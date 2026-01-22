FLETshop: Nová one-stop platforma pro nákup investičních bytů

„FLETshop je koncipován jako uzavřený program, do kterého mají přístup pouze klienti společnosti FLET s podepsanou smlouvou o vyhledávání nemovitosti. Najdou jej přímo v aplikaci Portál investora, kde mají k dispozici tuto novinku s aktuální nabídkou bytů,“ popisuje základní funkce David Bureš, zakladatel a CEO FLET.
Nová platforma zpřístupňuje investorům neveřejné a exkluzivní nabídky z předprodejů developerských projektů. Vedle nich však obsahuje také projekty ve výstavbě i starší novostavby, které mohou být investičně atraktivní. Oproti běžným realitním portálům program nezobrazuje kompletní nabídku trhu. Představuje pouze pečlivý výběr nemovitostí, které prošly interním skórováním, a tedy přísnými kritérii. Na konkurenčních webech je obvykle kompletní nabídka z daných projektů bez odborného výběru. „Cílem FLETshopu je nabídnout takové byty, které dávají ekonomický smysl jako dlouhodobé nájemní investice, a zároveň vytvořit komunitu investorů, kteří chtějí mít přístup k příležitostem dříve, než dorazí na veřejný trh,“ doplňuje David Bureš.
Rozhraní platformy pak připomíná klasický e-shop. Uživatelé vidí přehledné zobrazení jednotlivých bytů a po rozkliknutí najdou detailní popis projektu a parametry konkrétní jednotky. Výhodou je i modelová kalkulace cash flow investora jak pro nákup v hotovosti, tak na hypotéku.
Nabídka nemovitostí ve FLETshopu odpovídá současné situaci na trhu, který je velmi dynamický a byty rychle mizí. K dispozici je tak průměrně 10 až 15 bytů, přičemž nové možnosti neustále přibývají. V roce 2026 očekává FLET průměrnou nabídku 30 bytů.
O společnosti FLET
Firmu FLET (dříve Bureš & partneři) tvoří tým profesionálů specializujících se na vyhledávání, financování, rekonstrukce, pronájem a správu investičních nemovitostí v Praze. Klientům pomáhají získat z nemovitosti maximální výnos a s 25 lety praxe a více než 700 byty ve správě patří v České republice mezi špičku. Hledají způsob, jak klientům zlepšit život a naplnit jejich sny o finanční nezávislosti. Nabízejí komplexní přístup od stanovení klientova cíle až po jeho naplnění, přičemž zásadní je přátelské prostředí, férové jednání a jasná vize. Více na www.flet.cz.
Zdroj: FLET