Fond REALIA posiluje ve Středočeském kraji, v portfoliu je 25 retail parků

Retail park Pražská byl pro veřejnost otevřen v roce 2023. Jeho celková pronajímatelná plocha činí 5.690 m2. Kotevním nájemcem je supermarket Albert. Mezi dalšími nájemci jsou známé řetězce jako například TETA drogerie, SINSAY, PEPCO či TEDi. Nabídku dále doplňuje lékárna BENU, asijská restaurace, květinářství nebo trafika. Součástí areálu jsou také dobíjecí stanice pro elektromobily.
„Retail park Pražská představuje typ aktiva, který dlouhodobě vyhledáváme. Jde o moderní projekt s kvalitní skladbou nájemců, která pokrývá široké spektrum každodenních potřeb zákazníků, a zároveň nabízí výbornou dostupnost. Tato akvizice plně vyhovuje našemu zaměření na budování portfolia stabilních výnosových retail parků v kvalitních lokalitách,“ uvádí Tomáš Oplíštil, obchodní ředitel fondu REALIA.
Nemovitosti ve vlastnictví fondu se nacházejí napříč celou Českou republikou například v Benešově, Českých Budějovicích, Plzni, Ostravě nebo Valašském Meziříčí. Dosud největším aktivem zůstává retail park v Kralupech nad Vltavou – Kozomíně, který zahrnuje 24 prodejen a nabízí celkovou pronajímatelnou plochu 14 000 m2.
Vedení fondu nadále aktivně vyhledává další investiční příležitosti, které přispějí k dalšímu růstu a diverzifikaci portfolia. Od začátku letošního roku se portfolio fondu rozrostlo o čtyři plně pronajaté retail parky a o dalších akvizicích se jedná.
O REALIA FUND SICAV, a.s.
REALIA FUND SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů s dlouholetými zkušenostmi na trhu realitních investic. S důrazem na dlouhodobou stabilitu a růst se REALIA soustředí na pečlivý výběr investic a vytváření atraktivních investičních příležitostí pro své klienty, jimž umožňuje investovat částky od 1 milionu korun.
- Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší ýkonnost v budoucnu.
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Zdroj: REALIA FUND SICAV, a.s. / REALIA Podfond Retail Parks