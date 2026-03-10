ForwardX slaví rok velkoplošného provozu autonomních mobilních robotů v továrně Chery v Ta-lienu

  15:41
Peking 10. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Rok po zavedení autonomních mobilních robotů (AMR) v továrně Chery v Ta-lienu systém nadále podporuje rozsáhlé interní logistické operace ve svařovacích a finálních montážních dílnách a prokazuje trvalý výkon v prostředí velkosériové výroby automobilů.

Projekt zahrnuje 435 AMR, které mají být nasazeny v celém závodě. K dnešnímu dni je ve svařovacích a finálních montážních dílnách v provozu více než 270 robotů, které podporují prostředí velkosériové automobilové výroby, kde denní produkce dosahuje 800 až 1000 vozidel.

V automobilové výrobě je nepřetržitá dodávka materiálu zásadní pro udržení stability výrobní linky. Interní logistické systémy musí koordinovat nepřetržitý pohyb tisíců komponentů mezi dílnami, aby montážní linky fungovaly hladce.

Na podporu těchto logistických požadavků byly ve dvou klíčových výrobních oblastech zavedeny autonomní mobilní roboty. Ve svařovací dílně zajišťuje 121 AMR automatizovanou dodávku dílů používaných při montáži karoserií. V dílně finální montáže podporuje 150 AMR přepravu komponentů a distribuci dílů mezi výrobními stanicemi.

Ve svařovně systém nyní podporuje automatizované dodávky 32 různých dílů, což pokrývá více než 50 % požadované spotřeby materiálu. Ve finální montážní hale řídí systém dodávky 95 dílů, což pokrývá téměř 80 % materiálu potřebného pro montážní linku. Roboty tak mohou zvládat podstatnou část interních logistických úkolů v rámci celého výrobního procesu.

Roboty pracují na platformě AMR čtvrté generace od společnosti ForwardX, která kombinuje navigaci založenou na vidění s inteligentním systémem automatizované koordinace vozového parku. To robotům umožňuje navigovat v komplexním prostředí továrny a zároveň dynamicky koordinovat přepravní úkoly napříč několika dílnami.

Rozsáhlá automatizace ve výrobě automobilů vyžaduje dlouhodobou provozní spolehlivost," řekl Nicolas Chee, zakladatel a generální ředitel společnosti ForwardX Robotics. „V uplynulém roce toto nasazení prokázalo, jak mohou autonomní mobilní roboty podporovat stabilní tok materiálu ve složitých výrobních prostředích."

Nasazení tohoto systému výrazně snížilo požadavky na ruční přepravu materiálu v celém závodě, zlepšilo efektivitu vnitřní logistiky a podpořilo štíhlé výrobní procesy. Vzhledem k tomu, že se bude systém i nadále rozšiřovat a dosáhne plné optimalizace v průběhu tohoto roku, očekává se, že automatizační platforma dále zefektivní vnitřní přepravní procesy a optimalizuje přidělování pracovní síly pro úkoly s vyšší přidanou hodnotou.

Úspěšný první rok provozu v závodě Chery v Ta-lienu ukazuje, jak může nasazení mobilní robotiky ve velkém měřítku podpořit dlouhodobou provozní stabilitu ve výrobních prostředích s vysokým objemem výroby.

O společnosti ForwardX

ForwardX Robotics je vedoucím světovým podnikem v oblasti autonomní vnitřní logistiky založené na počítačovém vidění, který poskytuje průmyslovou automatizaci pro komplexní prostředí s náročnými požadavky na bezpečnost. Společnost ForwardX, založená na hlubokých znalostech v oblasti počítačového vidění a robotického softwaru, umožňuje podnikům nasazovat autonomní mobilní roboty a autonomní vysokozdvižné vozíky v reálných provozech, kde spolupracují lidé, vozidla a roboty. Jádrem společnosti ForwardX je jednotná softwarová platforma, která pohání celou řadu mobilních robotů a podporuje škálovatelnou koordinaci vozového parku a integraci se systémy WMS a MES zákazníků. S více než 500 nasazeními na celém světě pomáhají řešení ForwardX výrobcům, podnikům 3PL (outsourcingu logistických služeb) a logistickým operátorům seřídit spolehlivou automatizaci v jejich zařízeních.

Navštivte společnost ForwardX na veletrhu LogiMat 2026 – hala 8, stánek 8C11 – a zažijte budoucnost automobilové logistiky.

 

Kontakt pro médiaBetty Sunpr.us@forwardx.com

