Francie, nejvýznamnější obchodní partner Česka mezi zeměmi bez společné hranice, vystavuje na MSV již 23. rokem

Již přes 20 let podporuje Francouzský pavilon FČOK francouzské firmy při rozvoji na českém trhu a pomáhá navazovat spolupráci s českými partnery. Pavilon je v rámci MSV skutečnou výkladní skříní francouzské ekonomiky a přispívá k rozšiřování spolupráce firem z obou zemí a ke vzniku nových obchodních příležitostí.
23. ročník má mimořádný význam díky výjimečné návštěvě francouzské ministerské delegace vedené Sébastienem Martinem, ministrem průmyslu, společně s Hnutím francouzských podniků (MEDEF), což je hlavní reprezentativní sdružení podniků ve Francii a klíčový partner politické reprezentace. Jde o významnou událost, a navíc v roce, kdy Francouzsko-česká obchodní komora slaví 30 let své existence a potažmo novodobé francouzsko-české spolupráce.
„Rozmanitost odvětví a průmyslových oborů zastoupených letos v rámci Francouzského pavilonu svědčí o dynamice a významu francouzsko-české podnikatelské komunity,“ podtrhuje Antoine Schaming, manažer pro obchodní rozvoj Francouzsko-české obchodní komory.
Od specializovaných malých a středních podniků až po velké mezinárodní skupiny – Francouzský pavilon FČOK letos představuje širokou škálu francouzského know-how. Mezi účastníky jsou dvě renomované francouzské společnosti: Schneider Electric, přední světový hráč v oblasti řízení energií a automatizace, a Framatome, mezinárodní lídr v jaderné energetice; obě budou partnery pavilonu spolu s organizací MEDEF. Jejich účast dokládá mezinárodní význam francouzského průmyslu a hospodářství a energetické a evropské otázky tím staví do popředí zájmu tohoto 23. ročníku.
Francouzská účast skutečně získává zvláštní význam v souvislosti s energetickými výzvami, kterým Evropa čelí. EDF, největší světový výrobce nízkouhlíkové elektřiny, přináší své odborné znalosti v oblasti výroby elektřiny, a Framatome a Schneider Electric každý ve svém oboru přispívají k řešením podporujícím transformaci energetických a průmyslových systémů. Blue Capsule Technology zkoumá možnosti malých modulárních reaktorů (SMR) pro dodávky nízkouhlíkového tepla a energie pro průmysl, zatímco Nuclia vyvíjí řešení digitálního inženýrství pro jaderný sektor.
Vedle těchto oborů pavilon představí také další francouzské průmyslové know-how. Numalliance ukáže svá řešení pro ohýbání a tváření drátů, trubek a plochých profilů, společnosti Billardy, Sonimat a Courbis Smart Polymers předvedou svou nabídku v oblasti přesného strojírenství a vysoce výkonných materiálů. SG Equipment Finance bude zastupovat služby podporující rozvoj průmyslových podniků, zejména prostřednictvím financování jejich vybavení.
Francouzská účast na veletrhu připomene i obory, které jsou již v České republice pevně etablovány. V oblasti infrastruktury dokládají přínos francouzských skupin k rozvoji dopravních sítí společnosti Via Salis, koncesionář dálnice D4 v rámci prvního dálničního projektu veřejně-soukromého partnerství v ČR, a VINCI Highways, specialista na mezinárodní silniční infrastrukturu. Manutan, významný evropský distributor potřeb a vybavení pro firmy, představuje další oblast ekonomiky s francouzským zastoupením a škálu firem pak doplňuje agentura Roissy Dev, která se stará o hospodářský rozvoj území letiště Paříž–Charles de Gaulle s důrazem na vazby mezi jednotlivými regiony a možnosti dalšího vývoje.
23. ročník Francouzského pavilonu
23. ročník Francouzského pavilonu FČOK dostává nový rozměr díky návštěvě francouzského ministra průmyslu Sébastiena Martina v Brně. Ministr se zde setká mimo jiné se svým českým protějškem Karlem Havlíčkem, místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu, a také s několika zástupci francouzských a českých podniků. Doprovodí jej Fabrice Le Saché, viceprezident MEDEF odpovědný za Evropu, a Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR).
Jak připomíná Antoine Schaming, manažer pro obchodní rozvoj Francouzsko-české obchodní komory: „Tato návštěva na vysoké úrovni dokládá schopnost Francouzského pavilonu FČOK sbližovat francouzský a český soukromý sektor s hospodářskou institucionální reprezentací. Vytvářením příležitostí k setkávání a diskusi nad hlavními tématy evropského průmyslu přispívá FČOK ke vzniku společných projektů a k posilování hospodářských vazeb mezi oběma zeměmi.“
O Francouzsko-české obchodní komoře
Francouzsko-česká obchodní komora, založená v roce 1996, v současné době sdružuje více než 270 členských firem z mnoha odvětví, zejména z oblasti bankovnictví, obchodu a potravinářství.
Francouzsko-česká obchodní komora se již 30 let věnuje podpoře a rozvoji francouzsko-české podnikatelské komunity, posilování obchodních vztahů obou zemí a podpoře jednotné Evropy.
FČOK pro své členy i veřejnost každý rok pořádá více než 60 akcí. Řada z nich se koná v rámci platformy Sustainable Business Forum. Jejím cílem je inspirovat další firmy a instituce a na příkladech ukázat, že environmentálně a sociálně odpovědné podnikání je nejen správné, ale může být i ekonomicky smysluplné. Business Development služby LeBooster doprovází na 100 firem ročně oběma směry. Komora mimo to také realizuje odborné průzkumy, jejichž cílem je zmapovat aktuální náladu a trendy v obchodní komunitě.
Více informací na www.chambre.cz
Zdroj: Francouzsko-česká obchodní komora
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