Fotbalová euforie míří do BILLY: vlastní dres se jménem i číslem

Kampaň startuje 27. května a je dostupná pro členy BILLA klubu v mobilní aplikaci. Zákazníci v ní za nákupy v prodejnách BILLA sbírají digitální nálepky, které následně vymění za voucher s unikátním kódem. Ten pak uplatní na webu www.fandisbillou.cz, kde si dres jednoduše navrhnou a zvolí vlastní jméno i číslo. Personalizovaný dres je k dispozici v dospělém, dětském i miminkovském provedení.
„Sport a aktivní životní styl dlouhodobě podporujeme, například prostřednictvím partnerství s Českým olympijským týmem. V této kampani jsme vsadili na jednoduchý princip digitálního sbírání nálepek a možnost vytvořit si vlastní dres se jménem a číslem. Výsledkem je personalizovaný produkt, který má pro zákazníka jasnou hodnotu a využití,“ říká Lucia Popíková, vedoucí týmu CRM a věrnostních kampaní BILLA ČR.
Za každých utracených 250 Kč v prodejnách BILLA získají zákazníci jednu digitální nálepku v aplikaci. Po nasbírání pěti nálepek získají nárok na voucher, díky kterému si mohou pořídit personalizovaný dres za zvýhodněnou cenu 499 Kč. Bez využití nálepek je dres dostupný za 999 Kč.
Kampaň je dalším krokem, jak BILLA propojuje aktuální společenské dění se svými věrnostními programy, tentokrát v návaznosti na fotbal, který mezi Čechy patří k nejpopulárnějším sportům. Výsledkem je jednoduchý a nápaditý koncept, který dává fanouškovství přidanou hodnotu.
Akce probíhá od 27. května do 14. července 2026. Více informací najdou zákazníci na www.billa.cz/dresy.
