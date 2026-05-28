foodora podporuje malé a střední podniky a lokální komunity i mimo velká města

V hlavní roli malé a střední podniky
foodora prostřednictvím svých služeb pomáhá růstu malých a středních lokálních podniků po celém Česku. Pro tyto firmy je partnerství s foodorou výhodnou cestou, jak oslovit více zákazníků, digitalizovat své služby a zajistit rozvoz.
Pozitivní dopad spolupráce s platformou foodora na tržby podniků potvrzují také data z Local Impact Reportu, podle kterých mohou restaurace zaznamenat až 100% růst tržeb během šesti měsíců od připojení k platformě. Vyšší objem objednávek podporují také reklamy na platformě , které mohou zvýšit počet objednávek až o 22 % oproti běžnému měsíci bez reklam.
„Čísla v této zprávě jasně ukazují, jak významnou roli dnes foodora hraje. Působíme už v téměř 1 800 městech a obcích po celém Česku a pokrýváme 67 % populace, včetně 27 % venkovských oblastí, které by jinak měly k rozvozu omezený přístup. Pro naše obchodní partnery, z nichž 99 % tvoří malé a střední podniky, to znamená reálný obchodní dopad — možnost oslovit nové zákazníky a doručovat i do míst, kam by se jinak nedostali. Rozvoz už není jen doplňkovou službou, ale ověřeným motorem růstu lokálních podniků napříč celou zemí,“ říká Adam Kolesa, Managing Director foodora Česko.
Rozvoz jídla je dlouhodobě rostoucím trendem. Data platformy foodora ukazují, že za poslední tři roky rostl tento segment v objemu průměrně o 16 % ročně. V reakci na tento trend foodora rozšiřuje své služby do dalších oblastí a stává se nejen doplňkem, ale nedílnou součástí fungování mnoha podniků.
1 Podpora lokálních byznysů
Platforma na podporu malých podniků a lokálního obchodu
99 %
SMEs
podíl na celkovém počtu restaurací a obchodů
+100 %
růst tržeb
průměrný nárůst po 6 měsících od připojení restaurace k platformě
+22 %
nárůst objednávek díky reklamě
nárůst z reklam v porovnání s měsícem bez reklamy
67 %
lokálních podniků
podniky s pouze jednou pobočkou
2 Geografické pokrytí
Podpora venkovských a lokálních komunit mimo velká města
1,797
obsluhovaných měst a obcí
v Česku
67 %
obyvatel Česka
je dostupná foodora
4 %
celkové rozlohy
Česka jsou obsluhovány foodora
27 %
venkovských oblastí
v Česku
3 %
rozlohy venkovských oblastí
v Česku jsou obsluhovány foodora
foodora | Local Impact Report
Reference partnerů. Lokální příběhy z celého Česka.
3 Příběhy z praxe
Za každou objednávkou stojí lokální podnikatel. Partneři z celého Česka zde vlastními slovy sdílejí, jak jejich podnikání podpořila foodora.
Lékárna · Dr.Max Česko · Působí v 50 městech po celém Česku včetně Brna, Liberce, Ostravy nebo Chebu | 50+ Města, kde foodora působí
„Díky partnerství s foodora jsme získali zcela nový a unikátní distribuční kanál. Ve více než 50 městech po celém Česku dokážeme do 30 minut od objednání doručit především volně prodejné léky, vitamíny a doplňky stravy, ale také produkty pro péči o pokožku. Kurýr objednávku vyzvedává přímo v lékárně a zboží následně putuje rychle a bezpečně přímo k zákazníkovi. Díky této službě primárně nezískáváme nové klienty, ale nabízíme stávajícím zákazníkům pohodlnou alternativu ve chvílích, kdy se jednoduše nemohou nebo nechtějí dostavit osobně do lékárny - typicky například rodičům pečujícím doma o nemocné dítě. V Praze a Brně, kde provozujeme nonstop pohotovostní lékárny, je navíc v případě potřeby možné objednávat i po půlnoci.“
Marek Šimoník, Head of Ecommerce · Dr.Max Česko
Restaurace · Burger Inn a Chicken Inn · Brno, Česko
„Spolupráce s foodora pro nás znamenala především stabilní růst objednávek a výrazné posílení rozvozu napříč našimi pobočkami. Díky platformě se Burger Inn a Chicken Inn dostaly k zákazníkům, které bychom vlastním rozvozem oslovovali jen velmi obtížně, a zároveň nám foodora pomohla oslovit nové lidi mimo tradiční okruh hostů, kteří chodí přímo do našich restaurací. Zaznamenali jsme výrazný nárůst objednávek i tržeb z rozvozu. Podařilo se nám obsloužit širší oblast Brna, zvýšit využití kuchyní a lépe plánovat provoz i personální kapacity. foodora pro nás představuje silného partnera, který nám pomáhá růst, dostat naše produkty k většímu počtu zákazníků a zároveň nám dává prostor soustředit se na to nejdůležitější — kvalitu jídla a značku. Pokud jde o konkrétní moment, nejvíce nám utkvělo období, kdy jsme si uvědomili, že rozvoz už není jen doplňkem restaurace, ale plnohodnotnou a velmi silnou součástí našeho podnikání. foodora v tom sehrála klíčovou roli.“
Jakub Řiháček, Majitel & šéfkuchař, Burger Inn a Chicken Inn
*Poznámka pro editory k metodologii
Všechny údaje se vztahují k celému prvnímu čtvrtletí roku 2026 a vycházejí z interních dat společnosti foodora o doručování v Česku. Pokrytí měst, menších obcí a populace bylo vypočítáno porovnáním názvů měst z objednávkových dat s populačními statistikami (přičemž za venkovské oblasti jsou považována sídla s méně než 20.000 obyvateli). Pokrytí území vychází z hexagonů H3 Level 9 (h3geo.org), přičemž byly vyloučeny neobsluhovatelné horské oblasti a v případě ukazatele venkovských oblastí také hlavní městská centra. Údaje o partnerské síti vycházejí z dat o partnerech foodory. Podíl lokálních podniků je založen na rozdělení partnerů mezi individuální provozovny (jedna pobočka) a řetězce (více poboček, např
O foodora
foodora je doručovací platforma, která působí v 5 evropských zemích – Rakousku, Česku, Maďarsku, Norsku a Švédsku. Posláním foodory je poskytovat skvělý, rychlý a cenově dostupný zážitek, který propojuje zákazníky, partnery a kurýry, a dává tak všem více času věnovat se tomu, na čem jim nejvíce záleží. foodora doručuje širokou škálu produktů, včetně potravin, zboží pro domácnost a jídel z restaurací, zpravidla do 30 minut nebo méně. Společnost je součástí Delivery Hero, přední globální platformy pro lokální rozvoz.
Zdroj: MSL