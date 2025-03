Fortune uspořádá 20.–21. května 2025 v Rijádu první mezinárodní summit nejvlivnějších žen světa

Mezinárodní summit Most Powerful Women svolá nejvýznamnější světové ženy ve vedoucích pozicích k diskusi na téma „Nová éra byznysu: partnerstvím ke globální prosperitě"

Společnost Fortune dnes oznámila, že ve dnech 20.–21. května 2025 se v Rijádu v Saúdské Arábii uskuteční mezinárodní summit nejvlivnějších žen světa Fortune Most Powerful Women International Summit. Půjde o první mezinárodní summit této platformy pro ženy ve vedoucích pozicích v tomto regionu.

Fortune Most Powerful Women je exkluzivní komunita přístupná pouze na pozvání, sdružující vedoucí představitelky z širokého spektra odvětví a vlád z celého světa. Mezinárodní summit nejvlivnějších žen světa, s podnětnými diskusemi určujícími směřování klíčových témat, nabídne globální program zaměřený na klíčové síly, které formují současné podnikatelské prostředí. Zvláštní pozornost bude věnována spolupráci veřejného a soukromého sektoru s cílem urychlit inovace a podpořit růst. Dalšími tématy budou například hodnocení globálního vedení v době krizí, orientace v ekonomických proměnách a jejich dopadech na byznys, zavádění nových technologií ve velkém měřítku či hledání nových příležitostí v oblasti investic a zdravotní péče. Diskuse se zaměří také na vývoj podnikání v oblastech sportu, zábavy a designu.

Společnost Fortune svolává tuto komunitu do Saúdské Arábie, která v rámci své vize do roku 2030 (Vision 2030) investuje do růstu, inovací a podpory postavení žen v podnikání i ve společnosti. Díky této strategii vzrostla míra ekonomické participace žen na 36 %, což je více než dvojnásobek oproti 17 % v roce 2017. Saúdské ženy dnes vlastní 45 % malých a středních podniků v zemi, čímž významně přispívají k rozvoji podnikatelského prostředí a celé ekonomiky.

Mezinárodní summit nejvlivnějších žen světa v Rijádu nabídne ženám ve vedoucích pozicích z celého světa příležitost vstoupit na tento dynamicky se rozvíjející trh, navázat nové partnerské vztahy a rozšířit mezinárodní komunitu.

"Fortune se snaží být u zrodu nových směrů světového byznysu a Saúdská Arábie k nim bezpochyby patří," uvedla generální ředitelka společnosti FortuneAnastasia Nyrkovskaya. "Právě teď nastal vhodný okamžik svolat do Rijádu některé z nejvlivnějších a nejinovativnějších žen světa, aby se navzájem inspirovaly, propojily a společně posouvaly hranice skutečného pokroku v globálním byznysu i státní správě. Akce pod hlavičkou Most Powerful Women společnosti Fortune takto působí už téměř tři desetiletí. Nyní nastal čas využít dynamiku rijádského prostředí pro náš první summit žen na Blízkém východě."

Šéfredaktorka Fortune Alyson Shontellová se nedávno ve zpravodaji společnosti Fortune MPW Daily v článku nazvaném "Proč se Fortune MPW vydává do světa" věnovala významnému vlivu Saúdské Arábie na globální ekonomiku – právě ten podle ní vedl Fortune k rozhodnutí pořádat klíčové akce i v tomto regionu: "Cílem našeho novinářského působení ve Fortune je zlepšovat svět byznysu a být silným a respektovaným hlasem, který prosazuje pokrok. Vzhledem k tomu, jak rychle se Saúdská Arábie v poslední době proměňuje, zejména co se týče postavení žen, těšíme se, že budeme blíže dění a budeme moci tuto proměnu zaznamenávat."

20. května navíc společnost Fortune představí svůj ikonický žebříček 100 nejvlivnějších žen v byznysu. Tento prestižní seznam, který vzniká již poosmé dvacáté, oceňuje globální průkopnice, jež posouvají hranice inovací a utvářejí budoucnost napříč obory, včetně financí, technologií, zdravotnictví, telekomunikací, maloobchodu a energetiky. Vydání pro rok 2024 zahrnovalo osobnosti z 19 zemí a regionů ve 14 různých sektorech, přičemž více než polovina z nich působí ve funkci generální ředitelky – převážně ve společnostech z žebříčků Fortune 500 a Global 500.

Mezinárodní summit nejvlivnějších žen světa organizovaný společností Fortune bude pořádán ve spolupráci s Generálním úřadem pro kongresy a výstavy Saúdské Arábie (SCEGA).

