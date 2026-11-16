Fox ESS realizuje v České republice projekt bateriového úložiště o výkonu 13 MW a kapacitě 30,096 MWh

Zákazník působí v odvětví místní výroby, přenosu a distribuce elektřiny a hledá řešení pro akumulaci energie v bateriích v měřítku rozvodné sítě, která jsou určena pro obchodování s energií. Řešení společnosti Fox ESS jsou ideální pro uspokojení jeho potřeb v oblasti cenové arbitráže.
Projekt se nachází v blízkosti železniční trati, v jejíž blízkosti stojí rozvodna 3000 V DC a rozvodna 110 kV, což vyžaduje ochranu řídicích systémů a střídačů před elektromagnetickým rušením.
Dne 9. července 2026 bylo na místo doručeno šest kontejnerů a tři podstavce vyrobené společností Fox ESS. Uvedení do provozu je naplánováno na 15. prosince 2026. Očekává se, že celý areál bude dokončen za pouhých devět měsíců. Jmenovitý výkon projektu činí 13 MW a jeho jmenovitá energetická kapacita dosahuje 30,096 MWh.
Součástí instalace je šest kontejnerů Fox ESS TitanCore o délce 20 stop (cca 6,06 metru), které jsou vybaveny kapalinou chlazenými lithium-železo-fosfátovými bateriemi s jmenovitou kapacitou 5,016 MWh, což představuje celkovou instalovanou kapacitu 30,096 MWh. Systém je rozdělen do tří výkonových bloků o výkonu 5 MW, 4 MW a 4 MW, aby odpovídal povolení k připojení k síti o výkonu 13 MW pro danou lokalitu. Je přímo připojen k síti na středním napětí 22 kV.
Projekt je navržen tak, aby umožňoval dynamické obchodování s elektřinou a na základě cenových prognóz rozhodoval, kdy nabíjet, vybíjet a vyčkávat, a zajistil tak vyvážený objem elektřiny po celý den. Jeho systém řízení energie kontroluje cenové prognózy každých 15 minut, což mu umožňuje přizpůsobovat svou pozici měnícím se tržním podmínkám. Lokalita nedisponuje vlastní solární výrobou, takže energie se bude nakupovat z rozvodné sítě a prodávat taktéž do ní. V roce 2025 byly české ceny elektřiny na denním trhu záporné po dobu 322 hodin a na úrovni nuly nebo pod ní po dobu 392 hodin, což vytvářelo potenciální příležitosti k nabíjení.
Kontakt: Elaine Du, dujiayi@fox-ess.com, 13916061746
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60074.