Form Factory rozvíjí v Česku HYROX, celosvětový fitness fenomén

HYROX kombinuje běh, silový a funkční trénink do jednoho strukturovaného konceptu, který propojuje výkon, komunitu a dlouhodobou motivaci. Každý trénink i závod pracuje s jednotným formátem, díky kterému mohou účastníci sledovat svůj progres a porovnávat výsledky napříč světem.
Na rozdíl od čistě výkonnostních disciplín je HYROX otevřený široké veřejnosti. Tréninky jsou rozdělené podle úrovně pokročilosti a koncept je vhodný jak pro zkušené sportovce, tak pro začátečníky, kteří hledají nový impuls nebo motivaci ke cvičení.
„Nejde jen o další fitness lekci. HYROX je globální performance fenomén, který propojuje funkční trénink, komunitu a jasně měřitelný progres. Lidé dnes stále více hledají smysluplný pohyb, energii a konkrétní cíl. A právě to HYROX nabízí,“ říká Veronika Štábová z Form Factory.
„Mnoho lidí přichází na první HYROX lekci s pocitem, že to nebude pro ně. Velmi rychle ale zjistí, že nejde o dokonalost ani o porovnávání s ostatními. Důležité je překonat sám sebe a zažít moment, kdy si uvědomíte, že zvládnete víc, než jste si původně mysleli,“ říká Ria Suchánek Hrušovská, HYROX Performance Coach z Form Factory.
Form Factory chce na českém trhu vybudovat silný HYROX training ecosystem a stát se jednou z hlavních platforem pro performance fitness v Česku. Součástí proto nejsou jen samotné lekce a vyškolení odborníci, ale také specializované zóny, edukativní obsah, workshopy, komunitní eventy, race simulace nebo dlouhodobé tréninkové programy.
Vedle fyzické kondice hraje podle trenérů zásadní roli také psychická odolnost a práce s tlakem.
„HYROX je skvělý v tom, že vás učí fungovat i v nepohodlí. Přesně v momentě, kdy chcete zpomalit nebo to vzdát, zjistíte, že dokážete pokračovat dál. A právě tento mindset si lidé přenášejí i do běžného života – do práce, stresových situací nebo každodenních výzev,“ doplňuje Suchánek Hrušovská.
Velkou roli hraje také komunita a atmosféra během tréninků.
„Právě komunita je obrovskou součástí HYROXu. Lidé se navzájem podporují, motivují a sdílí společný progres. Pro mnoho žen je to často poprvé, kdy sport nevnímají jako povinnost nebo tlak na výkon, ale jako něco, co jim reálně dodává energii a sebevědomí,“ dodává Ria.
Form Factory zároveň sází na zázemí svých klubů a oficiální HYROX metodiku. Tréninky povedou certifikovaní instruktoři vyškolení v rámci FF Academy a koncept se bude postupně rozšiřovat i do dalších klubů.
Vedle samotného cvičení chce Form Factory rozvíjet také dlouhodobou komunitu a lifestyle kolem performance fitness. Součástí komunikace budou edukativní videa, inspirativní příběhy členů i spolupráce s ambasadory a fitness komunitami.
„Vidíme, že lidé dnes chtějí trénink, který jim něco přinese i mimo fitness. Nejde jen o fyzickou změnu, ale o větší energii, odolnost a sebevědomí v běžném životě. I proto kolem HYROXu vzniká tak silná komunita,“ uzavírá Veronika Štábová.
HYROX aktuálně patří mezi nejrychleji rostoucí fitness trendy na světě a výrazně těží z hybridního tréninku, který kombinuje sílu, vytrvalost a funkční pohyb. Podle Form Factory jde zároveň o segment s výrazným potenciálem pro dlouhodobou motivaci a pravidelnost klientů.
HYROX lekce aktuálně probíhají ve Form Factory Na Knížecí v Praze a ve Form Factory Hrabová v Ostravě.
