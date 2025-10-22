Form Factory spouští kampaň „More Life“ – propojuje pohyb, wellbeing a dlouhověkost

„Chtěli jsme ukázat, že fitness není jen o výkonech a srovnávání. Je to hlavně cesta, jak pečovat o své tělo, mysl i vztahy s lidmi kolem nás. More Life je naše pozvánka pro každého, kdo nehledá jen trénink, ale plnější a zdravější život,“ říká Štefan Blahovec, CEO Form Factory.
Právě tato myšlenka stála u zrodu nové kampaně, která přináší inovativní směr a energii značky. Form Factory se chce stát místem, kde si každý může najít vlastní cestu ke zdraví, síle a vnitřní pohodě – bez ohledu na věk, výkonnost nebo zkušenosti.
Rosteme – a přibližujeme se lidem
Kampaň More Life je také důkazem toho, že Form Factory už dávno není jen síť posiloven. „Rosteme, otevíráme nové pobočky, rozšiřujeme nabídku služeb, ale hlavně se snažíme být lidem blíž – porozumět jejich potřebám a nabídnout jim podporu na jejich vlastní cestě,“ říká Pavel Geschmay, komerční ředitel Form Factory.
Cílem je stát se spolehlivým partnerem, který pomáhá lidem nacházet rovnováhu mezi výkonem, regenerací a životem mimo fitness centrum. Proto klademe větší důraz na wellbeing, odpočinek i mentální zdraví.
Kreativní koncept: AI, která dává prostor skutečným lidem
Kampaň More Life staví na příbězích běžných lidí – těch, kteří mají své vlastní důvody, proč se hýbou právě ve Form Factory. Namísto tradičních fitness klišé ukazuje značka autentické postavy – různorodé, reálné a často nedokonalé, ale o to pravdivější.
Zajímavostí je, že veškerý vizuální obsah vznikl pomocí umělé inteligence.
„AI jsme zapojili do všech částí kampaně – od tvorby klíčových vizuálů až po digitální i offline výstupy. Tvoříme statické i videoformáty pro sociální sítě, out of home nebo komunikaci na pobočkách,“ vysvětluje Jaroslav Haž, digitální stratég agentury EverWhere. „Snažíme se vyhnout stereotypům. Neukazujeme jen perfektní těla, ale skutečné lidi s jejich motivacemi a příběhy.“
A jak vznikal samotný koncept?
„Byla to radost i trochu punk. Josef Havelka si konečně zahrál na kreativního ředitele a my ostatní jsme zkoumali, kam až se dá AI posunout, než bude působit příliš lidsky. Nakonec vznikly postavy, které jsou jiné, zajímavé a možná až překvapivě opravdové,“ doplňuje s úsměvem Jarda.
More Life – energie pro každý den
Celá kampaň stojí na jednoduché, ale silné myšlence: každý z nás má jiný důvod, proč se hýbat a proč o sebe pečovat. Ať už jde o zdraví, radost z pohybu, nebo čas s rodinou a přáteli – Form Factory chce být místem, které tuto energii pomáhá objevovat a znovu nacházet.
Zdroj: Form Factory