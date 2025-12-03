Franchise Equity Partners kupuje od Driven Brands IMO Car Wash

Autor:
  16:47
New York 3. prosince 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - FEP oznamuje svou první mezinárodní akvizici prostřednictvím nákupu předního globálního provozovatele tunelových myček aut se 720 pobočkami

Franchise Equity Partners, LP (FEP), soukromá investiční společnost, jejímž posláním je vytvářet dlouhodobá partnerství s kvalitními franšízanty, franšízory a společnostmi s více pobočkami, dnes oznámila, že uzavřela dohodu o akvizici IMO Car Wash, největšího provozovatele tunelových myček aut na světě, od společnosti Driven Brands (NASDAQ:DRVN). Tato transakce zahrnuje celé portfolio IMO se 720 pobočkami, které se nacházejí především ve Velké Británii a Německu, ale také v devíti dalších evropských zemích a Austrálii.

Společnost IMO Car Wash, založená před 60 lety, je jednou z nejznámějších a nejdůvěryhodnějších značek myček aut na světě, která každoročně obslouží miliony zákazníků díky svému pohodlnému modelu s vysokým objemem služeb. Společnost má jedinečně diverzifikovanou působnost a je podporována manažerským týmem s hlubokými znalostmi v oblasti myček aut.

„Věříme, že IMO představuje vzácnou příležitost k získání vedoucí značky na trhu s dlouholetou tradicí, snadno hájitelnou pozicí a silným provozním týmem," řekl Scott Romanoff, spolumanažer společnosti FEP. „Naším cílem je pomoci optimalizovat a zlepšit výkonnost stávajícího portfolia. Díky zavedené zákaznické základně, maloobchodním partnerstvím a zkušenému vedení společnosti IMO vidíme významnou příležitost k podpoře organického růstu a dalšímu posilování značky."

„Naše investice do IMO je první transakcí společnosti FEP mimo Spojené státy," dodal Mike Esposito, spolumanažer společnosti FEP. „Věříme, že to představuje ideální základ pro rozšíření naší maloobchodní přítomnosti s mnoha pobočkami ve Spojených státech do Velké Británie, Evropy a dalších zemí."

Pod vedením společnosti FEP se IMO zaměří na zvýšení objemu mytí, zlepšení zákaznické zkušenosti a další využití svých strategických maloobchodních partnerství. IMO udržuje silné vztahy s maloobchodníky ve Velké Británii a EU, kde společnost provozuje myčky aut na místě, aby zvýšila návštěvnost jak pro IMO, tak pro své maloobchodní hostitele.

„Toto je významný milník pro IMO Car Wash," řekl Adam Green, prezident IMO Car Wash. „Společnost FEP rozumí tradici i potenciálu naší značky. Jejich dlouhodobý přístup, závazek k provozní dokonalosti a bohaté zkušenosti s obchodními modely s více jednotkami z nich činí ideálního partnera, protože se zaměřujeme na uvolnění větší hodnoty z naší stávající sítě. Těšíme se na spolupráci se společností FEP, abychom posílili svou pozici na trhu a pokračovali v poskytování služeb našim zákazníkům."

Tato akvizice posiluje strategii společnosti FEP zaměřenou na partnerství s předními operátory v odolných odvětvích, kde velikost, známost značky a provozní efektivita vytvářejí udržitelné konkurenční výhody.

Další informace o společnosti Franchise Equity Partners naleznete na adrese https://www.fep-us.com/.

O společnosti Franchise Equity Partners:

Franchise Equity Partners je soukromá investiční společnost specializující se na poskytování kapitálu franšízovým podnikům a jejich majitelům. Její diferencovaný přístup kombinuje rozsáhlé zkušenosti v oblasti podnikových financí a provozu s počáteční cílovou velikostí portfolia 1 miliarda dolarů, aby umožnila růst, zjednodušení vlastnictví, plánování nástupnictví a majetku, mimo jiné strategické obchodní příležitosti. Další informace o společnosti Franchise Equity Partners naleznete na www.fep-us.com nebo sledujte společnost na LinkedIn.

mailto:amazzola@fish-consulting.com

Kontakt:

Andrea MazzolaTidehouse

954-893-9150

amazzola@tidehouseagency.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2836389/Franchise_Equity_Partners__Logo.jpg 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Biatlon v Östersundu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a kde je sledovat?

