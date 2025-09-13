Firmy PotisEdge a Lion Power uzavírají strategické partnerství za účelem podpory inovací v oblasti energetických řešení pro manipulaci s materiálem v Severní Americe

Las Vegas 13. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost PotisEdge, světový lídr v oblasti systémů pro ukládání energie, podepsala na veletrhu RE+ 2025 významnou dohodu se společností Lion Power, tvůrcem systémů autonomního řízení energie (APM) pro trh manipulace s materiálem. Tato spolupráce dále posiluje strategické partnerství obou společností, které společně pracují na špičkových technologiích s cílem inovovat v tomto důležitém segmentu trhu. Partnerství zdůrazňuje jejich společnou oddanost poskytování pokročilých energetických řešení pro sektor manipulace s materiálem v Severní Americe.

Tato nová strategická dohoda prohlubuje dlouhodobé partnerství mezi společnostmi PotisEdge a Lion Power. V průběhu let si obě firmy udržely stabilní a hlubokou spolupráci. Společnost Lion Power ocenila výkon a kvalitu produktů firmy PotisEdge a uznala jejich přínos k rozšíření trhu. Na základě mnohaleté důvěry a spolupráce se obě strany dohodly na postupném zvyšování ročního prodejního pokrytí na tomto rozsáhlém adresovatelném trhu s více než 1 000 000 instalovanými vysokozdvižnými vozíky. Tato strategická dohoda upevňuje jejich dlouhodobé partnerství a očekává se, že dále prohloubí spolupráci a v dlouhodobém horizontu přinese výhody pro obě strany.

Průlomová expanze na severoamerický trh

Na základě nově podepsané dohody bude společnost PotisEdge poskytovat pokročilé inteligentní systémy správy baterií pro materiálně manipulační zařízení v Severní Americe. Využitím síly oceňovaného systému autonomního řízení energie od firmy Lion Power plánují společnosti pro severoamerický trh materiálně manipulační techniky dodávky přesahující 10 000 bateriových systémů ročně. Toto partnerství řeší současné problémy odvětví spojené se správou energie vysokozdvižných vozíků, což výrazně zvýší konkurenceschopnost obou firem na trhu baterií. Zároveň představuje průlom pro strategickou přítomnost společnosti PotisEdge v Severní Americe a vytváří pevný základ pro udržitelný růst v tomto regionu.

Zrychlená lokalizace pro udržitelný rozvoj

Tato spolupráce výrazně posílí úsilí společnosti PotisEdge o lokalizaci na severoamerickém trhu, jejíž součástí je i regionální výroba, zakázkové podpůrné systémy a optimalizace materiálně manipulační techniky. Tyto prvky zajistí dlouhodobou provozní stabilitu a rychlou reakci firmy na potřeby zákazníků, čímž se vytvoří pevný základ pro další úspěch společnosti v regionu.

Řešení výzev oboru prostřednictvím technologických inovacíPartnerství se zaměří na nasazení vysoce účinných baterií a řešení pro ukládání energie, která mají řešit klíčové potřeby zákazníků, jako je provozní efektivita, celkové náklady na vlastnictví a požadavky na udržitelnost. Spojením pokročilé technologie společnosti PotisEdge s předními řešeními autonomního řízení energie od firmy Lion Power obě společnosti posílí svou konkurenční výhodu v rozvíjejícím se sektoru energetiky pro materiálně manipulační techniku.

Osvědčené odborné znalosti a řešení zaměřená na budoucnost

S více než desetiletou zkušeností v klíčových energetických technologiích nasadila společnost PotisEdge svá řešení po celém světě. Tato zkušenost dokládá její pokročilé schopnosti v technologii baterií a inženýrskou excelenci. Její vedoucí podíl 65 % na trhu globalní elektrifikace specializovaných letištních vozidel zdůrazňuje spolehlivost a použitelnost jejích řešení. Roční objem prodeje se v rámci spolupráce s firmou Lion Power zdvojnásobí, což odráží silný růstový potenciál a společnou vizi utvářet budoucnost energetiky pro sektor materiálně manipulační techniky.

O společnosti Lion Power, LLC

Společnost Lion Power je tvůrcem prvního systém autonomního řízení energie (APM) pro globální trh materiálně manipulační techniky. Lion Power mění způsob správy bateriového napájení u vysokozdvižných vozíků a získala řadu ocenění v oboru včetně titulu Produkt roku od Plant Engineering. Společnost byla založena v roce 2020 a sídlí ve městě Greenville v Jižní Karolíně.

O společnosti PotisEdge

Společnost PotisEdge se sídlem v kanadského Vancouveru je celosvětově uznávaným lídrem v integraci systémů pro ukládání energie (ESS). V roce 2024 ji BloombergNEF označil za top poskytovatele integrace systémů pro ukládání energie a InfoLink ji zařadil mezi tři nejlepší globální integrátory systémů pro ukládání energie. S více než 13letou odbornou zkušeností v oboru kombinuje firma PotisEdge patentované technologie 5S (BMS, ICCS, EMS, TMS, PCS) a výrobní standardy automobilového průmyslu, aby poskytovala vysoce výkonná a udržitelná řešení.

Společnost PotisEdge má dceřiné společnosti ve Švédsku, USA, Austrálii, Singapuru a v Hongkongu a výrobní závody v Su-čou v Číně a v Atlantě v USA. V současnosti disponuje výrobní kapacitou 31 GWh s cílem rozšířit ji do roku 2028 na více než 100 GWh. Firma PotisEdge spojuje špičkové inovace, provozní excelenci a finanční stabilitu, aby poskytovala služby klientům v komerčních a průmyslových sektorech i v rámci velkých projektů po celém světě.

