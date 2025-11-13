Franšíza Lviv Croissants otevřela svou pobočku v Pardubicích

Nová provozovna se nachází v OC GRAND Pardubice (nám. Republiky 1400, Pardubice I). Moderní prostor o rozloze více než 160 m2 funguje ve formátu fast casual a nabízí příjemnou zónu s 50 místy k sezení. Hosté si zde mohou vychutnat oblíbené croissanty a kávu během nákupů i při odpočinku v centru města.
„Rozšíření do Pardubic je pro nás přirozeným krokem. Reagujeme na velký zájem hostů a pozitivní ohlasy z pražské pobočky,“ říká zástupce franšízanta Capellastar Gastro s.r.o., který stojí i za otevřením první pobočky Lviv Croissants v Praze. „Za první rok působení na českém trhu jsme získali tisíce pozitivních ohlasů — jak na kvalitu jídel, tak na samotný formát. Dokázali jsme vybudovat silný tým, zoptimalizovali většinu procesů a lépe porozuměli očekávání našich hostů. Věříme, že naše nová pobočka se stane oblíbeným místem pro všechny z Pardubic i okolí — díky skvělým croissantům, voňavé kávě a příjemné atmosféře.“
Základem nabídky zůstávají čerstvě upečené croissanty s rozmanitými slanými i sladkými náplněmi, doplněné bohatou nabídkou teplých a studených nápojů. Česká menu jsou přizpůsobena místním chutím — využívají čerstvé suroviny od lokálních dodavatelů, přičemž vše se připravuje přímo před hosty.
Stejně jako při každém otevření se na startu nové pobočky podílela centrála Lviv Croissants, která zajišťovala školení personálu, kontrolu kvality, tvorbu menu i marketingovou podporu
Lviv Croissants tak pokračuje ve své expanzi napříč Evropou. V přípravě jsou nové pobočky nejen v dalších českých městech, ale i v dalších zemích, kde značka vidí rostoucí poptávku po kvalitním a dostupném občerstvení.
Adresa : OC GRAND Pardubice, nám. Republiky 1400, 530 02 Pardubice
Otevírací doba: denně
kontakt: lvivcroissantscz@gmail.com
Zdroj: Capellastar Gastro