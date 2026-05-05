Fractal EMS snižuje ceny a zjednodušuje uzavírání smluv, aby pomohla developerům urychlit projekty

Autor:
  11:26
Austin (Texas) 5. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Fractal EMS, vedoucí podnik na trhu v oblasti solárních systémů „front-of-the-meter", BESS (ukládání elektrické energie) a dále EMS (systémů řízení energetiky) a SCADA (systémů řízení a sběru dat) pro datová centra, dnes oznámila dvě významná vylepšení zaměřená na zákazníky: výrazné snížení cen v celém svém produktovém portfoliu a zjednodušený proces uzavírání smluv, jehož cílem je zkrátit cestu od zadání zakázky po oznámení o zahájení prací. Cílem těchto změn je snížit celkové náklady a složitost realizace projektů v době, kdy se developeři, nezávislí výrobci elektřiny (IPP) a energetické společnosti předhánějí v uvádění nových kapacit v řádu gigawattů do provozu. Díky novým programům „Ceny zaměřené na zákazníka" a „Rychlé uzavírání smluv" je nasazení špičkové platformy EMS v tomto odvětví snadnější než kdykoli předtím.

Co se mění pro zákazníky

1) Nižší ceny: Společnost Fractal EMS snížila ceny až o 25 % a zákazníkům s rozsáhlým portfoliem nabízí další slevy v závislosti na objemu. Díky strategické kombinaci optimalizace dodavatelského řetězce a průlomů v architektuře řízení dosáhla společnost Fractal EMS takové efektivity, která ji posunula do pozice vedoucího cenového podniku na trhu. Tento technický a provozní pokrok umožňuje společnosti dodávat prémiovou, vysoce výkonnou platformu za nejkonkurenceschopnější cenu v oboru, čímž maximalizuje ziskovost pro své partnery, aniž by došlo ke snížení kvality nebo bezpečnosti.

2) Zjednodušené smlouvy: Nová smlouva je více než o polovinu kratší. Ve spolupráci s právními a nákupními týmy zákazníků společnost Fractal sjednotila smlouvu, rozsah prací a záruční podmínky do jednoho balíčku psaného srozumitelným jazykem. Výsledný efekt je jednoduchý: připomínkováním a nákupními procesy, více času věnovaného uvádění megawattů do provozu.

„Naši zákazníci nám velmi jasně sdělili dvě věci: snižte cenu a usnadněte obchodování s vámi. Udělali jsme tedy obojí. Přestavěli jsme cenotvorbu od základů a opustili staré smlouvy ve prospěch něčeho, co si zákazník může přečíst za jedno odpoledne. Cíl je jednoduchý – učinit ze společnosti Fractal nejjednodušší způsob, jak do projektu začlenit vysoce výkonný EMS vyrobený v USA." – Daniel Crotzer, generální ředitel, Fractal EMS

3) Nový flexibilní rozsah služeb „podle svého výběru": Společnost Fractal EMS, která zůstává jediným poskytovatelem schopným dodávat kompletní vertikální řídicí systémy na klíč, zavádí flexibilní přístup „podle svého výběru". Partneři si nyní mohou vybrat základní nabídku EMS nebo si rozsah služeb přizpůsobit výběrem z následujících oblastí: síťové řešení, BMS (systém správy baterií), SCADA, PPC/MPC, kyberbezpečnost, analytika a monitorování. Díky této modularitě se Fractal EMS dokáže hladce integrovat do jakékoli konfigurace projektu a být tím nejlepším partnerem pro OEM (výrobce originálního vybavení) a poskytovatele EPC (smluv o energetické účinnosti).

4) Globální partnerství: Fractal EMS pokračuje v rozšiřování své globální působnosti a úspěšně nasadil více než 15 GW pokročilých řídicích řešení v Evropě, Jižní Americe, Austrálii, Kanadě a Spojených státech. Aktivně usilujeme o navázání trvalých a významných partnerství s energetickými společnostmi, developery/IPP, dodavateli a EPC, kteří vyžadují spolehlivý výkon a hladkou integraci. Základem každé spolupráce je silný závazek k úspěchu zákazníků a dlouhodobé spolehlivosti, který zajišťuje, že kritická energetická aktiva našich partnerů fungují s maximální dostupností a bezpečností, bez ohledu na geografii či složitost elektrické sítě.

Tyto změny rovněž posilují otevřený přístup společnosti Fractal zaměřený na spolupráci s více výrobci. Jelikož řídicí systémy od Fractal fungují napříč dodavateli baterií a systémů pro řízení výkonu (PCS), mohou zákazníci přijmout nový rámec pro cenotvorbu, uzavírání smluv a vymezení rozsahu projektu, aniž by museli měnit zbytek své projektové infrastruktury – a to bez omezení v oblasti kyberbezpečnosti, hardwaru vyrobeného v USA a řídicích systémů investiční kvality, díky kterým se Fractal stala preferovanou volbou pro developery velkých projektů.

Dostupnost

Nový cenový a zjednodušený rámec uzavírání smluv platí s okamžitou platností pro všechny nové žádosti a stávajícím zákazníkům je nabízen na základě jednotlivých projektů. Zákazníci a potenciální zákazníci si mohou vyžádat aktualizovaný ceník a vzor rámcové smlouvy na fractalems.com nebo kontaktováním svého obchodního zástupce společnosti Fractal.

