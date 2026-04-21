Fond Volarik Capital roste: Aktiva překročila 325 milionů a chystá nový hotel

„Velmi si vážíme důvěry našich investorů i jejich zájmu o projekty, které spojují ekonomickou návratnost s dlouhodobě udržitelným rozvojem Mikulova. Usilujeme o to, aby naše aktivity přinášely do regionu kvalitní architektonická řešení, posilovaly turistický ruch a měly pozitivní dopad na místní ekonomiku,“ uvádí Mike Volařík, zakladatel fondu.
Za rok 2025 dosáhlo zhodnocení PIA investičních akcií výše 9,1 %. Hodnota aktiv ve fondu dosáhla k 31. 12. 2025 výše 325 milionů korun. „Prostředky budeme také v tomto roce směřovat na realizaci další etapy designového hotelu Konšelé,“ říká Mike Volařík.
Výkon fondu Volarik Capital SICAV generují společnosti Volarik hotels and resorts s.r.o., která vlastní a provozuje Wellness & Wine Hotel Volarik, a průmyslová společnost Bottling Printing s.r.o., jež podniká v oboru průmyslového značení výrobků a automatizace. V oblasti průmyslu má fond dlouhodobě stabilní a silnou pozici. Rozvíjet aktivity v tomto segmentu bude i nadále. Společnosti v roce 2025 dosáhly provozního zisku EBITDA ve výši 34 milionů korun. Obrat v obou společnostech činil 192 milionů korun.
Za celou dobu své existence, tj. od roku 2022 do konce roku 2025, fond přinesl investorům celkové zhodnocení 26,85 %. „Výsledky našich společností potvrzují, že fond stojí na pevné a dlouhodobě udržitelné ekonomické základně. Kombinace oblastí hotelnictví, nemovitosti a průmyslu zajišťuje vyvážené portfolio, které je díky diverzifikaci lépe připravené čelit tržním výkyvům,“ dodává Mike Volařík.
