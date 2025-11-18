Frekomos: český průkopník v moderní recyklaci silnic ověřil uhlíkovou stopu technologie Remix. Výpočet podle GHG Protocol potvrdil až o 70 % nižší uhlíkovou zátěž při opravě.

Autor:
  12:42
Praha 18. listopadu 2025 (PROTEXT) - Společnost Frekomos, která se více než tři desetiletí specializuje na opravy a rekonstrukce silnic, potvrdila ekologické přínosy své technologie Recyklace asfaltových vrstev na místě za horka (Remix).

Nezávislý výpočet uhlíkové stopy, zpracovaný odborným partnerem podle mezinárodního standardu GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol), prokázal až o 70 % nižší emisní zátěž oproti konvenčním metodám oprav vozovek.

Výpočet byl proveden na základě reálných provozních dat. Spotřeby paliv, energií a materiálů, také podle principu operační kontroly, který GHG Protocol doporučuje pro transparentní vymezení odpovědnosti organizace. Pro technologii Remix byla stanovena průměrná uhlíková intenzita 5,6 kg CO2e/m2, což dokládá výrazně nižší environmentální dopad oproti běžným metodám.

„Ověřený výpočet podle GHG Protocol je pro nás důležitým potvrzením, že směr, kterým jdeme, má smysl. Chceme být firmou, která staví kvalitní silnice, ale zároveň přemýšlí o tom, jak to dělat udržitelně,“ říká Karel Karčmář, prokurista společnosti Frekomos.

Biopropan – nízkouhlíkové palivo z obnovitelných zdrojů

Frekomos se zaměřuje dlouhodobě na snižování dopadů své činnosti na životní prostředí. Při pilotním projektu na silnici I/45 v Dětřichově nad Bystřicí využila jako první firma v České republice při recyklaci za horka biopropan, palivo vyrobené z obnovitelných zdrojů. Díky jeho použití se podařilo snížit produkci CO2 o více než 165 tun, což odpovídá množství, které za rok pohltí les o rozloze 80 fotbalových hřišť.

Firma se navíc připravuje na přechod na palivo PURE HVO 100 %, které může za vhodných podmínek snížit emise dieselových motorů až o 90 % oproti konvenční naftě.

Tradice, kvalita a odpovědnost

Frekomos působí na českém trhu již více než tři desetiletí a patří mezi přední společnosti v oblasti oprav a rekonstrukcí silnic. Spojuje dlouholeté zkušenosti s inovativními technologiemi, které přinášejí nejen vyšší efektivitu, ale i šetrnější přístup k životnímu prostředí.

„Udržitelnost pro nás není jen moderním pojmem, ale přirozená součást každodenní práce. Každá oprava by měla být nejen kvalitní, ale i odpovědná vůči budoucnosti,“ dodává Karel Karčmář.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak

Vizualizace Dvoreckého mostu

V březnu 2026 vyjedou na Dvorecký most první tramvaje a autobusy. Nové spojení Lihovaru a Podolí také výrazně promění MHD ve svém okolí. Přehled největších změn najdete níže.

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Hala potmě, zastavená hra, výzva k evakuaci. Fanoušek s cigaretou narušil hokej

Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná...

Návštěvníci nové jihlavské Horácké areny prožili novou zkušenost. Jeden z fanoušků Dukly si při pondělním prvoligovém zápase proti Vsetínu v prostorách haly potáhl z elektronické cigarety. Tím se...

18. listopadu 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Sedmnáctiletá dívka pobodala v metru muže. Strčil do kamarádky, vysvětlovala

Mladistvá dívka napadla v metru muže.

Teprve sedmnáctiletá dívka v pondělí pobodala muže v pražském metru. Incident se stal ve stanici Národní třída. Podezřelou zadrželi policisté díky kamerovým záznamům, našli ji v nedalekém obchodním...

18. listopadu 2025  14:42

Na smíchovské náplavce vedle kobek pod Hořejším nábřežím a opuštěného Přívozu Smíchov-Vyšehrad, zvonu na platu se nyní nacházejí umělecká díla z vyřazených cisteren českého sochaře Čestmíra Sušky...

vydáno 18. listopadu 2025  14:37

Veletrh e-Salon v Letňanech představil nejen novinky elektro a vodíkových automobilů.

vydáno 18. listopadu 2025  14:36

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Labská bouda

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

vydáno 18. listopadu 2025  14:36

Labská bouda

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

vydáno 18. listopadu 2025  14:35

Labská bouda

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

vydáno 18. listopadu 2025  14:35

Labská bouda

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

vydáno 18. listopadu 2025  14:35

Z pohřbu kardinála Dominika Duky

vydáno 18. listopadu 2025  14:34

Z pohřbu kardinála Dominika Duky

vydáno 18. listopadu 2025  14:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Z pohřbu kardinála Dominika Duky.

vydáno 18. listopadu 2025  14:33

Z pohřbu kardinála Dominika Duky.

vydáno 18. listopadu 2025  14:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.