O společnosti Fractal EMS

Společnost Fractal EMS poskytuje komplexní a plně integrovanou platformu pro správu energie a SCADA, která kombinuje pokročilý software, hardwarové řadiče, hladkou integraci systémů, robustní kyberbezpečnost a výkonné analytické nástroje pro projekty v oblasti akumulace energie, solární energie, hybridních systémů a datových center. S podporou nepřetržitě fungujícího vzdáleného operačního centra (NERC-CIP Medium) nabízí Fractal EMS hardwarově nezávislé, hotové ovládací prvky pro systémy BMS, EMS/PPC, MPC a SCADA – vše sjednocené v jediné flexibilní a škálovatelné architektuře. Fractal EMS potvrzuje, že jeho řídicí hardware splňuje požadavky na nezakázané zahraniční subjekty (Non-PFE/FEOC) a domácí označení. Tím je zajištěno, že projekty využívající Fractal EMS jsou plně v souladu s nejnovějšími federálními požadavky a pobídkami pro domácí obsah. Další informace naleznete na www.fractalems.com. 

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2507751/fractal_ems_Logo.jpg 

Zdroj: Fractal EMS

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Kdo objednával revizní zprávy? Soud opět řešil smrt chlapce pod brankou na hřišti

Okresní soud v Břeclavi se začal zabývat případem spadlé branky na hřišti,...

Okresní soud v Břeclavi v úterý opět projednával případ smrti dvanáctiletého chlapce, na kterého v roce 2024 spadla na hřišti branka. Žalobkyně z usmrcení z nedbalosti viní tehdejšího vedoucího...

5. května 2026  10:32,  aktualizováno  14:39

Volání do budoucnosti v Turnově

ilustrační snímek

Moderovaný koncert Volání do budoucnosti propojuje jidiš a hebrejské ukolébavky s novou tvorbou Matouše Hejla a Eleny Schoychet na silné texty židovských autorek i současné poezie.

5. května 2026  14:36

Do devíti hodin je beznadějně plno. Kapacita parkovacích míst v Praze nestačí

Záchytné parkoviště P+R na Černém Mostě otevřelo v prosinci 2021. Po pěti...

Je to každodenní stres. Bude tam ještě? Řeč je o volném parkovacím místě na odstavném P+R parkovišti na okraji Prahy. Že je dnes už téměř nemožné ve všední den zaparkovat v centru Prahy, není nic...

5. května 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Na rekonstrukce a obnovy hřbitovů bude v Ostravě směřovat 41 milionů korun

ilustrační snímek

Na rekonstrukce a obnovy hřbitovů bude letos v Ostravě směřovat 41 milionů korun. Šest milionů je vyčleněno na úpravu ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě,...

5. května 2026  12:57,  aktualizováno  12:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Divadelní sezonu v Kladně završí Moliérova komedie Škola žen

ilustrační snímek

Aktuální divadelní sezonu v Kladně završí komedie Škola žen francouzského dramatika Moliéra. Představí se v ní herec Miroslav Večerka v hlavní roli Arnolfa,...

5. května 2026  12:56,  aktualizováno  12:56

Slavkov u Brna má novou stálou expozici s tématem napoleonských válek

Slavkov u Brna mĂˇ novou stĂˇlou expozici s tĂ©matem napoleonskĂ˝ch vĂˇlek

Slavkov u Brna na Vyškovsku má novou stálou expozici s názvem Slavkov a Evropa v období napoleonských válek. Je v bývalých zámeckých konírnách, pro veřejnost...

5. května 2026  12:53,  aktualizováno  12:53

Strojvedoucí měl tři promile, poznali to i cestující. Dráhy rázně zakročily

Kdo z vás někdy nezatoužil projet se metrem v kabině strojvedoucího? Navíc v...

Silně opilého strojvedoucího odhalili v pondělí na Přerovsku. Při podivné jízdě například zapomněl ve stanici otvírat dveře, nezvykle pomalu se rozjížděl, nabíral zpoždění. Policisté mu naměřili...

5. května 2026  11:12,  aktualizováno  14:27

Něco mezi pavoukem a trilobitem. Ražba metra v Praze vydala fosilii neznámého členovce

Detailní pohled na fosilii členovce Soomaspis labutai.

Při ražbě pražského metra D našel sběratel zkamenělin Radek Labuťa fosilii doposud neznámého druhu členovce z období prvohor. Žil přibližně před 448 miliony let, tedy v období před nástupem...

5. května 2026  7:42,  aktualizováno  14:24

Drama na přejezdu. Dodávka zůstala mezi závorami, jen těsně uhnula před vlakem

Ilustrační snímek

Doslova pár centimetrů chybělo k tragédii na železničním přejezdu na Břeclavsku. Mezi závorami tam zůstala stát dodávka s přívěsem naloženým auty, která až na poslední chvíli popojela z kolejí před...

5. května 2026  14:22

Brněnský Nový Lískovec chce kvůli přemnoženým holubům zřídit holubník

ilustrační snímek

Brněnská městská část Nový Lískovec chce kvůli přemnoženým holubům zřídit holubník a napomoct tak jejich regulaci. Podle průzkumu je situace...

5. května 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

Provoz na koridoru mezi Táborem a Planou zastavila srážka s člověkem

ilustrační snímek

Na trati u Sezimova Ústí na Táborsku srazil vlak člověka. Provoz na železničním koridoru mezi Planou nad Lužnicí a Táborem je zastavený. Novináře o nehodě...

5. května 2026  12:36,  aktualizováno  12:36

Lidí pobírajících důchod bylo loni na jihu Moravy 323.716, méně než o rok dříve

ilustrační snímek

Počet lidí na jihu Moravy, kteří pobírali nějaký druh důchodu, se loni snížil o 2111 na celkových 323.716 lidí, z toho 260.765 byli starobní důchodci...

5. května 2026  12:33,  aktualizováno  12:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.