Firmy odměňují zaměstnance zážitkovým luxusem, soukromými ostrovy i private jety

Současné požadavky firemní klientely se zaměřují na absolutní soukromí, bezchybnou logistiku, flexibilitu a programy, které kombinují zážitek, odpočinek, teambuilding a špičkovou gastronomii.
„U našich firemních klientů vidíme jasný posun od plošných odměn k vysoce personalizovaným zážitkům. Dnešní firmy chtějí své lidi překvapit, dopřát jim pocit výjimečnosti a vytvořit vzpomínky, které mají dlouhodobý dopad na loajalitu i atmosféru v týmu. Meziročně evidujeme o incentive zájezdy v tomto prémiovém segmentu výrazný nárůst poptávky,“ říká Veronika Robin, Operations Director společnosti Exclusive Tours.
Příkladem dobré praxe z kategorie velkých mezinárodních akcí je připravovaný projekt pro významnou technologickou firmu, plánovaný na listopad 2026 na Maledivách. Pro skupinu 250 zaměstnanců, kteří na místo přilétají z celého světa, zajišťuje privátní cestovní kancelář kompletní odkup neboli buy-out celého privátního ostrova a hotelového resortu na čtyři noci v režimu all inclusive. Základní rozpočet akce dosahuje 12 milionů korun bez mezinárodních letenek a zahrnuje kompletní logistiku v destinaci, vnitřní letecké transfery, značkový firemní merch i bohatý program složený z výletů za delfíny, jógových workshopů, DJ vystoupení a večerních párty zajišťovaných v kooperaci s lokálními partnery.
Rostoucím trendem jsou rovněž komorní zájezdy pro úzké skupiny top managementu a důležitých partnerů s využitím privátních jetů. Příkladem je třídenní lyžařský koncept v italských Dolomitech na Alpe di Siusi v prémiovém resortu COMO Alpina s přímým přístupem na sjezdovku. Pro skupinu jedenácti osob zařizovala společnost kompletní servis na míru (privátní let do Bolzana, navazující transfery, hotel, skipasy doručené přímo na pokoj i zajištění prémiového vybavení na místě) za cenu přesahující dva miliony korun.
Podobný důraz na detail a flexibilitu vyžadují také gurmánské a vinařské cesty do Toskánska nebo kombinované itineráře, které propojují historická města jako Florencie, Benátky nebo oblast Lago di Garda. I v takových případech cestovní kancelář zajišťuje kompletní logistiku od degustací, privátních prohlídek s průvodci, výletů, přes zajištění kapacity boutique hotelů, až po zážitkové transfery helikoptérou. Cena takových komornějších cest pro skupiny deseti osob se v závislosti na využití privátního letadla, helikoptér a náročnosti programu obvykle pohybuje v rozmezí od 1,5 do 2,5 milionu korun.
“Součástí služeb je samozřejmě naše nepřetržitá asistence, která flexibilně řeší vzniklé situace, jako jsou alternativy při případném zrušení letů nebo úpravy menu podle specifických požadavků skupiny. Běžným standardem je také předchozí osobní inspekce destinace a daného hotelu dedikovaným travel designérem, který celou akci připravuje a garantuje její hladký průběh,” dodává k operativě takových cest Veronika Robin.
Cenové porovnání
Následující tabulka porovnává na základě společných paramentrů rozmanité koncepty zážitkového cestování. Od ultimátního soukromí pro vícegenerační rodiny přes exkluzivní komorní výpravy top managementu až po masivní firemní incentivy na privátních ostrovech. Pro jasnou představu o cenové hladině i rozsahu nabízených služeb nabízí srovnání rozpočtů, logistiky i servisu na míru a staví je do kontrastu k běžnému standardu firemních akcí v Česku. Ukazuje, jak se liší tradiční teambuilding od světa, kde je nejvyšší možný luxus, zážitek a absolutní soukromí hlavním požadavkem.
Zdroj: Exclusive Tours
|Srovnání luxusních konceptů cestování a běžný teambuilding
|Parametr
|Nejdražší rodinný azyl
|Firemní top incentiva
|Komorní VIP incentiva
|Běžný teambuilding v ČR
|Destinace
|Privátní ostrov, Maledivy
|Kompletní buy-out, Maledivy
|Dolomity / Toskánsko
|Horský resort / Wellness hotel v ČR
|Skupina
|Komorní skupina (rodina +)
|250 zaměstnanců (173 vil)
|10–11 osob (top management & partneři)
|250 zaměstnanců (dvoulůžkové pokoje)
|Rozpočet
|cca 10,000.000 Kč
|cca 12,000.000 Kč
|1,500.000 – 2,500.000 Kč
|cca 500.000 – 1,000.000 Kč
|Doba pobytu
|11 nocí
|4 noci (All Inclusive)
|3 dny / prodloužený víkend
|2 noci (Plná penze / Polopenze)
|Program
|Absolutní soukromí & butler
|Exkluzivní teambuilding & DJ
|ski-in/ski-out, degustace
|Společenský večer, outdoor aktivity
|Doprava v místě
|Privátní hydroplán v místě, security.
|Transfery z celého světa - dle velikosti objednávky (není v ceně)
|Privátní jet / helikoptéry
|Autobusová doprava / Vlastní odvoz
|Doprava z ČR
|20.000 - 90.000 CZK/os.
|20.000 - 90.000 CZK/os.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59791.