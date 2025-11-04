Fraus a Klett se spojily formou fúze – vzniká silný a stabilní partner pro české učitele

Autor:
  10:09
Praha 4. listopadu 2025 (PROTEXT) - Nakladatelství Fraus a Klett se spojují do jednoho týmu. Dvě silné značky s dlouholetou tradicí tak dávají dohromady své zkušenosti a nadšení pro vzdělávání, aby společně mohly ještě lépe podporovat české školy, učitele i žáky. Cílem spojení je poskytnout školám, učitelům i žákům ještě širší a promyšlenější nabídku vzdělávacích materiálů, digitálních řešení a metodické podpory. Nové nakladatelství Fraus Klett staví na hodnotách obou značek – kvalitním obsahu, odbornosti a důvěře, kterou si vybudovaly mezi pedagogy i školami.

V důsledku fúze došlo k zániku společnosti Nakladatelství Fraus, s. r. o., a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost Klett nakladatelství, s. r. o., která vstoupí do právního postavení zanikající společnosti. Nástupnická společnost Fraus Klett, s. r. o., byla oficiálně zapsána do obchodního rejstříku 1. listopadu 2025.

„Věříme, že kvalitní vzdělávání stojí na spolupráci a sdílení. Spojením našich dvou nakladatelství budeme schopni učitelům i žákům nabídnout více inspirace, nových nápadů a praktických nástrojů, které jim usnadní každodenní práci. Toto spojení není jen administrativním krokem, ale především krokem k větší stabilitě, otevřenosti a modernějšímu vzdělávání,“ říká Lukáš Tykal, jednatel společnosti Fraus Klett.

Co spojení přinese školám, učitelům a žákům

Oblíbené učebnice zůstávají a budou se dál rozvíjet

Všechny stávající a oblíbené učebnicové řady obou nakladatelství zůstávají i nadále součástí nabídky, aby učitelé i žáci mohli pokračovat v práci s materiály, které dobře znají a osvědčily se v praxi. Současně bude pokračovat i vývoj nových výukových titulů, jež budou – v duchu dlouholeté tradice obou značek – vznikat ve spolupráci s učiteli z praxe tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám moderního vzdělávání.

Kontakty a podpora zůstávají beze změn

Školy i učitelé se mohou spolehnout na své stávající obchodní zástupce. Ti budou i nadále poskytovat osobní servis, poradenství a metodickou pomoc tak, jak byli učitelé zvyklí. Spojení tedy nepřináší žádné složité změny – naopak posílí komunikaci a dostupnost podpory v každém regionu.

Objednávky i systém fungují bez přerušení

Objednávkový systém, licence i cenová politika zůstávají stejné. Učitelé, školy i partneři se nemusí obávat žádných přerušení, změn nebo komplikací. Cílem je, aby vše probíhalo plynule a bez dopadu na každodenní provoz škol.

„Naším cílem je, aby spojení proběhlo co možná nejhladčeji. Zachováváme vše, co naši zákazníci znají – naše týmy, produkty i osobní přístup ke školám. Učitelé od nás mohou i nadále očekávat kvalitní podporu, na kterou byli vždy zvyklí,“ doplňuje Lukáš Tykal.

Společně pro moderní výuku a smysluplné vzdělávání

Fraus Klett bude pokračovat v rozvoji učebnic, metodických materiálů a digitálních nástrojů, které pomáhají učitelům vytvářet výuku srozumitelnou, praktickou a blízkou dětem. Důraz bude kladen nejen na kvalitu a obsah, ale také na jednoduchost a dostupnost – tak, aby učitelé mohli snadno kombinovat různé zdroje podle potřeb svých tříd.

„Vnímáme, že školy dnes čelí řadě výzev. Naším úkolem je být partnerem, který jim poskytne jistotu a oporu, a zároveň inspiraci, jak výuku posouvat dál. Chceme, aby se učení stalo přirozenou a smysluplnou součástí života žáků a aby se učitelé mohli spolehnout, že v nás mají stabilního a dlouhodobého partnera,“ vysvětluje Lukáš Tykal.

 

O nakladatelství Fraus Klett

Fraus Klett nakladatelství je součástí skupiny Klett, jednoho z nejvýznamnějších evropských vydavatelských domů, který vydává učební a vzdělávací materiály již od roku 1897. V roce 2025 spojily své síly Nakladatelství Fraus a Klett nakladatelství, čímž vzniklo jedno z největších učebnicových nakladatelství v České republice. Fraus Klett navazuje na dlouholetou tradici vývoje vzdělávacích materiálů pro základní i střední školy a usiluje o to, aby vzdělávání bylo moderní, dostupné a kvalitní pro každého.

www.fraus-klett.cz

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici

Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!

Z linky 12 se stává výkladní skříň Prahy. Vyjedou po ní všechny tramvaje Škoda 52T

Pražané se už zítra, v pondělí 3. listopadu, dočkají nových tramvají. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nasadí do běžného provozu prvních sedm vozů typu Škoda ForCity Plus 52T, které se objeví na...

Z Pohůrky už vyháněli srnu či koně. Podívejte se, jak v tunelu na D3 dělají údržbu

Dvakrát do roka musí Ředitelství silnic a dálnic provést údržbu tunelu Pohůrka na dálnici D3 kolem Českých Budějovic. Kompletně ho vyčistí a zkontrolují všechny technologie. Pracovat tam nyní budou...

4. listopadu 2025  9:52

Kraj chce pomoci Zlínu s opravou fasády Městského divadla, pošle 20 milionů

Město Zlín se přiblížilo k opravě fasády divadla, kolem něhož je plot, protože z budovy před dvěma lety spadly dvě obkladové desky. Zlínský kraj na opravu městského a památkově chráněného objektu...

4. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Vodu ve Stříbrném rybníku by mohla občerstvit řeka, věří správci kempu

Před dvěma lety v Hradci Králové platil projekt na propojení Stříbrného rybníka s řekou Orlicí za příliš odvážný na to, aby mohl být v dohledné době uskutečněn. Plány, které mají vylepšit kvalitu...

4. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Pátý ročník CNSC: 349 vzorků ze 14 zemí a nový standard kvality

4. listopadu 2025  9:27

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako u Spejbla a Hurvínka. Cestující v Ostravě dostali originální zastávku

Spejbl a Hurvínek mají svoji zastávku v Ostravě-Porubě. Zbrusu novou tvář dostala autobusová zastávka Josefa Skupy v Průběžné ulici, která se proměnila v pokoj legendárních loutek Spejbla a Hurvínka...

4. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Praha, Anděl

Blízká setkání nového druhu... První den běžného provozu tramvaje 52T s cestujícími

vydáno 4. listopadu 2025  9:01

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025  9:01

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Tesco Online Nákupy nově v Poděbradech – rychlé doručení, pohodlí a úspora času v předvánočním období

4. listopadu 2025

IN NOMINE – Symfonie Austerlitz 1805 zazní v katedrále sv. Petra a Pavla

4. listopadu 2025  8:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.