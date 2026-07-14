Firmy zbytečně přeplácejí software. Forscope nabízí řešení za zlomek nákladů

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  11:49
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Praha 14. července 2026 (PROTEXT) - Společnosti Forscope a Shockworks představují alternativu k předraženým SaaS platformám. Softwarová řešení šitá na míru konkrétním potřebám firem a vyvíjená s pomocí umělé inteligence, vznikají rychle a dokáží v průměru ušetřit 70 % nákladů.

Firmy dnes pravidelně platí za robustní SaaS nástroje (software as a service – software jako služba), s jejichž pomocí řeší zákaznickou, personální, účetní, logistickou, interní a další běžnou firemní agendu, aniž by tušily, že stejné funkce mohou získat na míru a za zlomek ceny. Typickým problémem přitom nebývá samotná cena SaaS nástrojů, ale nepoměr mezi tím, co firma za tato unifikovaná řešení platí, a tím, co skutečně využívá.

Společnost Forscope ve spolupráci s vývojářskou agenturou Shockworks proto nabízí novou službu vývoje firemních aplikací na míru. Díky pokročilému využití umělé inteligence je tvorba vlastního softwaru velmi rychlá a úsporná. "Ve spolupráci se společností Shockworks dodáváme softwarová řešení na míru za zlomek nákladů ve srovnání se standardními SaaS produkty. Vývoj probíhá s pomocí umělé inteligence, avšak pod přísným dohledem IT expertů, kteří garantují bezpečnost a datovou integritu. Díky tomu je vývoj na míru neuvěřitelně rychlý a levný. Důležité je i to, že firma získá software do vlastního majetku a nemusí tedy pravidelně obnovovat předplatné. V případě zájmu se postaráme i o jeho údržbu a provoz. I když započítáme náklady na vývoj a další správu, ušetří firma během tří až pěti let typicky 70 až 80 % stávajících nákladů," vysvětluje Jakub Šulák, CEO Forscope.

Klíčovým principem je přístup „keep, remove, add“. Ten z využívaného nástroje zachová funkcionality, které firma skutečně potřebuje, odstraní nadbytečné funkce a zároveň doplní chybějící. Výsledkem není univerzální software, ale přesně cílená aplikace, která kopíruje reálné fungování firmy a odstraňuje zbytečně placené funkce. Nejčastěji se tímto způsobem nahrazují menší interní aplikace, jako jsou schvalovací procesy, evidence majetku, HR, rezervační systémy, helpdesk, interní CRM nebo reporting. Díky tomu, že náhrada vychází z existujícího SaaS nástroje – včetně jeho procesů, rolí a dat – lze funkční řešení na míru připravit už během tří měsíců. Zároveň se z pohledu uživatele nemění logika práce s novým řešením šitým na míru, takže přechod je zcela plynulý.

O náhradě SaaS nástroje za individuální řešení dává smysl uvažovat zejména ve chvíli, kdy firma využívá jen menší část funkcí, část procesů stejně řeší mimo aplikaci, často naráží na limity systému nebo platí vysoké částky za omezený počet uživatelů. Nejčastěji se přitom nejedná o náhradu velkých podnikových platforem, ale o menší interní aplikace. Nejde tedy o rozsáhlou digitální transformaci, ale o pragmatickou náhradu přerostlého předplaceného nástroje menším a efektivnějším systémem.

"Ať už jde o volbu mezi novými a sekundárními trvalými licencemi, předplatným nebo vývojem řešení přesně podle konkrétních potřeb, Forscope dlouhodobě pomáhá firmám hledat takovou variantu softwaru, která je pro danou firmu a její potřeby ekonomicky nejvýhodnější," dodává Jakub Šulák.

Co je SaaS

SaaS (software as a service – software jako služba) je model, v němž firma software nevlastní, ale pravidelně si ho předplácí jako službu. Jeho výhodou je rychlé nasazení a nízká vstupní investice. Nevýhodou však mohou být postupně rostoucí náklady, platby za další uživatele, omezené možnosti úprav a situace, kdy firma dlouhodobě platí za funkce, které reálně nevyužívá.

SaaS vs. řešení na míru

Cena trvalého řešení šitého na míru konkrétním požadavkům firmy se obvykle pohybuje okolo ceny, kterou firma platí za roční předplatné aplikace řešící stejný problém. Vedle samotné licence je navíc potřeba započítat i další náklady, které v běžném pohledu na SaaS často zůstávají skryté. Patří mezi ně další licence pro nové zaměstnance, integrace, školení, čas strávený obcházením omezení systému aj. Proto je nutné počítat skutečné provozní náklady v čase (TCO), typicky 5 let. Jedno z konkrétních řešení dodávaných společností Forscope porovnávalo původní SaaS řešení v ceně 60 tisíc eur ročně se stejnou částkou zaplacenou jednorázově za vlastní aplikaci. Následná údržba, bezpečnost a hosting na toto řešení na míru činily přibližně pětinu původního ročního nákladu SaaS. Spolu s dalšími procesními náklady pak pětileté náklady původního SaaS řešení dosahovaly 300 tisíc eur, zatímco řešení Forscope vyšlo na 130 tisíc eur.

V jiném případě firma díky vlastní aplikaci zcela eliminovala roční licenci za 18 tisíc eur, přičemž předtím využívala jen třetinu jejích funkcí.

O společnosti Forscope

Forscope je největší softwarový broker ve střední a východní Evropě, který aktuálně působí v 9 zemích. Z české firmy zaměřené původně na nákup a prodej sekundárního (použitého) softwaru se postupně stal respektovaný partner pro softwarové audity, licenční poradenství, monetizaci softwarových aktiv a strategické řízení IT nákladů. Dnes Forscope pomáhá firmám i veřejným institucím optimalizovat jejich licenční strategie, snižovat náklady na software a omezovat závislost na modelech předplatného SaaS, a to vše při zachování plné shody s předpisy, transparentnosti a dlouhodobé udržitelnosti jejich IT prostředí.

Zdroj: Forscope

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