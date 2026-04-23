Fond REALIA přidal do portfolia další retail park v Jihočeském kraji

Praha 23. dubna 2026 (PROTEXT) - Fond kvalifikovaných investorů REALIA FUND SICAV, zaměřený na nákup a správu retail parků v regionech, rozšířil své portfolio o nový retail park ve Veselí nad Lužnicí. Nákupem v pořadí už 23. nemovitosti se hodnota portfolia fondu zvýšila na více než 3,9 miliardy korun.

Nově otevřený retail park se sedmi obchodními jednotkami představuje nové místo pro základní nákupy a služby pro obyvatele města i širší spádové oblasti. Mezi nájemce patří známé řetězce, jako jsou například drogerie dm nebo diskontní prodejny TEDi a Action.

Retail park disponuje celkovou pronajímatelnou plochou 3800 m2 a přímo navazuje na hypermarket Kaufland, což významně přispívá k atraktivitě i návštěvnosti retail parku.

„Akvizice retail parku ve Veselí nad Lužnicí plně zapadá do strategie fondu zaměřené na kvalitní regionální retailové projekty s dlouhodobě předvídatelným výnosem. Díky silnému mixu nájemců a výborné lokalitě očekáváme vysokou návštěvnost i stabilní obsazenost,“ říká Tomáš Oplíštil, obchodní ředitel REALIA FUND SICAV.

Po této akvizici obsahuje portfolio fondu REALIA celkem 23 retail parků s celkovou hodnotou nemovitostí přes 3,9 mld. Kč. Roční nájemné dosahuje přibližně 267 milionů korun. Nemovitosti se nacházejí napříč celou Českou republikou, například v Plzni, Českých Budějovicích, Ostravě, Benešově, Pelhřimově, Kladně či ve Valašském Meziříčí.

Vedení fondu nadále aktivně pokračuje v expanzi a aktuálně jedná o dalších investičních příležitostech, které by měly přispět k diverzifikaci portfolia. V únoru letošního roku fond zároveň dokončil dosud největší akvizici ve své historii – retail park Kralupy nad Vltavou – Kozomín. Tento projekt nabízí přibližně 14.000 m2 pronajímatelné plochy a zahrnuje 24 obchodních jednotek.

O REALIA FUND SICAV, a.s.

REALIA FUND SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů s dlouholetými zkušenostmi na trhu realitních investic. S důrazem na dlouhodobou stabilitu a růst se REALIA soustředí na pečlivý výběr investic a vytváření atraktivních investičních příležitostí pro své klienty, jimž umožňuje investovat částky od 1 milionu korun.

• Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

• Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CityTower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle.

• Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle občanského zákoníku.

Zdroj: REALIA FUND SICAV, a.s. REALIA Podfond Retail Parks

 

PROTEXT

 

