspory i design v jednom

Výhody stínicí techniky ale nekončí u tepelného komfortu. Podle Pščolky jde také o ochranu vybavení, zvýšení pracovní pohody a estetiku prostor. „Stínění eliminuje ostré světlo a odlesky na monitorech, chrání nábytek a techniku před přehřátím a navíc dokáže zlepšit akustiku v místnosti. Když se navíc sladí s firemními barvami nebo interiérovým designem, spojuje funkčnost s reprezentací – což je přesně to, co dnes firmy očekávají,“ doplňuje Pščolka.

Případ z praxe: nižší teplota i spokojenější zaměstnanci

Konkrétním příkladem je realizace v ostravských kancelářích neziskové organizace ADRA. Tamní zaměstnanci si stěžovali na nesnesitelné horko v odpoledních hodinách, kdy klimatizace přestávala stačit. „Po instalaci vertikálních žaluzií na míru z látky s vyšším stupněm stínění klesla vnitřní teplota o několik stupňů. Díky možnosti naklápění lamel si navíc pracovníci mohli regulovat množství světla podle potřeby, což vedlo nejen k finančním úsporám, ale i k vyšší spokojenosti zaměstnanců,“ říká zakladatel Žaluzieee.

Od „nutného zla“ k součásti designu

Zatímco ještě před několika lety byly žaluzie vnímány jen jako praktická ochrana proti slunci, dnes jsou plnohodnotnou součástí návrhu interiéru. Roste poptávka po elegantních den/noc roletách, plisé žaluziích do střešních oken nebo blackout roletách do prezentačních místností. „Firmy častěji dbají na ergonomii i vizuální harmonii. Stínicí technika už není vnímána jako příslušenství, ale jako integrální prvek pracovního prostředí,“ potvrzuje Pščolka.

Profesionální řešení šetří čas i nervy

Podle něj je klíčovým rozdílem oproti běžně dostupným produktům komplexní servis a řešení na míru. „Žaluzie z hobby marketu sice ušetří pár korun na začátku, ale brzy přestanou fungovat nebo kazí estetiku prostoru. Profesionální řešení na míru přináší desítky moderních látek a odstínů, možnost motorizace a hlavně záruku na výsledek jako celek,“ vysvětluje.

Inovace v tradičním oboru

Společnost Žaluzieee se profiluje jako případová studie toho, jak lze tradiční obor transformovat pomocí inovací a důrazu na zákaznickou zkušenost. „Nechceme být jen dodavatelem žaluzií. Budujeme ekosystém ‚eee‘ služeb, který firmám šetří čas, starosti i peníze. Naším cílem je ukázat, že i v tradičním odvětví lze dělat věci moderně a s vizí,“ uzavírá Marek Pščolka.

 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Bizarní záhada. V Tachově mají odpadkové koše, které tam zjevně nepatří

V Tachově řeší bizarní záhadu. Na jeho území je několik odpadkových košů se zvláštním erbem města, který ale Tachovu nepatří. Bádáním se přišlo na to, že jde o znak Bělehradu, hlavního města Srbska....

2. září 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Auto vyletělo ze silnice a začalo hořet, řidiče našli mrtvého pod vozem

Od úterních brzkých ranních hodin vyšetřují českobudějovičtí dopravní policisté nehodu se smrtelným zraněním na silnici u obce Sedlec. Řidič vylétl ze silnice a auto začalo v příkopu mezi stromy...

2. září 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Pardubice přivítají festival tvořivosti a nových technologií

V sobotu 6. září se Automatické mlýny promění v centrum kreativity při druhém ročníku přehlídky Maker Faire Pardubice.

2. září 2025  9:23

Faunapark na sobotu chystá Beskydský Montmartre, v neděli zažijete Cirkus bez šapitó

Beskydský Montmartre v sobotu a Cirkus bez šapitó v neděli. To jsou dvě zábavná odpoledne tohoto víkendu ve frýdecko-místeckém Faunaparku.

2. září 2025  9:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Veselý Kopec ožije tradičními řemesly a folklorem

V sobotu 6. září od 9:30 do 16:00 nabídne Muzeum v přírodě Vysočina celodenní program zaměřený na ukázky historických řemesel a technologií.

2. září 2025  9:17

Nerušte naši knihovnu, píší lidé ze vsetínského sídliště Luh starostovi

Lidé ve Vsetíně se podepisují pod otevřený dopis za zachování pobočky knihovny na sídlišti Luh. Město ji chce od října zrušit. Opravuje totiž souběžně centrální Masarykovu veřejnou knihovnu na Dolním...

2. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Byl to vtip, řekl muž o výhrůžce, že chystá útok na vládu. Dostal podmínku

Za vyhrožování teroristickým činem stanul před ostravským krajským soudem Petr Kuboš z Vyšních Lhot na Frýdecko-Místecku. Ten ve facebookové diskusní skupině Věznice ČR loni v říjnu ohlásil, že...

2. září 2025  9:12

Program Mezinárodního kongresu zdraví 2025 Praha

2. září 2025  9:06

V Chebu se má příští rok otevřít zubní klinika, o dalších kraj jedná

V Chebu by se měla v polovině příštího roku otevřít zubní klinika, o dalších Karlovarský kraj se soukromými společnostmi jedná. Uvedl to náměstek hejtmanky Petr Kubis. Podle něj je v současné době v...

2. září 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Děti mění preference: vědecké a tvořivé kroužky jsou na vzestupu

2. září 2025  8:51

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Siemens v Brně představí řešení a inovace pro vyšší konkurenceschopnost

2. září 2025  8:30

Značka přístavního kontejnerového zařízení společnosti RAINBOWCO prochází strategickou modernizací s cílem posílit globální konkurenceschopnost v oblasti špičkové výroby

2. září 2025  8:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.