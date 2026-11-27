Fond oprav není služba. Nájemník může požadovat peníze zpět
Příspěvky do fondu oprav někteří pronajímatelé zahrnují mezi měsíční zálohy na služby. Tyto náklady však souvisejí s vlastnictvím nemovitosti a hradí je majitel. Může je zohlednit v nájemném, nikoliv účtovat jako samostatnou službu.
„Nejčastěji nájemníci zbytečně platí za fond oprav. Ten přitom nepatří mezi zúčtovatelné položky a ve službách hrazených nájemníkem nemá co dělat. Pokud chce pronajímatel tuto částku zaplatit, musí ji promítnout do samotného nájemného,“ říká Veronika Baloun, realitní makléřka CENTURY 21.
Pokud nájemník fond oprav hradil jako samostatnou platbu, může se domáhat vrácení neoprávněně účtovaných částek. Baloun doporučuje vyžádat si evidenční list nebo předpis záloh a jednotlivé položky s pronajímatelem projít.
Úroky z kauce patří nájemníkovi. I když o nich smlouva mlčí
Při stěhování většina lidí řeší hlavně vrácení kauce. Méně známé je, že mají nárok také na úroky za dobu, po kterou měl pronajímatel jejich peníze k dispozici.
„Každý nájemník má ze zákona právo na úroky z kauce, a to za celou dobu, kdy měl pronajímatel jeho peníze k dispozici. Při ukončení nájmu by proto neměl řešit jen vrácení samotné kauce, ale také úroky, na které má nárok. Toto právo mu náleží, i když se o něm nájemní smlouva vůbec nezmiňuje,“ upozorňuje Baloun.
Kauce může společně se sjednanými smluvními pokutami činit maximálně trojnásobek měsíčního nájemného bez služeb. Pronajímatel si z ní může odečíst oprávněné dluhy nájemníka, nikoliv však běžné opotřebení bytu. Výše úroků se řídí zákonnými pravidly a případným smluvním ujednáním.
Rozbitá baterie nebo žaluzie? Opravy mohou stát až 9000 korun ročně
Kdo zaplatí rozbitou vodovodní baterii, nefunkční žaluzie nebo opravu zámku? Od ledna 2026 platí vyšší limity drobných oprav, které hradí nájemník. „Limity pro drobné opravy se zvýšily na 150 korun za metr čtvereční ročně. U bytu o výměře 60 metrů čtverečních tak může nájemník zaplatit až 9000 korun za rok. U oprav posuzovaných podle ceny je limit jednotlivé opravy 1500 korun,“ vysvětluje Baloun.
Neznamená to však, že nájemník musí zaplatit každou opravu do této částky. Rozhoduje i druh závady. Například opravy žaluzií, zámků nebo vodovodních baterií jsou přímo vyjmenované v nařízení vlády a mohou být drobnými opravami i při vyšší ceně. Roční limit se však vztahuje i na ně.
Vyúčtování nepřišlo včas? Nájemník může získat 50 korun denně
Pronajímatel musí doručit vyúčtování služeb do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období. Pokud jde o kalendářní rok, zpravidla do konce dubna. Za pozdní doručení může nájemník požadovat pokutu, která při absenci jiného platného určení činí 50 korun za každý započatý den prodlení. Má také právo vyžádat si podklady k vyúčtování a reklamovat případné chyby.
Domácí mazlíček nebo trvalý pobyt? Majitel nemůže zakázat všechno
Nájemník si může v pronajatém bytě přihlásit trvalý pobyt i bez souhlasu majitele. Zpravidla mu k tomu stačí platná nájemní smlouva. Podobně je to s domácími zvířaty. Pronajímatel nemůže jejich chov plošně zakázat, pokud nezpůsobují nepřiměřené obtíže jemu nebo ostatním obyvatelům domu. Nájemník ale odpovídá za případné škody a zvýšené náklady spojené s chovem zvířete.
Zdroj: CENTURY 21
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60294.