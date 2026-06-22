Fond ARETE ENERGY TRANSITION SICAV ukázal první výsledky.

Fond byl spuštěn v roce 2025 jako nový strategický pilíř skupiny ARETE. Zaměřuje se na flexibilní energetická aktiva, zejména na vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, postupně doplňovanou o obnovitelné zdroje a bateriová úložiště. Jeho investiční strategie reaguje na zásadní proměnu evropské energetiky, kde roste poptávka po flexibilně řiditelných energetických zdrojích schopných stabilizovat soustavu při rostoucím podílu obnovitelných zdrojů.
„První výsledky fondu potvrzují, že jsme vstoupili do správného segmentu ve správný čas. Energetická flexibilita už není jen teoretické téma pro budoucnost, ale konkrétní potřeba trhu. Naším cílem je vyhledávat aktiva, která kombinují stabilní a předvídatelné příjmy s možností aktivně řídit výrobu elektřiny podle situace na trhu,“ uvedl Martin Pacovský, investiční ředitel fondu ARETE ENERGY TRANSITION.
První klíčovou investicí fondu se stala kogenerační teplárna BIO TERM v polských Świebodzicích, jejíž akvizice byla dokončena v říjnu 2025. Zařízení zásobuje teplem a elektřinou více než 5000 odběratelů a kombinuje stabilní příjmy z dodávek tepla s možností flexibilně vyrábět elektřinu v hodinách, kdy je její tržní cena nejatraktivnější. Aktivní řízení výroby, optimalizace provozu a nastavení obchodování s elektřinou jsou hlavními nástroji tvorby hodnoty fondu. K poslednímu dni roku 2025 dosahovala hodnota aktiv ve správě fondu 820 milionů Kč. Bankovní zadlužení majetku bylo konzervativních 15,89 % LTV a více než polovina peněžních toků portfolia má predikovatelný charakter. Fond je zároveň otevřen pro vstup kvalifikovaným investorům jak v korunových, tak i eurových třídách.
ARETE zároveň připravuje další růst portfolia. Aktuálně probíhají jednání ohledně akvizice třech dalších energetických aktiv. Cílem je postupně vybudovat diverzifikované portfolio flexibilních energetických zdrojů ve střední a západní Evropě, zejména v Polsku, České republice, na Slovensku, a dále také v Německu a Itálii.
„Naše strategie je jednoduchá: nakupujeme aktiva, která trh podceňuje, restrukturalizujeme je a tvoříme hodnotu. V energetice k tomu teď přistupuje jedinečná příležitost. Evropa prochází dekarbonizací, postupně uzavírá uhelné elektrárny, ale náhradní kapacita zatím chybí. Flexibilní zdroje s regulovanými a předvídatelnými příjmy jsou přesně ta odpověď, kterou trh hledá. Věříme, že právě teď je správný moment pro kvalifikované investory, kteří chtějí být součástí této strategie a těžit z příležitostí, které dekarbonizace evropské energetiky přináší," uvedl Robert Ides, spoluzakladatel skupiny ARETE.
Fond ARETE ENERGY TRANSITION cílí na vybudování portfolia v objemu 5 miliard Kč. Investice směřují primárně do flexibilních výrobních zdrojů elektřiny a tepla na bázi zemního plynu, doplňkově pak do bateriových úložišť a obnovitelných zdrojů. Fond je určen výhradně kvalifikovaným investorům.
Toto je propagační sdělení. Nejde o veřejnou nabídku investičních akcií, investiční doporučení ani investiční poradenství. Fond ARETE ENERGY TRANSITION SICAV a.s. je určen výhradně kvalifikovaným investorům ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Uváděná výkonnost představuje zhodnocení na úrovni fondu a vztahuje se k uvedenému období. Hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky, výnos ani zisk nejsou zaručeny. Minulá výkonnost ani cílový výnos nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Před investicí si prosím prostudujte statut, stanovy a dokument s klíčovými informacemi (KID), zejména s popisem investiční strategie, rizik, nákladů a omezené likvidity. Investice jsou vhodné pro střednědobý a dlouhodobý horizont, nikoliv pro krátkodobé zhodnocení. Více informací na www.arete.eu.
Zdroj: Arete