Freddie Mercury znovu ožívá. Freddie The Exhibition zahajuje prodej vstupenek.

Výstava vznikla u příležitosti 80. výročí jeho narození a připomíná i 40 let od legendárního koncertu skupiny Queen v Budapešti. Návštěvníci projdou devíti tematickými sekcemi mapujícími jeho život od hudebních začátků přes světovou slávu až po osobní rovinu jeho života. Součástí expozice je i unikátní sbírka artefaktů a svědectví osobního asistenta Petera Freestona. Výstava nabídne multisenzorický zážitek propojující obraz, zvuk i prostor.
Vstupenky jsou dostupné prostřednictvím www.worldoffreddie.com.
Rezervace termínů jsou možné od 1. května 2026.
Zdroj: World of Freddie