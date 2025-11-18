Frekomos: český průkopník v moderní recyklaci silnic ověřil uhlíkovou stopu technologie Remix. Výpočet podle GHG Protocol potvrdil až o 70 % nižší uhlíkovou zátěž při opravě.

Nezávislý výpočet uhlíkové stopy, zpracovaný odborným partnerem podle mezinárodního standardu GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol), prokázal až o 70 % nižší emisní zátěž oproti konvenčním metodám oprav vozovek.
Výpočet byl proveden na základě reálných provozních dat. Spotřeby paliv, energií a materiálů, také podle principu operační kontroly, který GHG Protocol doporučuje pro transparentní vymezení odpovědnosti organizace. Pro technologii Remix byla stanovena průměrná uhlíková intenzita 5,6 kg CO2e/m2, což dokládá výrazně nižší environmentální dopad oproti běžným metodám.
„Ověřený výpočet podle GHG Protocol je pro nás důležitým potvrzením, že směr, kterým jdeme, má smysl. Chceme být firmou, která staví kvalitní silnice, ale zároveň přemýšlí o tom, jak to dělat udržitelně,“ říká Karel Karčmář, prokurista společnosti Frekomos.
Biopropan – nízkouhlíkové palivo z obnovitelných zdrojů
Frekomos se zaměřuje dlouhodobě na snižování dopadů své činnosti na životní prostředí. Při pilotním projektu na silnici I/45 v Dětřichově nad Bystřicí využila jako první firma v České republice při recyklaci za horka biopropan, palivo vyrobené z obnovitelných zdrojů. Díky jeho použití se podařilo snížit produkci CO2 o více než 165 tun, což odpovídá množství, které za rok pohltí les o rozloze 80 fotbalových hřišť.
Firma se navíc připravuje na přechod na palivo PURE HVO 100 %, které může za vhodných podmínek snížit emise dieselových motorů až o 90 % oproti konvenční naftě.
Tradice, kvalita a odpovědnost
Frekomos působí na českém trhu již více než tři desetiletí a patří mezi přední společnosti v oblasti oprav a rekonstrukcí silnic. Spojuje dlouholeté zkušenosti s inovativními technologiemi, které přinášejí nejen vyšší efektivitu, ale i šetrnější přístup k životnímu prostředí.
„Udržitelnost pro nás není jen moderním pojmem, ale přirozená součást každodenní práce. Každá oprava by měla být nejen kvalitní, ale i odpovědná vůči budoucnosti,“ dodává Karel Karčmář.