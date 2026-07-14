Fond FWG SICAV sází na český průmysl. Za 17 měsíců existence přinesl kvalifikovaným investorům přes 11 %

Hlavními tématy dnešních investorů jsou hledání stability a ochrana kapitálu před tržní volatilitou. Fond kvalifikovaných investorů (FKI) FWG atlantiso SICAV, a.s. (FWG SICAV), spravovaný investiční společností AVANT, na tyto výzvy odpovídá konzervativní strategií. Investuje do zavedených soukromých firem z tradičních českých odvětví. Zaměřuje se na profitabilní podniky z energetiky, infrastruktury a ocelových konstrukcí, které mají dominantní pozici na trhu.
Pevné základy a růst
Fond staví na bohaté expertíze a zázemí investiční skupiny FWG atlantiso, která na domácím trhu již od roku 2014 úspěšně rozvíjí tradiční české podniky. Od svého založení v polovině roku 2024 vykazuje fond růstový trend: k 31. prosinci 2025 dosáhla hodnota majetku podfondu (NAV) výše 162,8 milionu Kč, což představuje meziroční nárůst o 24,64 %. Celkové zhodnocení za 17 měsíců od založení dosáhlo 11,25 % pro prioritní (PIA) a 11,3 % pro prémiové (PRIA) akcie. Za samotný rok 2025 fond doručil čistý výnos 7,74 % p.a. (PIA), respektive 7,79 % p.a. (PRIA). Ve střednědobém horizontu do roku 2029 cílí na 1,5 mld. Kč v aktivách a roční výnosy až 15 % p.a.*.
Tradiční značky v portfoliu
Úspěch fondu se opírá o reálné výsledky jeho entit. Vlajkovou lodí je společnost TESLA lighting, synonymum kvalitního českého elektrotechnického průmyslu. Ta v roce 2025 zvýšila obrat o více než 8 % díky silnému B2B prodeji a úspěšné expanzi na zahraniční trhy. Druhé aktivum, FWG communication, zaznamenalo mimořádný nárůst tržeb o 49 %, což potvrzuje schopnost managementu efektivně propojovat technologické know-how s obchodní flexibilitou.
Unikátní garance formou investice vlastního kapitálu
„Jako zakladatelé ze skupiny FWG atlantiso jsme do fondu vložili vlastní, dlouhodobě budovaný kapitál,“ vysvětluje Matěj Kvíčala, předseda představenstva skupiny FWG atlantiso. „S investory sdílíme nejen vizi, ale i naše úspěchy. Externí investoři neboli držitelé PIA a PRIA mají navíc přednostní postavení. Výnos do výše 7 % p.a. je prioritně alokován jim.“
Příležitost před novou vlnou akvizic
V roce 2026 přešel fond do fáze anorganické expanze. „Finalizujeme hloubkové prověrky (Due Diligence) u několika průmyslových subjektů s vysokou přidanou hodnotou a exportním potenciálem,“ uvádí Roman Pfeffer, obchodní ředitel fondu. Pro investory se nyní otevírá ideální příležitost ke vstupu ještě před dokončením těchto nákupů, což jim umožní přímo profitovat z následného přecenění aktiv. Zajímáte se o investice do tradičních českých firem.
*Maximální výnosy jsou zatíženy performance fee (viz Statut). Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb.. Hodnota investice může klesat i stoupat. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucnu.
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.
Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.
Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle.
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle občanského zákoníku.
Zdroj: FWG SICAV