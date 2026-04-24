FMTG kupuje Falkensteiner Resort Capo Boi na jihu Sardinie

Resort s historií vybudovaný podnikatelskou rodinou
Falkensteiner Resort Capo Boi má dlouhou historii. Rodina Mazzella po desetiletí rozvíjela areál v soukromé zátoce na jihovýchodním pobřeží Sardinie, v mořské chráněné oblasti Capo Carbonara, a vybudovala z něj etablovaný prémiový resort. Lokalita má dlouhodobě výjimečnou pověst: již dříve přitahovala významné hosty, mezi nimi i bývalého německého spolkového kancléře Willyho Brandta, který zde trávil dovolenou.
"Po deseti letech úspěšné spolupráce mě těší, že resort mohu nyní trvale předat do rukou zkušeného a spolehlivého partnera," uvedl Giorgio Mazzella, bývalý majitel resortu. "FMTG zná hotel i jeho potenciál velmi dobře a jsem přesvědčen, že se bude i nadále úspěšně rozvíjet."
Od nájmu k vlastnictví: logický strategický krok
Před deseti lety převzala FMTG Falkensteiner Resort Capo Boi nejprve jako nájemce. Od té doby se zařízení kontinuálně rozvíjelo v prémiovém segmentu a získalo rostoucí mezinárodní klientelu. Nynějším nákupem společnost poprvé spojuje provoz i vlastnictví, což je klíčový předpoklad pro dlouhodobé investice a další rozvoj.
"Akvizicí Falkensteiner Resort Capo Boi činíme důležitý krok v naší strategii vlastnit klíčová aktiva v prvotřídních evropských destinacích," uvedl CEO Otmar Michaeler. "Věříme v Sardinii. Známe tento resort již deset let a jsme přesvědčeni, že jej společně s našimi týmy dokážeme posunout na novou úroveň."
"Sardinie patří mezi nejatraktivnější destinace ve Středomoří a zejména její jih má stále značný rozvojový potenciál," doplnil Erich Falkensteiner, předseda dozorčí rady FMTG. "To, že dnes můžeme tento krok učinit, je především zásluhou práce celého týmu FMTG za posledních deset let."
Ambiciózní plány: vstup do pětihvězdičkové ligy a celoroční provoz
FMTG plánuje resort v nadcházejících letech komplexně rozvíjet a prostřednictvím cílených investic jej etablovat jako přední pětihvězdičkový hotel na Sardinii. Současně usiluje o celoroční provoz; konkrétní modernizační a rozvojové plány jsou aktuálně v přípravě.
Dlouhodobým cílem je také zařazení do prestižní kolekce The Leading Hotels of the World, do níž již patří tři hotely Falkensteiner: Falkensteiner Hotel Kronplatz, Falkensteiner Family Hotel Montafon a Falkensteiner Schlosshotel Velden. Resort má zároveň sloužit jako impuls pro rozvoj jihu Sardinie a regionu Cagliari jako celoroční turistické destinace.
Strategie FMTG: provozovatel i vlastník v jednom
Transakce je ukázkou strategie FMTG, která vedle provozního růstu systematicky získává klíčové nemovitosti ve vysoce kvalitních destinacích do vlastního portfolia, aby zajistila dlouhodobou hodnotu pro firmu i danou lokalitu.
Financování transakce zajistila převážně banka Monte dei Paschi di Siena (MPS). Finanční poradenství poskytli Fabio Cassi a Matteo Pattavina ze společnosti Equita, právní a daňové služby zajistily DLA Piper, Macciotta & Associati a Hager & Partners.
"Tato transakce představuje důležitý milník naší růstové strategie v Itálii a potvrzuje naši schopnost realizovat komplexní projekty," uvedl René Mutschlechner, Managing Director Finance Italy FMTG. "Itálie je a zůstává klíčovým trhem pro FMTG."
O společnosti FMTG
FMTG – Falkensteiner Michaeler Tourism Group je jednou z předních soukromých turistických skupin v Evropě. Působí v pěti zemích a sdružuje značky Falkensteiner Hotels & Residences (aktuálně 27 čtyř- a pětihvězdičkových hotelů), tři apartmánové komplexy, FMTG Development, FMTG Invest, Falkensteiner Camping a poradenskou společnost Michaeler & Partner.
Zdroj: TMR International
