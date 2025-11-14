FOTON vytyčuje nový směr užitkových vozidel pro celý svět

GALAXUS: Nová podoba těžkých nákladních vozidel
První novinkou na trhu z dílny FOTON je platforma těžkých náklaďáků nové generace GALAXUS, která zahajuje novou éru inteligentní logistiky. Platforma staví na osmi základních hodnotách a nabízí více druhů pohonu – klasické pohonné hmoty, elektřinu, vodík, plyn či hybridní. Speciální architektura pro nové zdroje energie se navíc může pochlubit více než 90 technologickými novinkami z vlastního vývoje. Mezi hlavní přednosti patří elektrický pohonný systém s maximální účinností 97,5 %, nabíjení na úrovni megawattů a celkové zlepšení energetické účinnosti o 7 %. Inteligentní systém řízení, ověřený na více než 2 milionech kilometrů, navíc podporuje přechod od autonomie L2 k L4. Řada GALAXUS je s modely R9, R5 či D3 připravena plnit nejrůznější logistické úkoly – od dálkové dopravy po expresní dodávky.
DAYSTAR: Budoucnost lehkých elektrických náklaďáků
Na otázku logistiky ve městech odpovídá značka FOTON představením své první platformy čistě elektrických nákladních vozů DAYSTAR. Novinka, založená na důkladném studiu potřeb uživatelů, řeší zásadní problémy elektrických vozidel, jako je složitost nabíjení a vysoké celkové náklady na vlastnictví (TCO). U této platformy se tak nově setkáme s 800V vysokonapěťovou architekturou, ovládacími systémy z karbidu křemíku a olejem chlazenými motory, díky nimž dosahuje 20% zlepšení celkové energetické účinnosti. Kromě toho nabízí také kabinu inspirovanou osobními automobily či kompletní bezdrátové (OTA) aktualizace a za její mimořádnou spolehlivost ručí testování na více než 6 milionech kilometrů.
Inovace v logistice poslední míle a dodávkách
Pro dopravu na poslední míli (last-mile) přináší FOTON minitrucky příští generace s názvem Wonder Plus. Tato novinka se může pochlubit výjimečnou nosností, nejdelší a nejširší ložnou plochou ve své třídě a dvojitým lichoběžníkovým zavěšením pro větší komfort a lepší ovladatelnost vozidla.
Vedle ní se představuje také první světová platforma dodávek na nové zdroje energie – exkluzivní CAVAN C1. S důrazem na globální standardy a čistě elektrický design je vybavena vysoce bezpečnou baterií vyvinutou ve společnosti FOTON, nabízí vrcholovou účinnost pohonu přes 93,5 % a díky rychlému nabíjení 2.2C se zvládne dobít na dojezd 100 km za 10 minut.
Touto všestrannou nabídkou vozidel na nové zdroje energie dokazuje značka FOTON jak své stabilní silné stránky, tak progresivní vizionářské myšlení. Prostřednictvím plného nasazení svých produktů a rostoucího globálního ekosystému tak dále upevňuje svou vedoucí pozici a vnáší do světového logistickému sektoru dravou „čínskou sílu".
