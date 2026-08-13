Forscope prodal už 500 000 druhotných softwarových licencí

Společnost Forscope v červenci překonala hranici 500.000 prodaných druhotných softwarových licencí. Jedná se o licence, které v některých firmách ztratily své využití, zatímco jinde dál slouží svému účelu. Mezi zákazníky patří jak firmy, tak i veřejné instituce, které stále častěji hledají legální a ekonomicky racionální alternativu k nákupu nových licencí nebo plnohodnotných předplatných. Brněnský Forscope dosáhl výrazného obchodního milníku půl milionu prodaných licencí druhotného softwaru za pouhých deset let od svého založení. Celková hodnota těchto prodejů činí 619,006.318 Kč a při orientačním srovnání s cenou nových licencí představuje pro firmy úspory v odhadované výši 1,44 miliardy korun.
Tak vysoké číslo potvrzuje rostoucí zájem organizací o promyšlenější správu softwarových výdajů. Vedle dnes rozšířených cloudových služeb a předplatných zůstávají pro mnoho firem důležité také trvalé licence (typicky např. produkty Microsoft Office jako Word, Excel apod. instalované přímo v počítači uživatele), a to zejména tam, kde zaměstnanci nepotřebují nejnovější funkce, ale stabilní a plně funkční pracovní nástroje. Druhotné licence jsou plně funkční, zároveň ale mohou zákazníkům přinést úsporu 60 až 70 % oproti cenám nových licencí. Konkrétní rozdíl vždy závisí na typu licence, její dostupnosti, aktuálním ceníku výrobce i potřebách konkrétní organizace.
„Půl milionu prodaných licencí je pro nás především důkaz, že firmy začínají software posuzovat stejně pragmaticky jako jiný majetek – řeší jeho skutečné využití, dlouhodobé náklady i možnost dalšího prodeje. Ne každý uživatel potřebuje nejvyšší cloudový tarif nebo nejnovější verzi programu. Často lze najít řešení, které odpovídá reálným potřebám organizace a zároveň významně šetří její rozpočet,“ říká Jakub Šulák, výkonný ředitel společnosti Forscope. „Našim zákazníkům jsme oproti nákupu nových licencí pomohli ušetřit více než miliardu korun. To jsou reálné peníze, které firmy mohou investovat třeba do svého dalšího rozvoje,“ dodává Jakub Šulák.
Poznámka pro editory:
Přeprodej softwaru se opírá o rozhodnutí Soudního dvora EU, která platí již více než deset let. Druhotný software zahrnuje trvalé licence, které jejich původní vlastník legálně pořídil, následně je přestal používat a za splnění stanovených podmínek (pořízení v EU, trvalý charakter užívání, ukončení užívání u původního vlastníka) je může převést na dalšího uživatele. Druhotná licence zaručuje novému majiteli naprosto stejnou funkcionalitu, přístup k aktualizacím i plnou právní jistotu jako licence nová.
O společnosti Forscope
Forscope je největší softwarový broker ve střední a východní Evropě, který aktuálně působí v 10 zemích. Z české firmy zaměřené původně na nákup a prodej sekundárního (použitého) softwaru se postupně stal respektovaný partner pro softwarové audity, licenční poradenství, monetizaci softwarových aktiv a strategické řízení IT nákladů. Dnes Forscope pomáhá firmám i veřejným institucím optimalizovat jejich licenční strategie, snižovat náklady na software a omezovat závislost na modelech předplatného SaaS, a to vše při zachování plné shody s předpisy, transparentnosti a dlouhodobé udržitelnosti jejich IT prostředí.
Zdroj: Forscope, a.s.
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