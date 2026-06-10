Forscope: Microsoft zdražuje. Víte jak ochránit rozpočty před "AI daní“?

Už za pár dní začne společnost Microsoft svým zákazníkům účtovat podle nového ceníku a běžné programy jako Word, Excel nebo Outlook se tak firmám opět prodraží. Zdražení, které u běžných firemních tarifů dosahuje 16 %, ale v některých případech i více, je dalším důkazem toho, že integrace umělé inteligence do podnikového softwaru s sebou nese nemalé náklady. Existují ale i levnější alternativy v podobě hybridních modelů.
Masivní nasazování funkcí spojených s umělou inteligencí a novými bezpečnostními prvky jsou hlavními hybateli cenových změn napříč produktovým portfoliem Microsoftu. Ačkoliv moderní AI asistenti mohou být pro určité týmy přínosem, drtivá většina zaměstnanců potřebuje ke své práci jen textový editor Word, základní tabulky v Excelu nebo e-mailovou schránku v Outlooku, případně pro tvorbu prezentací PowerPoint a pro online komunikaci MS Teams. Přesto si všichni kvůli integraci umělé inteligence v podobě produktu Copilot budou muset od léta výrazně připlatit. Zákazníkům s již běžícími smlouvami se nové ceny automaticky promítnou do faktur při nejbližším datu jejich obnovy.
Zveřejněné ceníky Microsoftu přitom ukazují, že si zákazníci připlatí prakticky za všechny běžné varianty předplatného. Zde jsou tři typické situace zahrnující nejrozšířenější produkty, a také jedna situace s extrémní mírou zdražení:
1. Základní cloudové služby (Microsoft 365 Business Basic)
Tento základní balíček zvláště menším firmám zajišťuje profesionální e-mail, firemní chat a sdílené úložiště. Zaměstnanci v něm sice mají Word nebo Excel, ale mohou je používat pouze přes internetový prohlížeč, nikoliv jako klasický program v počítači. Tato stěžejní online verze zdraží od července měsíčně ze 6 na 7 dolarů za každého uživatele (nárůst o 16 %). Pokud bychom uvažovali modelovou situaci, kdy firma provozuje 100 předplatných, pak si ročně připlatí v přepočtu 28.000 Kč.
2. Klasické programy v předplatném (Microsoft 365 Business Standard)
Nejčastější volba malých a středních firem pro běžnou kancelářskou práci kombinuje online služby s možností nainstalovat si klasický Word, Excel, Outlook nebo PowerPoint přímo do počítače či notebooku. Oblíbený tarif poskočí z 12,50 na 14 dolarů (nárůst o 12 %). Při 100 předplatných bude muset firma ročně vydat o 1800 dolarů, tedy v přepočtu o 42.000 Kč více.
3. Velké firemní balíky a prémiové licence (Office 365 E3):
Tento tarif volí větší společnosti se stovkami zaměstnanců. Kromě běžných programů (Word, Excel) totiž obsahuje pokročilé nástroje pro zabezpečení firemních dat, řízení přístupů a neomezenou archivaci e-mailů. Komplexní verze oblíbená především ve velkých korporacích podraží z 23 na 26 dolarů (nárůst o 13 %). Za každých 100 předplatných firma bude muset ročně zaplatit o 85 000 Kč více než dosud.
4. Pracovníci v terénu a výrobě (Microsoft 365 F1):
Největší procentuální skok se paradoxně týká nejlevnějších verzí pro pracovníky v operativě (tzv. Frontline tarifů) určených především pro zaměstnance ve výrobě, v terénu, na prodejnách apod. Stávající ceny jsou sice minimální, ale skok ze 2,25 na 3 dolary představuje zdražení o celých 33 %, ačkoliv právě tito lidé využijí nové AI funkce nejméně. Náklady na 100 předplatných tak ročně vzrostou o 21.000 Kč.
Umělá daň za umělou inteligenci
Na předplatné dnes globálně sází 4 miliony firem a i když Microsoft nezveřejňuje detailní informace o prodejích jednotlivých produktů, podle dřívější informace a současných odhadů se počet firemních uživatelů online produktů „Office 365“ dnes může pohybovat okolo půl miliardy lidí.. Nezdražuje tedy jen „nějaký software“, ale Microsoft zvyšuje provozní náklady přímo vázané na stamiliony pracovních míst a jde tak o obrovskou "daň" uvalenou na globální byznys.
Pro velkou část firemní agendy je předplácení nejnovějších funkcí zbytečným plýtváním prostředků a trendu, kdy výrobce do pozadí integroval umělou inteligenci, se na trhu už začalo přezdívat "AI daň".
Cestou, jak se vymanit z AI daně a rostoucích nákladů na cloudová předplatná, je promyšleně sestavený hybridní model. Namísto drahého předplatného s nutností pravidelné obnovy pořídí firma pro většinu zaměstnanců jednorázově trvalou licenci. Pokud navíc sáhne po druhotném softwaru (již dříve použitých a právně čistých licencí) lze tyto známé programy typu Word, Excel aj. získat za zlomek původní ceny. K těmto trvalým licencím pak dokoupí nejlevnější cloudový tarif pro provoz e-mailových schránek nebo aplikace Teams. Drahé plnohodnotné předplatné s řadou pokročilých funkcí firma pořizuje pouze úzké skupině analytiků nebo vrcholových manažerů, kteří je skutečně aktivně využijí.
Cenové úspory jsou v případě hybridního řešení opravdu zásadní. "Pokud větší firma přejde na typické plné předplatné v podobě Office 365 E3, pak za každý 100 licencí a rok užívání od července zaplatí 194 tisíc euro, tedy asi 4,8 milionu korun. Pokud ale zvolí hybridní variantu, pak zaplatí jen 132 tisíc euro, tedy 3,3 milionu korun. Úspora v průběhu tří let tak dosahuje závratných 4,6 milionu korun na každých 100 uživatelů," vysvětluje Jiří Trampota, produktový specialista společnosti Forscope.
Hybridním přístupem přitom firma zachová zaměstnancům známé a plně funkční pracovní prostředí, ale zároveň získá výrazně lepší kontrolu nad dlouhodobými náklady na software.
Příklad úspor z hybridního modelu
U menších firem se jako optimální hybridní řešení nabízí kombinaci základního balíčku Microsoft 365 Business Basic a trvalé licence Office. U větších organizací (stovky uživatelů) pak stejnou logiku plní kombinace Office 365 E1 a balíku Office LTSC Professional Plus 2024. Zatímco Office 365 E1 za přijatelné náklady zajišťuje e-mail, cloudové úložiště a online služby, balík starších trvalých licencí Office LTSC Professional Plus 2024 jej doplňuje o aplikace Word, Excel, Outlook nebo PowerPoint instalované klasicky přímo na počítači. Ročního úspora hybridního řešení činí cca 1,5 mil. Kč na každých 100 uživatelů.
Jiří Trampota
Microsoft product specialist
O společnosti Forscope
Forscope je největším softwarovým brokerem ve střední a východní Evropě. Společnost pomáhá firmám a veřejným institucím optimalizovat jejich licenční strategie, snižovat celkové výdaje za software a vyhnout se dlouhodobé závislosti na modelech předplatného SaaS – to vše při zachování plné shody s předpisy, transparentnosti a dlouhodobé udržitelnosti jejich IT prostředí.
Zdroj: Forscope
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