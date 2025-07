FISU Letní světové univerzitní hry 2025 startují! Česko bude reprezentovat více než 130 sportovců

Čeští sportovci se představí ve 14 sportech z celkem 18 vypsaných. Nechybí mezi nimi ani kolektivní sporty – basketbal a volejbal. České zástupce budeme mít i v basketbalu 3x3, lukostřelbě, sportovnígymnastice, atletice, beach volejbalu, šermu, judu, moderní gymnastice, veslování, plavání, taekwondu i tenisu. Soutěže budou probíhat v šesti hostitelských městech, kterými jsou Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim an der Rhur, Hagen a také Berlín.

Velká pozornost bude upřena na univerzitní basketbalový tým mužů, který v roce 2023 v čínském Chengdu vybojoval zlatou medaili. Zlato z Chengdu bude obhajovat také veslařka Anna Šantrůčková (UK). Gymnastka Dominika Ponížilová (UTB) si z Chengdu přivezla bronzovou medaili z přeskoku a také ona se bude v Německu snažit navázat na svůj úspěch z roku 2023, stejně jako Jan Jermář (OU) a Victor Sklenka (Idaho State University), kteří se v Chengdu radovali ze stříbra v tenisové čtyřhře. O medaili se pokusí zabojovat i bronzová medailistka z běhu na 400 m z Chengdu Barbora Malíková (Virginia Polytechnic Institute and State University).

Na programu letošních LSUH chybí sportovní střelba, která se tradičně řadí mezi velmi úspěšné sporty, v nichž česká výprava sbírá medaile. Na tyto medailové úspěchy bude ale moci navázat řada dalších našich sportovců. V české univerzitní výpravě totiž nebudou chybět ani zvučná jména českého sportu včetně českých olympioniků. O medaile v plaveckém bazénu zabojuje česká rekordmanka a bronzová medailistka z nedávného ME do 23 let na trati 50 m motýlek Daryna Nabojčenko. Českou sprinterskou školu budou na atletickém oválu v Bochumi reprezentovat olympionici Tomáš Němejc (ZČU) či bronzový medailista z MS v atletice z roku 2023 (štafeta 4 x 400 m mix) Matěj Krsek (ČZU), dalšími olympioničkami v české výpravě jsou taekwondistka Petra Štolbová (PALESTRA) či gymnastka Aneta Holasová (UK).

Česká akademická reprezentace by v Německu ráda navázala na bohatou medailovou sbírku z roku 2023, kdy se českým sportovcům podařilo vybojovat celkem 12 cenných kovů na hrách v Chengdu.

Základní údaje o české akademické reprezentaci:

195 účastníků (včetně 64 členů doprovodu, který tvoří vedení výpravy, trenéři, lékaři, fyzioterapeuti, maséři a technický doprovod),

131 sportovců z 45 vysokých škol (29 českých škol, 16 zahraničních),

14 sportů (basketbal, volejbal, basketbal 3x3, lukostřelba, sportovní gymnastika, atletika, beach volejbal, šerm, judo, moderní gymnastika, veslování, plavání, taekwondo, tenis),

vedoucí české univerzitní výpravy na 32. FISU Letních světových univerzitních hrách 2025 v Německu je PaedDr. Ivana Ertlová, předsedkyně České asociace univerzitního sportu.

„V těchto dnech vrcholí přípravy na odjezd českého univerzitního týmu sportovců-studentů i jejich realizačních týmů na FISU LSUH Rhine-Ruhr 2025. Ráda bych jménem vedení výpravy popřála všem účastníkům, aby se jim podařilo předvést výsledky a výkony, které splní jejich očekávání! Jsem přesvědčená, že stejně jako v letech minulých, obhájíme vysoký standard českého univerzitního sportu. Budeme se společně těšit z každého dílčího sportovního úspěchu, který bude odměnou nám všem, kteří jsme Univerziádu připravovali, ale hlavně studentům za jejich úspěšné spojení studia s vysokou sportovní výkonností,“ prohlásila před zahájením her Ivana Ertlová.

Světové univerzitní hry (dříve Univerziády) jsou nedílnou součástí sportovní reprezentace České republiky, která je finančně podporována Národní sportovní agenturou. Jednotlivé sportovní týmy i individuální sportovci jsou vysíláni v úzké koordinaci s příslušnými sportovními svazy a resortními sportovními středisky, Victoria VSC, Ministerstvo obrany ČR – Armádní sportovní centrum DUKLA, Olymp Centrum sportu Ministerstva vnitra.

Naším cílem je co nejlépe reprezentovat český univerzitní sport i ČR na mezinárodní úrovni. Chceme dosáhnout co nejlepších sportovních výsledků s finálovými a medailovými pozicemi v duchu vysokého kreditu, který český univerzitní sport v zahraničí má.

Složení českého univerzitního týmu a nominace v jednotlivých sportech naleznete na webových stránkách České asociace univerzitního sportu www.caus.cz.

Základní údaje o LSUH 2025:

32. FISU Letní světové univerzitní hry (Summer World University Games),

největší letní sportovní studentská akce na světě,

koná se pod hlavičkou Mezinárodní federace univerzitního sportu (FISU),

předpokládá se účast až 10.000 účastníků (z toho 8.500 sportovců),

více než 600 univerzit,

více než 150 účastnických zemí z celého světa,

18 sportů (včetně basketbalu 3x3 vozíčkářů),

12 soutěžních dnů,

6 hostitelských měst,

23 sportovišť.

Hostitelská města:

Bochum (atletika, basketbal 3x3, basketbal 3x3 vozíčkářů),

Duisburg (basketbal, beach volejbal, veslování, vodní pólo),

Essen (lukostřelba, sportovní gymnastika, basketbal, šerm, judo, moderní gymnastika, stolní tenis, taekwondo, tenis),

Mülheim an der Rhur (badminton),

Hagen (basketbal),

Berlín (skoky do vody, plavání, volejbal).

Detailní informace o akci jsou přístupné na FISU oficiálních stránkách www.fisu.net a na https://rhineruhr2025.com/en.

O úspěších českých akademiků na hrách budeme pravidelně informovat na našem webu www.caus.cz a na sociálních sítích (odkazy viz níže).

Online přenosy můžete sledovat na: FISU.TV, EUROSPORT

Reportáže a denní souhrny bude pravidelně vysílat ČT sport, která do Německa s českým týmem vysílá dva své redaktory, kteří budou připravovat pravidelné vstupy.

V Praze dne 14. 7. 2025

Zpracovala: Ivana Ertlová, Radka Roedlová

Za vedení výpravy: Ivana Ertlová, předseda ČAUS

