FOR DECOR & PRESENT: Nejen dekorace a dárky. Veletrh nabídne program plný kreativity i rad na zvelebení interiéru

Praha 25. srpna 2025 (PROTEXT) - Veletrh dekorací, dárkového zboží a kreativní tvorby FOR DECOR & PRESENT se bude konat od 4. do 6. září v PVA EXPO PRAHA a tradičně zahájí zdejší podzimní veletržní sezónu. Letos nebude jen přehlídkou trendů a novinek v daných oborech, ale i místem, kde se sejdou odborníci, kreativní tvůrci a profesionálové a nabídnou třídenní program s přednáškami a workshopy. Partnerem pro energetiku výstaviště PVA EXPO PRAHA je společnost PKV Build, s.r.o.

Tři dny plné inspirace i možností setkání s profesionály nabídne FOR DECOR & PRESENT od čtvrtka 4. září. Již 17. ročník oblíbeného kontraktačního veletrhu přinese nejen nejširší portfolio produktů a značek v odvětvích dekorací a dárkového zboží, ale navíc nabídne i bohatý doprovodný program. Jeho součástí budou odborné přednášky, workshopy, ale také například ukázky kreativní tvorby. Na co se mohou návštěvníci těšit?

Letošní 17. ročník veletrhu obohatí v Hale 3 programové pódium, které v průběhu konání akce nabídne atraktivní program. Například ve čtvrtek 4. září proběhne od 12 hodin přednáška Zajímavé vlastnosti textilií – zatemňovací a termoregulační látky. Během ní prozradí vedoucí návrhářského týmu Ateliéru Orsei Radek Steiner, jaké textilie použít, aby byly nejen funkční, ale také vkusné a zároveň nevyžadovaly náročnou údržbu.

Od 13 hodin se zájemci mohou zúčastnit workshopu, který poradí, jak si vyrobit mechový obraz. Přednášející floristka Nicol Navarová ukáže, jak správně aplikovat mech na podklad, jak kombinovat různé druhy a jak přinést do interiéru svěží a uklidňující dotek přírody.

Odpoledne od 15 hodin programové pódium nabídne Povídání o svých kreativních sadách od Manumi Crafts.

Páteční program 5. září přinese inspirativní floristickou show s názvem BEZ KYTKY TO NEJDE aneb květinové zastavení s Pavlem Hruškou. Uznávaný florista provede návštěvníky čtyřmi ročními obdobími prostřednictvím květinových aranžmá, ukázek, příběhů i emocí. Během své floristické prezentace ukáže nejen mistrovské umění, ale také se podělí o nejnovější trendy, nápady a příběhy ze zákulisí květinového světa.

Sobota 6. září nabídne od 10 hodin přednášku firem Balakryl, Primalex a HomeInCube Jak na barvy v interiéru, kterou povede odbornice Marta Strýčková. Publikum se dozví, jak dodat pomocí barev svému domovu novou energii, jak mohou správně zvolené odstíny místnost nejen opticky zvětšit nebo zútulnit, ale také ovlivnit vnímání teploty i světla.

Krátce před polednem v 11:30 proběhne přednáška Povídání o svých kreativních sadách a od 13 hodin Práce s pryskyřicí pod vedením Milana Nováčka. Ten ukáže, jaké divy dokáže epoxidová pryskyřice ve spojení se dřevem a barvami a jak s ní správně pracovat.

Veletrh FOR DECOR & PRESENT proběhne ve dnech 4. až 6. září a nabídne přehlídku trendů a nejnovějšího dárkového zboží a dekorací, ale také nastíní podobu letošních Vánoc. Událost je určena pro obchodníky, odborníky i milovníky těchto oborů.

Podrobnosti najdete na www.fordecor.cz.

 

Zdroj: ABF, a.s.

 

