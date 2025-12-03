Franchise Equity Partners kupuje od Driven Brands IMO Car Wash

Franchise Equity Partners, LP (FEP), soukromá investiční společnost, jejímž posláním je vytvářet dlouhodobá partnerství s kvalitními franšízanty, franšízory a společnostmi s více pobočkami, dnes oznámila, že uzavřela dohodu o akvizici IMO Car Wash, největšího provozovatele tunelových myček aut na světě, od společnosti Driven Brands (NASDAQ:DRVN). Tato transakce zahrnuje celé portfolio IMO se 720 pobočkami, které se nacházejí především ve Velké Británii a Německu, ale také v devíti dalších evropských zemích a Austrálii.
Společnost IMO Car Wash, založená před 60 lety, je jednou z nejznámějších a nejdůvěryhodnějších značek myček aut na světě, která každoročně obslouží miliony zákazníků díky svému pohodlnému modelu s vysokým objemem služeb. Společnost má jedinečně diverzifikovanou působnost a je podporována manažerským týmem s hlubokými znalostmi v oblasti myček aut.
„Věříme, že IMO představuje vzácnou příležitost k získání vedoucí značky na trhu s dlouholetou tradicí, snadno hájitelnou pozicí a silným provozním týmem," řekl Scott Romanoff, spolumanažer společnosti FEP. „Naším cílem je pomoci optimalizovat a zlepšit výkonnost stávajícího portfolia. Díky zavedené zákaznické základně, maloobchodním partnerstvím a zkušenému vedení společnosti IMO vidíme významnou příležitost k podpoře organického růstu a dalšímu posilování značky."
„Naše investice do IMO je první transakcí společnosti FEP mimo Spojené státy," dodal Mike Esposito, spolumanažer společnosti FEP. „Věříme, že to představuje ideální základ pro rozšíření naší maloobchodní přítomnosti s mnoha pobočkami ve Spojených státech do Velké Británie, Evropy a dalších zemí."
Pod vedením společnosti FEP se IMO zaměří na zvýšení objemu mytí, zlepšení zákaznické zkušenosti a další využití svých strategických maloobchodních partnerství. IMO udržuje silné vztahy s maloobchodníky ve Velké Británii a EU, kde společnost provozuje myčky aut na místě, aby zvýšila návštěvnost jak pro IMO, tak pro své maloobchodní hostitele.
„Toto je významný milník pro IMO Car Wash," řekl Adam Green, prezident IMO Car Wash. „Společnost FEP rozumí tradici i potenciálu naší značky. Jejich dlouhodobý přístup, závazek k provozní dokonalosti a bohaté zkušenosti s obchodními modely s více jednotkami z nich činí ideálního partnera, protože se zaměřujeme na uvolnění větší hodnoty z naší stávající sítě. Těšíme se na spolupráci se společností FEP, abychom posílili svou pozici na trhu a pokračovali v poskytování služeb našim zákazníkům."
Tato akvizice posiluje strategii společnosti FEP zaměřenou na partnerství s předními operátory v odolných odvětvích, kde velikost, známost značky a provozní efektivita vytvářejí udržitelné konkurenční výhody.
