Úložiště vzniká v Náchodské ulici v Trutnově 3-P, PSČ 541 03. Vlastníkem projektu je společnost ZEMKON Stare Buky s.r.o. a jeho realizaci zajišťuje společnost NOBILITY s.r.o. Fox ESS dodává integrovaný systém bateriového ukládání energie, který umožňuje využívat cenovou arbitráž na trhu s elektřinou, optimalizovat hospodaření s energií a lépe zhodnotit energetická zařízení.
Fox ESS získala zakázku díky své schopnosti zajistit dodávku a poskytovat komplexní servis přímo na místě. Zákazník tak má větší jistotu při realizaci projektu i ohledně dlouhodobé servisní podpory systému.
Flexibilní obchodování s elektřinou zvyšuje ekonomický přínos
Základem trutnovského projektu je cenová arbitráž na trhu s elektřinou. Bateriové úložiště Fox ESS ukládá elektřinu v době nízkých cen a dodává ji zpět, když ceny vzrostou. Zákazník tak může využívat výkyvů tržních cen, optimalizovat strategii obchodování s elektřinou a dosahovat vyššího ekonomického přínosu z uložené energie. Tento způsob provozu zároveň umožňuje energetická zařízení využívat pružněji a ve větší míře.
Integrované uspořádání systému usnadňuje instalaci
Úložiště má celkový jmenovitý výkon 6 MW a kapacitu 14,21 MWh. K elektrizační soustavě bude připojeno na napěťové hladině 35 kV. Systém tvoří dva bateriové kontejnery, každý o kapacitě 5 015 kWh, a jeden bateriový kontejner o kapacitě 4180 kWh. Doplňují je dvě rámové sestavy s výkonovými měniči (PCS) o jmenovitém zdánlivém výkonu 4000 kVA a 2000 kVA.
Fox ESS propojuje samostatné bateriové kontejnery a samostatné měničové sestavy do jednoho funkčního celku, který lze efektivně nasadit a snadněji instalovat přímo na místě.
Spolehlivá dodávka a servis přímo na místě
Zařízení bylo dodáno 11. srpna 2026 a stavební práce začaly 11. října 2026. Připojení k elektrizační soustavě a uvedení do provozu jsou předběžně naplánovány na 30. prosince 2026. Včasnou dodávkou a důkladnou servisní podporou přímo na místě se Fox ESS zavazuje zajistit hladký průběh realizace projektu a spolehlivý provoz systému.
Trutnovský projekt představuje další krok v expanzi Fox ESS na českém trhu s bateriovými úložišti. Společnost propojuje integrovanou technologii ukládání energie s možnostmi flexibilního řízení spotřeby a se spolehlivou servisní podporou. Zákazníkům tak i nadále pomáhá optimalizovat spotřebu energie, využívat ekonomický potenciál jejího ukládání a přispívat k rozvoji chytřejší a udržitelnější energetiky.
Kontakt: Elaine Du, dujiayi@fox-ess.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60155.