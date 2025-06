Firmy letos zvyšují mzdy o 4,5 %, nejvíce ve službách a „tech“ sektoru

Tempo růstu tuzemských mezd zpomaluje. Zatímco v roce 2023 rostly základní mzdy v průměru o 7,3 %, v roce 2024 už to bylo 5,7 % a letos firmy zvyšují v průměru o 4,5 %. Firmy nicméně stále přidávají víc, než kolik činí letošní predikce inflace ve výši 2,5 %.

„Mzdová dynamika se vrací k normálu. Nárůsty už nejsou tak razantní jako v postinflačních letech, přesto firmy stále přidávají víc, než činí inflace – i přes zpomalení ekonomiky. Nejvýraznější útlum letos sledujeme ve výrobě: v sektoru automotive činí průměrný růst jen 4,0 %. Naopak tlak na vyšší mzdy pociťují firmy investující do transformace – především v IT, technologiích a službách, kde roste poptávka po specifických profesích,“ komentuje výsledky průzkumu Tomáš Jurčík, ředitel Comp&Ben Asociace, která sdružuje klíčové tuzemské zaměstnavatele a zabývá se analýzou mezd a systémy odměňování. Sběr dat proběhl letos v květnu a červnu mezi 212 firmami z komerčního sektoru z různých odvětví.

Nejvíce si letos polepší specialisté

Průzkum ukazuje, že stejně jako v minulých letech je nejnižší nárůst u manažerských pozic – pouze 3,8 % - zatímco nejvyšší nárůst proběhl u skupiny specialistů, kterým přidalo 90 % firem – v průměru o 4,4 %.

„Vysoce kvalifikované a nedostatkové technologické pozice si i v roce 2025 udržují silnou vyjednávací pozici. Firmy si uvědomují, že právě zde se láme schopnost inovace a růstu,“ říká Tomáš Jurčík, ředitel Comp&Ben Asociace.

Tři čtvrtiny firem již mzdy upravily v průběhu prvního kvartálu, nejčastěji v lednu a dubnu. Zbytek plánuje navýšení během druhé poloviny roku, především v červenci.

Výkon stranou: polovina firem se jím při odměňování neřídí

Ačkoli rostou rozdíly mezi skupinami zaměstnanců, způsob přidávání zůstává často nepružný. Celkem 51 % firem při zvyšování mezd vůbec nezohledňuje výkon zaměstnanců. – 16 % z nich přidává plošně, dalších 27 % nechává rozhodnutí na manažerovi v rámci rozpočtu.

„Zvýšení mzdy by nemělo být automatické, ale zasloužené a motivační. Firmy, které plošně přidávají, ztrácí kontrolu nad náklady a zároveň snižují motivaci zaměstnanců. Stále přetrvává mylná představa, že výkon se má promítat jen do bonusů či prémií. Jenže to nestačí. Moderní přístup – takzvaný meritový nárůst– propojuje výkon i s růstem základní mzdy,“ upozorňuje Tomáš Jurčík.

Merit přístup (merit increase) je způsob každoroční revize mezd, kdy se navýšení základní mzdy odvíjí od individuálního pracovního výkonu zaměstnance. Na rozdíl od plošných nárůstů nebo automatického dorovnávání inflace tento přístup zohledňuje přínos konkrétního zaměstnance k výsledkům firmy.

Inflace není šablona pro zvyšování mezd

Stejně jako by nemělo docházet k plošnému přidávání bez ohledu na výkon, ani mzdy by neměly být automaticky dorovnávány jen podle inflace. Podle Comp&Ben Asociace je inflace pouze jedním z mnoha ukazatelů – klíčová jsou především data o tom, jak se mzdy reálně vyvíjejí napříč trhem.

„Mzdy nemají kopírovat inflaci, ale odrážet realitu trhu a schopnost firem odměnit výkon. Právě proto sledujeme tzv. posun mzdového trhu – tedy to, o kolik firmy skutečně přidávají. Letos by podle inflace stačilo přidat necelá 3 %, ale většina firem přidává víc,“ uzavírá Tomáš Jurčík, ředitel Comp&Ben Asociace, která sdružuje na tuzemském trhu klíčové zaměstnavatele a zabývá se analýzou mezd a systémy odměňování v soukromém sektoru.

Asociace vznikla ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Mezi zakládající členy patří řada významných tuzemských zaměstnavatelů, například skupina PPF, Vodafone, Foxconn, Zentiva, PwC Česká republika, Siko, Makro, Notino, ČEZ, T-Mobile, Raiffeisen Bank, Hornbach, Mattoni, Aterra Group, Mercer, BD Advisory a Miele.

