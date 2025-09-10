Fond SkyLimit posiluje v oblasti průmyslové automatizace. Dokončil akvizici společnosti Prozax

Praha 10. září 2025 (PROTEXT) - Private equity fond SkyLimit Industry SICAV, který vlastní a rozvíjí české strojírenské firmy, koupil společnost Prozax, s. r. o., zavedeného výrobce automatizovaných a robotizovaných strojů. Akvizice je dalším krokem vedoucím k posílení tržní pozice skupiny SkyLimit v oblasti průmyslové automatizace.

Fond kvalifikovaných investorů SkyLimit Industry SICAV, který financuje akvizice strojírenské skupiny SkyLimit, dokončil akvizici otrokovické společnosti Prozax, s. r. o., která se jako jedna z mála v České republice zaměřuje na výrobu automatizovaných a robotizovaných strojů pro pneumatikářský průmysl a strojní řešení exportuje do dalších evropských i světových zemí.

„Nová akvizice nám umožní posílit pozici v oblasti průmyslové automatizace. Věříme, že Prozax jako renomovaná moderní strojírenská společnost s kvalitním managementem přispěje k dalšímu růstu skupiny. Právě v sektoru průmyslové automatizace spatřujeme největší současný potenciál nejen našeho fondu, ale i českého strojírenství,“ uvedl Ľubomír Červeňák, zakladatel SkyLimit.

Společnost Prozax je již pátou firmou zaměřenou na odvětví průmyslové automatizace v portfoliu SkyLimitu. Fond dlouhodobě investuje do podílů ve společnostech, které působí v oblasti moderní strojírenské výroby s vysokou přidanou hodnotou. Zkušenosti společnosti Prozax a její vlastní inženýrský tým dále rozšíří know-how skupiny SkyLimit a umožní jí dále kombinovat vzájemné výhody jednotlivých firem v portfoliu.

„Jsme rádi, že můžeme v naší skupině přivítat odborníky, kteří se zaměřují na vývoj a výrobu zařízení s vysokým stupněm automatizace. Řešení společnosti Prozax prokazují vysoké standardy kvality i efektivitu pro zákazníka. O tom svědčí, že firma pravidelně získává zakázky v řadě světových zemí,“ dodává Michal Bakajsa, další ze spoluzakladatelů SkyLimitu.

Společnost Prozax je výrobcem jednoúčelových a robotizovaných strojů, především pro gumárenský a pneumatikářský průmysl. Firma vznikla v roce 1995 po osamostatnění z původní prototypové dílny jednoho z největších výrobců pneumatik v České republice. Společnost pravidelně dosahuje ročních tržeb okolo 100 mil. Kč a zaměstnává 50 pracovníků, včetně zkušeného vedení a odborníků na výzkum a vývoj automatizovaných průmyslových řešení.

Firma má významné postavení nejen na českém trhu, ale i v zahraničí. Exportuje své automatizované linky do Evropy, USA a patří mezi oficiální integrátory průmyslových robotů značek FANUC a KUKA. Mezi její zákazníky patří přední světoví výrobci pneumatik jako je Continental, Yokohama OHT, BKT a další. V roce 2022 získala společnost Prozax speciální ocenění v rámci soutěže Exportér roku za nejlepší exportní transakci roku – výrobu a dodávku výrobní linky na postřikování polotovarů pneumatik do Indie.

Skupina SkyLimit novou akvizicí navazuje na úspěšný rok 2024, ve kterém růst hodnoty investiční akcie fondu kvalifikovaných investorů SkyLimit Industry dosáhnul 34,75 %. V roce 2025 chce skupina pokračovat v organickém růstu prostřednictvím navyšování objemu zakázek a také po konsolidaci aktuální transakce vyhledávat další akviziční příležitosti.

 

SkyLimit Industry

SkyLimit Industry SICAV je prvním otevřeným private equity fondem, který již od roku 2016 nabízí kvalifikovaným investorům možnost investice do fondu s přesně definovanou a propracovanou investiční strategii. Fond těží z široké tradice strojírenské výroby v naší zemi. Investuje výhradně do českých ziskových malých a středních firem, které dlouhodobě působí v oblasti sofistikované strojírenské výroby, založené na vlastním know-how a vysokém podílu kvalifikované lidské práce. V současné době tvoří portfolio fondu sedm českých strojírenských společností (STS Olbramovice, INOX Technology, TECHNIK PARTNER, VMK CZ Automation, Ventos Energy Solutions, Prozax a SkyLimit Automation).

www.skylimit.cz

 

 

