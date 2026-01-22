Form Factory – víc než fitness. Dostupný pohyb jako součást každodenního života

Praha 22. ledna 2026 (PROTEXT) - Form Factory, největší síť fitness center v České republice, uspořádala ve středu 14. ledna v klubu Form Factory SO-HO PR Brunch, na kterém představila svůj další směr vývoje, dlouhodobě budované hodnoty značky a klíčové novinky pro rok 2026. Značka trvale posiluje roli fitness center jako přirozené součásti zdravého životního stylu a prevence – fyzické i psychické.

Kdo jsme a kde dnes stojíme 

Form Factory dnes provozuje více než 50 klubů napříč Českou republikou a patří mezi nejrychleji rostoucí hráče na trhu. Největší síť fitness se rozvíjí nejen v Praze, ale i v regionech, s cílem zpřístupnit kvalitní fitness služby co nejširší veřejnosti.

 

Značka pracuje s širokým spektrem klientů – od aktivních sportovců až po lidi, kteří hledají pohyb jako součást běžného dne, regeneraci nebo psychickou rovnováhu.

Proč to dělám

Česká republika dlouhodobě čelí nízké pohybové aktivitě a rostoucím zdravotním rizikům spojeným se sedavým životním stylem. Form Factory vnímá fitness centra jako dostupný nástroj prevence, který může lidem pomoci začlenit pohyb do každodenní reality – bez tlaku na výkon nebo ideály.

Form Factory staví svůj přístup na třech principech:

  • inspirace místo tlaku,
  • realita místo ideálů,
  • dlouhodobost místo krátkodobého výkonu.

Cílem není jednorázová změna, ale udržitelný vztah k pohybu.

More Life – více života v pohybu

Tyto hodnoty zastřešuje brandová kampaň More Life, která propojuje komunikaci značky, fungování klubů i strategická rozhodnutí. More Life není kampaní o výkonu, ale o tom, že každý má svůj důvod, rytmus a cestu k pohybu. A všechny jsou správné.

Dostupnost jako klíčové téma

Form Factory se zaměřuje na dostupnost ve všech rovinách:

  • lokace (hustá síť klubů, multiklubové členství),
  • vybavení (moderní fitness, funkční a kardio zóny, skupinové sály, relax zóny),
  • kvalitní personál a vzdělávání trenérů,
  • srozumitelnější a flexibilnější pricing, který reflektuje různé potřeby klientů.

Kam značka směřuje

V roce 2026 se Form Factory soustředí na další rozvoj sítě, posilování wellbeing a dlouhodobého zdraví, rozšiřování nabídky skupinových lekcí a budování komunitního rozměru klubů.

