Firmy už nemusí limitovat barevný potisk na trička. DTF mění potisk textilu

DTF, tedy Direct to Film, je digitální technologie, při které se motiv nejprve vytiskne na speciální přenosovou fólii. Následně se pomocí tepla a tlaku přenese na textil. Na rozdíl od klasického sítotisku není nutné připravovat samostatnou tiskovou formu pro každou barvu.
Technologie proto umožňuje vyrábět plnobarevné motivy, jemné barevné přechody, fotografie i drobné grafické detaily. Využívá se zejména u zakázek, kde by byl tradiční potisk kvůli přípravě výroby příliš nákladný nebo komplikovaný.
„Zákazníci už nechtějí vždy stovky úplně stejných triček. Často potřebují například dvacet kusů pro jednu pobočku, třicet kusů pro konkrétní akci a několik dalších variant se jmény nebo funkcemi zaměstnanců. Právě u takových zakázek dává DTF potisk velký smysl,“ říká Ing. Petra Kaidlová, odbornice na reklamní předměty ze společnosti Promo Direct.
Plnobarevné logo už není výsadou velkých sérií
U sítotisku se každá barva zpravidla připravuje samostatně. Čím více barev motiv obsahuje, tím náročnější je příprava zakázky. Technologie DTF umožňuje vytisknout celý motiv najednou, včetně bílé podkladové vrstvy potřebné pro potisk tmavého textilu.
Díky tomu se ekonomicky vyplatí také menší série. Firma nemusí zjednodušovat barevné logo jen proto, aby snížila cenu výroby, ani objednávat nepřiměřeně vysoký počet kusů.
„U klasického potisku zákazníci někdy museli volit mezi cenou a vzhledem. Buď objednali větší množství, nebo grafiku upravili na menší počet barev. DTF umožňuje zachovat původní podobu loga i u relativně malých zakázek,“ vysvětluje Kaidlová.
Technologie se hodí například pro potisk firemních triček, mikin, pracovních oděvů, sportovního textilu, tašek nebo textilních doplňků. Použít ji lze na bavlnu, polyester i směsové materiály, vždy však záleží na konkrétním typu textilu a jeho povrchové úpravě.
Každý zaměstnanec může mít vlastní potisk
Jednou z hlavních výhod digitálního tisku je možnost snadné personalizace. Jednotlivé kusy mohou obsahovat různá jména, čísla, pracovní pozice nebo označení pobočky.
Firma tak může objednat jednotnou kolekci oblečení, ale přitom každý kus upravit pro konkrétního zaměstnance. Podobně lze vyrábět dresy pro sportovní týmy, oblečení pro pořadatele akcí nebo textil pro různé jazykové mutace firemní kampaně.
„Personalizace bývala u menších zakázek poměrně drahá. Dnes lze připravit sérii triček, ve které má každý člověk vlastní jméno nebo číslo. Zákazník přitom nemusí platit výrobu nové tiskové formy pro každou variantu,“ říká Kaidlová.
Výhodou je také možnost pozdějšího dotisku. Pokud firma přijme nové zaměstnance nebo potřebuje doplnit několik chybějících velikostí, nemusí zpravidla opakovat celou původní objednávku.
DTF nenahradí všechny tiskové technologie
Přestože má DTF řadu výhod, není univerzálním řešením pro každou zakázku. U vysokých nákladů jednoduchého jednobarevného motivu může být stále výhodnější sítotisk. Pro reprezentativní polokošile, košile nebo bundy bývá vhodnější výšivka. U celoplošně potištěného polyesterového oblečení se zase používá sublimace.
„Neexistuje jedna nejlepší technologie potisku. Vždy záleží na počtu kusů, materiálu, velikosti motivu, počtu barev a způsobu používání výrobku. Seriózní dodavatel by zákazníkovi neměl automaticky nabídnout technologii, kterou má právě volnou, ale tu, která je pro danou zakázku nejvhodnější,“ upozorňuje Kaidlová.
U velkých a souvislých motivů může být DTF potisk na omak znatelnější než například přímý digitální tisk do vláken textilu. Při návrhu grafiky je proto vhodné zohlednit nejen vzhled, ale také velikost potištěné plochy a pohodlí při nošení.
Stejný název technologie neznamená stejnou kvalitu
S rostoucí popularitou DTF tisku přibývá také levných poskytovatelů a domácích řešení. Samotné označení DTF však ještě nezaručuje kvalitu výsledku.
O odolnosti potisku rozhoduje použitá fólie, inkoust, tavný prášek, správné vytvrzení i přesné nastavení teploty, času a tlaku při aplikaci. Významnou roli hraje také kvalita samotného textilu.
„Zákazník může dostat dva výrobky označené jako DTF potisk, ale jejich kvalita bude výrazně odlišná. Špatně připravený transfer může být příliš tvrdý, praskat nebo se po několika vypráních začít odlepovat. Profesionální výroba proto není jen otázkou tiskárny, ale celého technologického postupu,“ vysvětluje Kaidlová.
Pro delší životnost potisku se obvykle doporučuje prát textil naruby, používat šetrnější prací program, vyhnout se vysokým teplotám a nežehlit přímo přes potištěnou plochu.
Menší série omezují zbytečné zásoby
DTF zapadá také do trendu výroby podle skutečné potřeby. Firmy nemusí nakoupit stovky kusů textilu jen proto, aby dosáhly přijatelné ceny potisku.
Mohou připravovat menší kolekce pro konkrétní akce, oddělení nebo pobočky a podle potřeby je průběžně doplňovat. Tím se snižuje riziko, že ve skladu zůstanou nepoužité velikosti, zastaralá loga nebo oblečení pro zaměstnance, kteří už ve firmě nepracují.
„Nejlevnější kus není vždy nejlevnější objednávka. Když firma nakoupí velké množství textilu, který nakonec nevyužije, výsledná úspora rychle zmizí. U menších sérií může být jednotková cena o něco vyšší, ale zákazník objedná pouze to, co skutečně potřebuje,“ uzavírá Kaidlová.
Technologie DTF tak nenahrazuje tradiční způsoby potisku, ale rozšiřuje možnosti, které mají firmy při výrobě reklamního a pracovního textilu. Největší přínos přináší tam, kde je potřeba spojit plnobarevnou grafiku, menší množství a snadnou personalizaci.
O společnosti Promo Direct
Promo Direct s.r.o. je český dodavatel reklamních předmětů a firemních dárků s potiskem. V online katalogu nabízí přes 80.000 produktů a ve vlastní provozovně v Hlubočince u Prahy zajišťuje tisk, skladování a výrobu reklamních dárků. Společnost působí v oboru více než 20 let a dodává reklamní předměty firmám a státním organizacím v České republice i dalších zemích Evropské unie. Dlouhodobě se věnuje také udržitelnému sortimentu a ekologickým alternativám běžných reklamních předmětů.
Zdroj: Promo Direct s.r.o.
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