Francouzská stávka narušila ostravskou radost. Festival Beats for Love po zrušené show dua Dimitri Vegas & Like Mike kompenzuje fanoušky

Festival už v minulých letech zažil některá odřeknutá vystoupení, ať už z logistických nebo zdravotních důvodů. Nikdy ale nešlo o tak výrazné hvězdy. „Jsme z toho stejně jako naši fanoušci v šoku. Jen pár minut poté, co nám to management umělců oznámil, jsme to sdělili přímo z pódia i návštěvníkům. Neříkalo se nám to lehce,“ dodal ředitel Beats for Love Kamil Rudolf.

Dimitri Vegas & Like Mike se do Ostravy přesouvali po středečním koncertu na Ibize, ve Francii měli mezipřistání. Sami belgičtí DJs se fanouškům omluvili na videu, které pořadatelé Beats for Love přesdíleli. „Stáli jsme na runwayi několik hodin a čekali na slíbený odlet. Nakonec nás ale do vzduchu nepustili a my to pak už museli vzdát. Moc nás to mrzí, doufám, že vám to brzy vynahradíme,“ řekl Vegas. „Nemůžeme za to my, nemůžou za to ani vystupující. O to je to náročnější…Jsme slušně řečeno naštvaní, že nám někdo stovky kilometrů daleko překazil zážitek,“ mrzelo Rudolfa.

HUDEBNÍ NÁHRADA I VSTUPENKOVÁ KOMPENZACE

Protože Dimitri Vegas & Like Mike hrají v pátek a sobotu na festivalech v Rumunsku, resp. Finsku, nebylo možné jejich show přesunout na jiný den. Pořadatelé Beats for Love, kteří si zakládají na spolupráci a férové komunikaci s návštěvníky, proto narychlo sehnali náhradu v podobě Brennana Hearta.

„Přímo na pódiu jsme nechali fanoušky hlasovat, jestli by si chtěli poslechnout raději Brennana, nebo krále stylu house Claptona. A zvítězil Nizozemec,“ popsal šéf festivalu Kamil Rudolf. Celou změnu programu bylo ale třeba projednat s managementem a samotným umělcem. Neměli nic proti, a tak se poprvé v historii na Love stage postavil DJ věnující se žánru hardstyle. „Chci poděkovat týmu Brennana Hearta za rychlou a pozitivní komunikaci. Společně jsme vyřešili hodně nepříjemnou situaci,“ těšilo programového ředitele Beats for Love Jiřího Ramíka.

Pořadatelé zároveň vyšli vstříc fanouškům, kteří dlouhodobě chtěli na největší scéně zástupce hardstylu. A soudě podle reakcí v areálu Dolních Vítkovic i na sociálních sítích, to byl dobrý krok.

Fanouškům, kteří napjatě vyhlíželi show právě dua Dimitri Vegas & Like Mike, připravili organizátoři ještě jednu náplast na jejich smutek. I když mají právo měnit v případě nenadálých událostí program, nachystali na české festivalové poměry absolutně unikátní gesto. Čtvrteční jednodenní vstupenky budou nově platit i v pátek. „I když jsme s tím nemohli nic dělat, chápeme pocity našich fanoušků. Děláme pro ně Beats for Love s láskou, kterou máme koneckonců i v názvu. Naši návštěvníci jsou pro nás extrémně důležití a chtěli jsme jim to aspoň trochu vynahradit. Není to běžná festivalová praxe, ale nás celá situace taky ohromně mrzí…Hlavně kvůli těm tisícovkám fanoušků, kteří se na Dimitriho Vegase & Lika Mika těšili. Letos už jim jejich show zařídit nedokážeme, takže doufáme, že jim tímto gestem trochu zvedneme náladu,“ tvrdil Kamil Rudolf.

Vedení Beats for Love navíc s managementem slavné belgické dvojice začalo ihned jednat o náhradním termínu vystoupení.

TECHNO ZE VŠECH STRAN

Do areálu Dolních Vítkovic ve čtvrtek dorazilo na 38 tisíc lidí, tedy zhruba o dva tisíce víc než ve středu. Větší návštěva byla znát například na techno scéně, oficiálně nesoucí název Techno Dome by Proud. Stage před letošním 11. ročníkem prošla kompletní renovací: je 360stupňová, fanoušci tedy obklopují hudebníky přímo na pódiu. „I když je Techno Dome by Proud ve stanu o velikosti menšího fotbalového hřiště, umělci si díky upravené scéně můžou připadat jako v klubu. Navíc máme nový design světel…Od vystupujících jsem zatím slyšel jenom chválu,“ řekl Marek Hankovszki, manažer scény.

Součástí Techno Dome by Proud je i doprovodný program. Ten obstarávají akrobati ve speciálních pozlacených úborech, kteří jsou zavěšení ke stropu velkokapacitního stanu. Působí tedy jako živé disco koule. „A samozřejmě slýcháváme nadšené reakce na areál Dolních Vítkovic. Hlavně ti, kteří na Beats for Love přijíždějí poprvé, jsou úplně paf,“ dodal Hankovszki.

Čtvrteční program největšího českého festivalu zpočátku doprovázely teploty přes 36 stupňů Celsia. Obavy z možných bouřek byly plané jako polévky sedmáků v hodinách vaření na základní škole: dvě jemné přepršky naopak rozpálený dav spíše potěšily.

Radost by jim měl udělat očekávaný pokles teplot pod 30stupňovou hranici i program třetího dne Beats for Love 2025. V pátek v Ostravě vystoupí světoznámé D&B duo Sigma s věhlasným hitem Nobody To Love, fanoušci se můžou těšit i na kometu posledních let Johna Summita, vrcholem pak bude show slavného Nizozemce Armina van Buurena, který se na festival vrátí po třech letech. „Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň. Budeme o to víc makat, aby z našeho festivalu odjížděli nadšení,“ uzavřel ředitel Beats for Love Kamil Rudolf.

Pořadatelé zároveň připomínají, že v pátek nově platí i čtvrteční jednodenní vstupenky. Poslední lístky na pátek a sobotu jsou stále v prodeji na festivalovém webu.

