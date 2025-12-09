Fotovoltaika bez rizika. E.ON nabízí výhodnější podmínky i možnost odstoupit od smlouvy po zveřejnění nových dotačních podmínek

  13:29
České Budějovice 9. prosince 2025 (PROTEXT) - Výrazně nižší počáteční investice i možnost vzít si čas na konečné rozhodnutí. E.ON reaguje na aktuální situaci na trhu energetických řešení, který ovlivnilo dočasné zastavení přijímání žádostí o dotace do programu Nová zelená úsporám. Společnost připravila nové podmínky pro zákazníky, kteří plánují instalaci fotovoltaických elektráren nebo tepelných čerpadel tak, aby s rozhodováním nemuseli čekat až na zveřejnění nových podmínek.

„Vzhledem k zastavení přijímání žádostí do programu Nová zelená úsporám vnímáme obavy zákazníků z toho, v jaké výši bude dotační podpora obnovena i v nadcházejícím roce,“ upozorňuje Mário Franko, vedoucí fotovoltaických řešení pro domácnosti společnosti E.ON.

E.ON nabízí řešení, které zákazníkům umožní pokračovat v jejich plánech bez obav. U tepelných čerpadel poskytne na instalaci slevu 75.000 Kč, což odpovídá dolní hranici původních státních dotací, na které zákazníci dosáhli. Klienti, kteří se rozhodují pro fotovoltaickou elektrárnu pak získají slevu 25.000 Kč, baterii zdarma v hodnotě 52.000 Kč a navíc servis zařízení v prvním roce provozu za 1 Kč, což představuje další úsporu přibližně 4.000 Kč. Celkově tak zvýhodnění u fotovoltaiky přesahuje 80.000 Kč.

Proč nečekat?

Nabídka u fotovoltaických řešení i tepelných čerpadel bude platit pro prvních 200 zájemců. Zákazníci by neměli odkládat poptávku – naopak je výhodné být mezi prvními i vzhledem k možnému obnovení žádostí o dotaci. Díky garanci E.ONu klienti nic neriskují: pokud nové dotační podmínky nebudou odpovídat jejich očekáváním, mohou do 30 dnů od jejich zveřejnění od smlouvy odstoupit. Čím dříve začnou řešit instalaci, tím dříve budou šetřit na energiích. Zákazníci si tak bez jakéhokoliv závazku zajišťují maximálně výhodné podmínky.

Chceme, aby lidé nemuseli odkládat své plány na úsporná řešení. Nabízíme férové podmínky, které jim umožní pokračovat v přípravách bez obav,“ říká Radim Staněk, manažer prodeje tepelných čerpadel společnosti E.ON.

„Fotovoltaika je dlouhodobě výhodná investice. Díky našim novým podmínkám zákazníci získají nejen slevu, ale i baterii zdarma a servis za symbolickou cenu,“ doplňuje Mário Franko.

Podle informací Ministerstva životního prostředí se všeobecně očekává, že dotační programy budou v dohledné době znovu spuštěny. E.ON proto připravil flexibilní podmínky, které zákazníkům umožní rozhodovat se bez rizika.

Zdroj: E.ON

www.eon.cz

PROTEXT

 









