Fórum New Asia chce v rámci svého úvodního ročníku na Bali přilákat do regionu Nové Asie investice v hodnotě 30 miliard dolarů

Fórum New Asia, které vzniká za podpory společnosti Danantara Indonesia (indonéského státního fondu) a pod produkcí společnosti Richard Attias & Associates, má jasný cíl: stát se globální bránou do Nové Asie a propojovat dlouhodobý kapitál s projekty, partnerstvími a tvůrci politik, kteří jsou schopni proměnit vizi v investice.
Těžiště světové ekonomiky se posouvá. Ve zmíněném regionu vzniká nová generace ekonomik, které jsou čím dál propojenější, technologicky ambiciózní, pohánějí je investice a dokáží financovat svou vlastní budoucnost. Asijsko-pacifický region již nyní generuje téměř 60 % globálního ekonomického růstu (podle MMF, 2025). Přesto tento region přitahuje mnohem menší podíl dlouhodobého mezinárodního kapitálu, než by bylo adekvátní. Fórum New Asia si klade za cíl tento rozpor vyřešit.
Na rozdíl od tradičních konferencí se New Asia zaměřuje na připravenost k transakcím, alokaci kapitálu a realizaci projektů. Akce se bude snažit dosáhnout cíle 30 miliard amerických dolarů pomocí pečlivě zpracovaného portfolia příležitostí připravených k investici. Hlavy států, ministři, státní investoři a generální ředitelé globálních společností promění hloubkovou analýzu ve smluvně potvrzené závazky v osmi strategických odvětvích:
- Strategické zdroje a jejich využití v navazujících odvětvích
- Energetika a elektřina
- Mobilita a pokročilá výroba
- Digitální infrastruktura a umělá inteligence
- Potravinářství a zemědělství
- Obchod a propojenost
- Cestovní ruch a kreativní ekonomika
- Vzdělávání a lidský kapitál
Fórum New Asia bude v jednotlivých ročnících sledovat závazky a pokrok a vytvoří tak trvalou platformu pro zodpovědnost, partnerství a investice.
Rosan Roeslani, generální ředitel společnosti Danantara Indonesia a ministr pro investice Indonéské republiky, uvedl: „Fórum New Asia propojuje dlouhodobý globální kapitál s příležitostmi, které vznikají v celé Indonésii i v širším regionu. Z pozice indonéského státního investora a zakládajícího partnera fóra vyzývá společnost Danantara Indonesia další partnery, aby společně využili tyto příležitosti k vytvoření dlouhodobé hodnoty. Pod záštitou prezidenta Prabowa Subianta se nyní Indonésie sebevědomě, ambiciózně a s vizí spolupráce zapojuje do světového dění."
„Po celá desetiletí byla Asie vnímána především jako cíl globálního kapitálu. To se však mění," uvedl Richard Attias, zakladatel a předseda představenstva společnosti Richard Attias & Associates. „Nová Asie nebude kapitál pouze přitahovat. Bude jej také čím dál častěji vytvářet, směrovat a určovat, kde může mít největší dopad. Vstupujeme do jednoho z nejdůležitějších investičních cyklů naší generace a v jeho centru stojí Asie."
Na prvním ročníku fóra New Asia se setká více než 1000 vedoucích osobností. Akce je určena pouze pro zvané. Na akci během dvou dnů vystoupí přes 100 řečníků a proběhne více než 40 panelových diskusí.
Zdroj: Danantara Indonesia
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59558.