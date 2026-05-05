Fractal EMS snižuje ceny a zjednodušuje uzavírání smluv, aby pomohla developerům urychlit projekty

Co se mění pro zákazníky
1) Nižší ceny: Společnost Fractal EMS snížila ceny až o 25 % a zákazníkům s rozsáhlým portfoliem nabízí další slevy v závislosti na objemu. Díky strategické kombinaci optimalizace dodavatelského řetězce a průlomů v architektuře řízení dosáhla společnost Fractal EMS takové efektivity, která ji posunula do pozice vedoucího cenového podniku na trhu. Tento technický a provozní pokrok umožňuje společnosti dodávat prémiovou, vysoce výkonnou platformu za nejkonkurenceschopnější cenu v oboru, čímž maximalizuje ziskovost pro své partnery, aniž by došlo ke snížení kvality nebo bezpečnosti.
2) Zjednodušené smlouvy: Nová smlouva je více než o polovinu kratší. Ve spolupráci s právními a nákupními týmy zákazníků společnost Fractal sjednotila smlouvu, rozsah prací a záruční podmínky do jednoho balíčku psaného srozumitelným jazykem. Výsledný efekt je jednoduchý: připomínkováním a nákupními procesy, více času věnovaného uvádění megawattů do provozu.
„Naši zákazníci nám velmi jasně sdělili dvě věci: snižte cenu a usnadněte obchodování s vámi. Udělali jsme tedy obojí. Přestavěli jsme cenotvorbu od základů a opustili staré smlouvy ve prospěch něčeho, co si zákazník může přečíst za jedno odpoledne. Cíl je jednoduchý – učinit ze společnosti Fractal nejjednodušší způsob, jak do projektu začlenit vysoce výkonný EMS vyrobený v USA." – Daniel Crotzer, generální ředitel, Fractal EMS
3) Nový flexibilní rozsah služeb „podle svého výběru": Společnost Fractal EMS, která zůstává jediným poskytovatelem schopným dodávat kompletní vertikální řídicí systémy na klíč, zavádí flexibilní přístup „podle svého výběru". Partneři si nyní mohou vybrat základní nabídku EMS nebo si rozsah služeb přizpůsobit výběrem z následujících oblastí: síťové řešení, BMS (systém správy baterií), SCADA, PPC/MPC, kyberbezpečnost, analytika a monitorování. Díky této modularitě se Fractal EMS dokáže hladce integrovat do jakékoli konfigurace projektu a být tím nejlepším partnerem pro OEM (výrobce originálního vybavení) a poskytovatele EPC (smluv o energetické účinnosti).
4) Globální partnerství: Fractal EMS pokračuje v rozšiřování své globální působnosti a úspěšně nasadil více než 15 GW pokročilých řídicích řešení v Evropě, Jižní Americe, Austrálii, Kanadě a Spojených státech. Aktivně usilujeme o navázání trvalých a významných partnerství s energetickými společnostmi, developery/IPP, dodavateli a EPC, kteří vyžadují spolehlivý výkon a hladkou integraci. Základem každé spolupráce je silný závazek k úspěchu zákazníků a dlouhodobé spolehlivosti, který zajišťuje, že kritická energetická aktiva našich partnerů fungují s maximální dostupností a bezpečností, bez ohledu na geografii či složitost elektrické sítě.
Tyto změny rovněž posilují otevřený přístup společnosti Fractal zaměřený na spolupráci s více výrobci. Jelikož řídicí systémy od Fractal fungují napříč dodavateli baterií a systémů pro řízení výkonu (PCS), mohou zákazníci přijmout nový rámec pro cenotvorbu, uzavírání smluv a vymezení rozsahu projektu, aniž by museli měnit zbytek své projektové infrastruktury – a to bez omezení v oblasti kyberbezpečnosti, hardwaru vyrobeného v USA a řídicích systémů investiční kvality, díky kterým se Fractal stala preferovanou volbou pro developery velkých projektů.
Dostupnost
Nový cenový a zjednodušený rámec uzavírání smluv platí s okamžitou platností pro všechny nové žádosti a stávajícím zákazníkům je nabízen na základě jednotlivých projektů. Zákazníci a potenciální zákazníci si mohou vyžádat aktualizovaný ceník a vzor rámcové smlouvy na fractalems.com nebo kontaktováním svého obchodního zástupce společnosti Fractal.
O společnosti Fractal EMS
Společnost Fractal EMS poskytuje komplexní a plně integrovanou platformu pro správu energie a SCADA, která kombinuje pokročilý software, hardwarové řadiče, hladkou integraci systémů, robustní kyberbezpečnost a výkonné analytické nástroje pro projekty v oblasti akumulace energie, solární energie, hybridních systémů a datových center. S podporou nepřetržitě fungujícího vzdáleného operačního centra (NERC-CIP Medium) nabízí Fractal EMS hardwarově nezávislé, hotové ovládací prvky pro systémy BMS, EMS/PPC, MPC a SCADA – vše sjednocené v jediné flexibilní a škálovatelné architektuře. Fractal EMS potvrzuje, že jeho řídicí hardware splňuje požadavky na nezakázané zahraniční subjekty (Non-PFE/FEOC) a domácí označení. Tím je zajištěno, že projekty využívající Fractal EMS jsou plně v souladu s nejnovějšími federálními požadavky a pobídkami pro domácí obsah. Další informace naleznete na www.fractalems.com.
Zdroj: Fractal EMS