Tereza Voborníková finišuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Nová sezona Světového poháru v biatlonu je již v plném proudu. Ve švédském Östersundu jsou po týmových disciplínách na programu individuální závody. Podívejte se v kolik a kde české závodníky...

3. prosince 2025  17:23

Zastupitelé návrhy aktivistů nepřijali. Situace okolo Bedřišky je dál na mrtvém bodě

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Městští zastupitelé ve středu několik hodin debatovali s příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v ostravských Mariánských Horách a Hulvákách o jejím osudu. Ostravský spolek Fiducia vyzval k...

3. prosince 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Chinaski vyráží po 3 letech na turné. A vychází jim album, na kterém hraje i orchestr Českého rozhlasu

Chinaski mají za sebou rok plný oslav 30. výročí kapely.

Kapela Chinaski má za sebou rok, během kterého se soustředila především na velkolepé oslavy 30 let na scéně. Speciální program předvedla nejprve návštěvníkům dvakrát ve vyprodané O2 areně v Praze a...

3. prosince 2025  17:22

Biatlon v Östersundu: Premiérový individuální závod mužů, bodovali 2 Češi

Michal Krčmář v akci během mužské štafety na Světovém poháru v biatlonu ve...

Dnešním odpolednem pokračoval SP v biatlonu ve švédském Östersundu. Na programu byl vytrvalostní závod mužů. Lepší střelecké podmínky přinesly umístění na bodech pro české závodníky.

3. prosince 2025  17:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Některé památky na Vysočině budou o adventu mimořádně přístupné

ilustrační snímek

Některé zámky na Vysočině o víkendu nabídnou speciální adventní program. Mimořádné prohlídky přes zimu uzavřených objektů budou i o následujících víkendech. V...

3. prosince 2025  15:41,  aktualizováno  15:41

Trutnov kvůli nové legislativě opět přesunul ohňostroj, bude u centra UFFO

ilustrační snímek

Půlnoční ohňostroj k příchodu nového roku organizovaný trutnovskou radnicí bude nakonec u společenského centra UFFO na náměstí Republiky. ČTK to dnes řekl...

3. prosince 2025  15:36,  aktualizováno  15:36

Liberec očekává, že na nepedagogické pracovníky bude muset doplatit až 30 mil.Kč

ilustrační snímek

Liberec očekává, že na mzdy nepedagogických pracovníků bude muset ze svého rozpočtu příští rok doplatit 20 až 30 milionů korun, tedy skoro desetinu těchto...

3. prosince 2025  15:34,  aktualizováno  15:34

NSZ zamítlo stížnost Jiřikovského z bitcoinové kauzy proti jeho obvinění

ilustrační snímek

Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) zamítlo stížnost Tomáše Jiřikovského z bitcoinové kauzy proti jeho srpnovému obvinění z legalizace výnosů z trestné...

3. prosince 2025  15:33,  aktualizováno  15:33

Brno plánuje obnovu lesoparku Akátky, který ovlivní stavba tunelu Vinohrady

ilustrační snímek

Podobu brněnského lesoparku Akátky po výstavbě dalšího úseku velkého městského okruhu určí architektonicko-krajinářská soutěž. Její vyhlášení dnes schválili...

3. prosince 2025  15:30,  aktualizováno  15:30

S výjezdy žáků do ciziny pomůže v Ústeckém kraji Dům zahraniční spolupráce

ilustrační snímek

V Ústí nad Labem se dnes otevřela regionální kancelář Domu zahraniční spolupráce. Pomáhat bude školám, muzeím, knihovnám a dalším institucím v Ústeckém kraji s...

3. prosince 2025  15:19,  aktualizováno  15:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zástupci kroměřížské radnice budou lidem opět zdarma nalévat vánoční polévku

ilustrační snímek

Zástupci vedení kroměřížské radnice budou lidem v posledním předvánočním týdnu po roce opět nalévat vánoční polévku. Zdarma ji zájemci ochutnají ve středu 17....

3. prosince 2025  15:16,  aktualizováno  15:16

Ceny energií se zvyšují. Foukaná izolace se stává standardem. Rychleji vyřeší úniky tepla, bez zásahu do fasády

Nikolas Pátek začínal v marketingu.

Foukaná izolace se v posledních letech posunula z okrajové technologie mezi běžně využívané postupy, a to zejména díky rychlosti aplikace a dobrému poměru cena/výkon. „Kvalitní izolace je základním...

3. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.