Fraus a Klett se spojily formou fúze – vzniká silný a stabilní partner pro české učitele

V důsledku fúze došlo k zániku společnosti Nakladatelství Fraus, s. r. o., a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost Klett nakladatelství, s. r. o., která vstoupí do právního postavení zanikající společnosti. Nástupnická společnost Fraus Klett, s. r. o., byla oficiálně zapsána do obchodního rejstříku 1. listopadu 2025.
„Věříme, že kvalitní vzdělávání stojí na spolupráci a sdílení. Spojením našich dvou nakladatelství budeme schopni učitelům i žákům nabídnout více inspirace, nových nápadů a praktických nástrojů, které jim usnadní každodenní práci. Toto spojení není jen administrativním krokem, ale především krokem k větší stabilitě, otevřenosti a modernějšímu vzdělávání,“ říká Lukáš Tykal, jednatel společnosti Fraus Klett.
Co spojení přinese školám, učitelům a žákům
Oblíbené učebnice zůstávají a budou se dál rozvíjet
Všechny stávající a oblíbené učebnicové řady obou nakladatelství zůstávají i nadále součástí nabídky, aby učitelé i žáci mohli pokračovat v práci s materiály, které dobře znají a osvědčily se v praxi. Současně bude pokračovat i vývoj nových výukových titulů, jež budou – v duchu dlouholeté tradice obou značek – vznikat ve spolupráci s učiteli z praxe tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám moderního vzdělávání.
Kontakty a podpora zůstávají beze změn
Školy i učitelé se mohou spolehnout na své stávající obchodní zástupce. Ti budou i nadále poskytovat osobní servis, poradenství a metodickou pomoc tak, jak byli učitelé zvyklí. Spojení tedy nepřináší žádné složité změny – naopak posílí komunikaci a dostupnost podpory v každém regionu.
Objednávky i systém fungují bez přerušení
Objednávkový systém, licence i cenová politika zůstávají stejné. Učitelé, školy i partneři se nemusí obávat žádných přerušení, změn nebo komplikací. Cílem je, aby vše probíhalo plynule a bez dopadu na každodenní provoz škol.
„Naším cílem je, aby spojení proběhlo co možná nejhladčeji. Zachováváme vše, co naši zákazníci znají – naše týmy, produkty i osobní přístup ke školám. Učitelé od nás mohou i nadále očekávat kvalitní podporu, na kterou byli vždy zvyklí,“ doplňuje Lukáš Tykal.
Společně pro moderní výuku a smysluplné vzdělávání
Fraus Klett bude pokračovat v rozvoji učebnic, metodických materiálů a digitálních nástrojů, které pomáhají učitelům vytvářet výuku srozumitelnou, praktickou a blízkou dětem. Důraz bude kladen nejen na kvalitu a obsah, ale také na jednoduchost a dostupnost – tak, aby učitelé mohli snadno kombinovat různé zdroje podle potřeb svých tříd.
„Vnímáme, že školy dnes čelí řadě výzev. Naším úkolem je být partnerem, který jim poskytne jistotu a oporu, a zároveň inspiraci, jak výuku posouvat dál. Chceme, aby se učení stalo přirozenou a smysluplnou součástí života žáků a aby se učitelé mohli spolehnout, že v nás mají stabilního a dlouhodobého partnera,“ vysvětluje Lukáš Tykal.
O nakladatelství Fraus Klett
Fraus Klett nakladatelství je součástí skupiny Klett, jednoho z nejvýznamnějších evropských vydavatelských domů, který vydává učební a vzdělávací materiály již od roku 1897. V roce 2025 spojily své síly Nakladatelství Fraus a Klett nakladatelství, čímž vzniklo jedno z největších učebnicových nakladatelství v České republice. Fraus Klett navazuje na dlouholetou tradici vývoje vzdělávacích materiálů pro základní i střední školy a usiluje o to, aby vzdělávání bylo moderní, dostupné a kvalitní pro každého.