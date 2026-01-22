Form Factory – víc než fitness. Dostupný pohyb jako součást každodenního života

Kdo jsme a kde dnes stojíme
Form Factory dnes provozuje více než 50 klubů napříč Českou republikou a patří mezi nejrychleji rostoucí hráče na trhu. Největší síť fitness se rozvíjí nejen v Praze, ale i v regionech, s cílem zpřístupnit kvalitní fitness služby co nejširší veřejnosti.
Značka pracuje s širokým spektrem klientů – od aktivních sportovců až po lidi, kteří hledají pohyb jako součást běžného dne, regeneraci nebo psychickou rovnováhu.
Proč to dělám
Česká republika dlouhodobě čelí nízké pohybové aktivitě a rostoucím zdravotním rizikům spojeným se sedavým životním stylem. Form Factory vnímá fitness centra jako dostupný nástroj prevence, který může lidem pomoci začlenit pohyb do každodenní reality – bez tlaku na výkon nebo ideály.
Form Factory staví svůj přístup na třech principech:
- inspirace místo tlaku,
- realita místo ideálů,
- dlouhodobost místo krátkodobého výkonu.
Cílem není jednorázová změna, ale udržitelný vztah k pohybu.
More Life – více života v pohybu
Tyto hodnoty zastřešuje brandová kampaň More Life, která propojuje komunikaci značky, fungování klubů i strategická rozhodnutí. More Life není kampaní o výkonu, ale o tom, že každý má svůj důvod, rytmus a cestu k pohybu. A všechny jsou správné.
Dostupnost jako klíčové téma
Form Factory se zaměřuje na dostupnost ve všech rovinách:
- lokace (hustá síť klubů, multiklubové členství),
- vybavení (moderní fitness, funkční a kardio zóny, skupinové sály, relax zóny),
- kvalitní personál a vzdělávání trenérů,
- srozumitelnější a flexibilnější pricing, který reflektuje různé potřeby klientů.
Kam značka směřuje
V roce 2026 se Form Factory soustředí na další rozvoj sítě, posilování wellbeing a dlouhodobého zdraví, rozšiřování nabídky skupinových lekcí a budování komunitního rozměru klubů.
Zdroj: Form Factory