Fórum společně uspořádaly Institut pro rozvoj venkova Univerzity v Jen-anu, Obchodní školy HSBC Pekingské univerzity (PHBS) a Fakulta ekonomiky a řízení Severozápadní univerzity za podpory Charitativní nadace pro rozvoj venkova v Si-anu.
Fóru předsedal Hai Wen, místopředseda Rady Pekingské univerzity, zakládající děkan PHBS a děkan Institutu pro rozvoj venkova Univerzity v Jen-anu. Uvedl, že fórum již pět let propojuje badatele, podnikatele, filantropy a venkovské praktické pracovníky v rámci řešení praktických výzev.
Sun Qingwei, rektor Severozápadní univerzity, uvedl, že fórum přispěje k modernizaci zemědělství a venkova díky sdílení výsledků výzkumu a poučení z úspěšných postupů. Wang Yanfeng, prorektor Univerzity v Jen-anu, zdůraznil, že technologický výzkum musí přesáhnout rámec výzkumných prací, aby zlepšil postupy na polích, ve stodolách a na zpracovatelských linkách a pomohl zvýšit místní příjmy.
V úvodním příspěvku hovořil Wang Zhongmin, bývalý místopředseda Národní rady pro fond sociálního zabezpečení, o digitální transformaci odvětví pěstování jablek v Jen-anu a uvedl, že agenti umělé inteligence by mohli snížit výrobní a transakční náklady, zlepšit digitální systémy zemědělských dat a úvěrů a pomoci zemědělcům proniknout na globální trhy a získat financování. Fan Gang, profesor ekonomie na Pekingské univerzitě, se zabýval tím, jak urbanizace, reforma pozemkového vlastnictví a sociálního zabezpečení spolu s technologiemi mohou mobilizovat venkovské zdroje, zvýšit příjmy a zmenšit propast mezi městem a venkovem.
Wei, profesor řízení a místopředseda Rady PHBS, nastínil čtyři fáze transformace agropodnikání pomocí umělé inteligence – modernizaci, transformaci, restrukturalizaci a přetváření. Rozhodujícím kritériem je podle něj to, zda data a procesy uzavírají cyklus a zda se zemědělci podílejí na ziscích.
Dva kulaté stoly – „Technologie pro dobro, propojující svět" a „Technologie oživující vesnice, filantropie spojující síly" – přilákaly účastníky z podnikatelské sféry, výzkumné obce, mezinárodních organizací včetně UNDP Čína a charitativních organizací. Diskutovali o tržních vazbách a mezisektorových partnerstvích.
Fórum, které bylo zahájeno v roce 2019, se přesunulo z Jen-anu do Šen-čenu, Pekingu a Si-anu. Společnost PHBS bude i nadále podporovat tento institut a spolupracovat s univerzitami, podniky a nadacemi na rozvoji zemědělství založeného na technologiích a oživení venkova.
Zdroj: Peking University HSBC Business School
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60307.