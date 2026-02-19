Fond REALIA kupuje jeden z největších retail parků v Čechách

Retail park byl otevřen pro veřejnost v roce 2025 a nachází se v katastru obce Kozomín, která leží v těsné blízkosti Kralup nad Vltavou a přímo u sjezdu z dálnice D8. Celková pronajímatelná plocha nákupního parku je 14 000 m2 a svým zákazníkům nabízí 24 prodejen. Hlavními nájemci jsou supermarkety BILLA a PENNY. Součástí projektu je také čerpací stanice ORLEN a v rámci obchodní zóny se nachází restaurace McDonald’s, což významně posiluje návštěvnost a obchodní potenciál celé lokality. Všechny prostory jsou pronajaty na základě dlouhodobých nájemních smluv s inflačními doložkami. To fondu zajišťuje stabilní a předvídatelné výnosy.
Akvizicí se portfolio společnosti REALIA rozšiřuje na 22 retail parků s celkovou pronajímatelnou plochou přibližně 68 000 m2. Hodnota portfolia fondu díky této investici narostla na 3,7 miliardy korun a celkové roční nájemné dosahuje přibližně 250 milionů korun. Nově získaný retail park v lokalitě Kralupy nad Vltavou – Kozomín je tak nyní největším projektem v portfoliu fondu.
V aktivní expanzi vedení fondu dál pokračuje. V současnosti fond jedná o třech dalších akvizicích nových a plně pronajatých retail parků, jejichž dokončení a zařazení do portfolia je plánováno v průběhu 1. až 2. čtvrtletí roku 2026.
REALIA FUND SICAV se od svého založení v lednu 2020 drží konzervativního přístupu k investování, který se projevuje už při výběru nemovitostí. Fond se zaměřuje výhradně na plně pronajaté retailové parky, které generují dlouhodobě udržitelný výnos. Financování akvizic probíhá vždy se zafixovanými úrokovými sazbami, zpravidla na pětileté období, a všechny nájemní smlouvy standardně obsahují inflační doložky. Tento přístup fondu opakovaně umožňuje přinášet investorům stabilní výnosy i v období tržních výkyvů.
O REALIA FUND SICAV, a.s.
REALIA FUND SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů s dlouholetými zkušenostmi na trhu realitních investic. S důrazem na dlouhodobou stabilitu a růst se REALIA soustředí na pečlivý výběr investic a vytváření atraktivních investičních příležitostí pro své klienty, jimž umožňuje investovat částky od 1 milionu korun.
V současné době fond REALIA vlastní 22 retailových parků v celkové hodnotě 3,7 miliardy korun. Budovy se nacházejí napříč celou republikou, např. v Plzni, Českých Budějovicích, Ostravě, Benešově, Pelhřimově, Kladně nebo ve Valašském Meziříčí. Všechny parky jsou plně obsazeny nájemci, kteří mají uzavřené dlouhodobé smlouvy, zpravidla pětileté až desetileté. Průměrná doba do konce nájemních smluv (WAULT) je přes 6 let. Mezi nejvýznamnější nájemce patří BILLA, LIDL, PENNY, DM drogerie, ROSSMANN, TETA drogerie, lékárny Dr. Max, KFC a mnoho dalších.
Zdroj: REALIA FUND SICAV, a.s.