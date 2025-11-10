Foodora: český trh doručování jídla je vyspělý, rozhodují detaily a důvěra

„Základní služba je dnes u všech velkých hráčů na špičkové úrovni. Prostor pro odlišení se skrývá v detailech zákaznické zkušenosti, a to v komunikaci, rychlosti a profesionalitě kurýrů. Právě do těchto oblastí investujeme nejvíc,“ komentuje výsledky průzkumu Adam Kolesa, šéf společnosti foodora v Česku.
Rychlost doručení jídla a spolehlivost
Jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality služby je rychlost a včasnost doručení objednávky. Z průzkumu vyplývá, že tři čtvrtiny objednávek jsou dodány včas. Pokud dochází ke zpoždění, jídlo dorazí nejčastěji do 10 minut po deklarovaném čase. Tak tomu bylo u dvou třetin opožděných objednávek. „Deset minut je ještě doba, kterou je zákazník ochoten tolerovat bez negativního dopadu na hodnocení kvality služby,“ říká Adam Kolesa. „Těší nás, že foodora v tomto ohledu dlouhodobě vykazuje nejlepší spolehlivost. Průměrná doba doručení našich objednávek je 30 minut."
Kvalita doručeného jídla
Druhým významným kritériem spokojenosti zákazníků je kompletnost a kvalita doručeného jídla. A také v tomto ohledu si segment stojí velmi dobře. Celých 98 % objednávek bylo doručeno kompletně a 97 % bylo kvalitně zabaleno a také doručeno v odpovídajícím stavu, co se týče teploty a čerstvosti.
Profesionalita kurýrů
Kurýři jsou v naprosté většině případů hlavním nebo jediným bezprostředním kontaktem zákazníků se značkou. Jejich profesionalita a dodržování standardů jsou důležité pro zákaznickou spokojenost. Podle průzkumu kurýři všech tří služeb působí slušně a profesionálně.
I zde se hodnocení blíží plnému počtu bodů. Konkrétně je u 99,7 % pozitivně hodnocena čistota a upravenost a u 96 % pak slušnost a profesionalita.
„I v těchto parametrech jsme na špici. Klíčem k dalšímu zlepšování služeb jsou pro nás investice do lidí i technologií. Neustále posilujeme systémy, které nám pomáhají efektivněji řídit distribuci objednávek a zajišťovat, že se objednávka ke klientům dostane včas, kompletní a v nejvyšší kvalitě,” dodává Adam Kolesa.
Trendy na trhu
Český trh q-commerce (rychlé doručení jídla a spotřebního zboží) se nachází ve fázi zralosti. Data potvrzují, že rostoucí kvalita služby se odráží i v dlouhodobém a stabilním růstu zájmu ze strany zákazníků. Služby doručování jídla využívá na týdenní bázi už 30 % populace, měsíčně pak dokonce 46 % lidí.
„Oproti jiným oblastem e-commerce, segment rychlého doručení neustále roste. V srpnu 2025 jsme zaznamenali meziroční nárůst tržeb o téměř 19 %. Průběžně vnímáme změny zákaznického chování. Firemní obědy dnes tvoří až 34 %. Velmi rychle roste večerní segment, který činí 32 % denního objemu. Nejvýraznější je ovšem nárůst zájmu o objednávky snídaní, jejichž počet se meziročně zvýšil o 76 %,“ prozrazuje Kolesa. „Ovšem největší potenciál vidíme v oblasti rychlého doručení potravin a spotřebního zboží. Prodej potravin, květin, léků a dalšího maloobchodního zboží na foodoře vykazuje k 1. 8. 2025 meziroční nárůst tržeb o 52 %.“
O foodora:
foodora je online platforma pro doručování jídla, která poskytuje své služby ve více než 170 městech a obcích napříč celou Českou republikou. Značka foodora, dříve známá jako Dáme jídlo, figuruje na českém trhu již od roku 2012. S pokrytím přes 70 % české populace se tak jedná o největší q-commerce platformu v zemi. Od roku 2021 si navíc uživatelé mohou do 30 minut nechat doručit i další zboží, jako jsou potraviny, dárky, květiny, kosmetika, ale třeba i drobná elektronika – ať už z foodora MARKET nebo partnerských obchodů. Partnerům z tisíců restaurací a obchodů pak foodora přivádí nové zákazníky a pomáhá jim se správným nastavením podnikání v online prostoru. Firma je součástí Delivery Hero SE, celosvětově největšího hráče na trhu food delivery a q-commerce, který je součástí evropského akciového indexu mDAX. Více o firmě a o sektoru q-commerce můžete zjistit na https://press.foodora.cz/.