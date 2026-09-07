Freescoot, Mazarini, nebo Straty? Herní show Creator Showdown zná své finalisty

Do herní show Creator Showdown se zapojilo celkem šest týmů, které vedly známé osobnosti nejen herního světa. Ty si vybraly během takzvaného Draft Day své spoluhráče. Soutěže, kterou díky interaktivním prvkům mohli diváci sami výrazně ovlivňovat, se kromě influencerů a streamerů zúčastnili jak mladé naděje, tak nejlepší hráči česko-slovenské historie esportového titulu Counter-Strike. Tři týmy vyřazovacími boji neprošly, tři čekají 12. září od 13.00 v pražské Vodafone PLAYzone Areně závěrečné zápasy. Do nich se probojovaly sestavy pod vedením influencera Jakuba „Freescoot“ Smreka, streamera Nikolaie „Mazarini“ Lazareva a youtubera a komentátora Matěje „Straty“ Cihláře.
„Už od svého spuštění budí pilotní ročník Creator Showdown velkou pozornost. Chtěl bych proto poděkovat všem účastníkům i fanouškům na sociálních sítích, kteří své favority podporují a aktivně se zapojují do hlasování o vývoji soutěže. Zároveň bych chtěl všechny pozvat na pražský Chodov, kde se již tento víkend uskuteční finále. Aby se i diváci cítili jako hvězdy, připravili jsme pro ně speciální limitovanou nabídku vstupenek,“ láká Milan Dobeš, marketingový manažer pořádající agentury PLAYzone.
Pouze VIP vstupenky
Finále Creator Showdown si naživo bude moci užít pouze 100 diváků, kteří si zakoupí VIP vstupenku. Její součástí je welcome drink, neomezená konzumace čepovaného piva a limonád, balíček s merchem, poukaz na libovolnou večeři z nabídky Vodafone PLAYzone Areny, 200 kreditů na hraní, plechovka Red Bullu, 10% sleva na vstupenky na festival Life!, partnerské bonusy a závěrečná afterparty s DJem a účastníky turnaje. Cena vstupenky je 999 Kč. Limitovaný počet vstupenek na finále Creator Showdown je k dispozici na platformě NFCtron. Finálové zápasy pak mohou ostatní fanoušci zhlédnout na oficiálním Twitch kanálu PLAYzone.
Vrcholový Counter-Strike 2 v Brně
Turnaj Creator Showdown si klade za cíl ukázat hru Counter-Strike 2 zábavnou formou tak, jak ji fanoušci neznají. Esportové zápasy té nejvyšší úrovně si pak budou moci diváci užít od 20. do 22. listopadu během festivalu Life!, který proběhne na brněnském výstavišti. Kromě českého šampionátu Tipsport MČR CS se zde odehraje také turnaj špičkových evropských týmů Tipsport RUSH:Brno. V obou turnajích si týmy rozdělí celkem přes 1 milion korun. Vstupenky jsou v prodeji na platformě NFCtron. Aktuální cenová nabídka platí pouze do konce září.
Zdroj: PLAYzone