Frekventovaná část dálnice D2 u Olympie nedaleko Brna je místem, kde řidiči často bourají

Pavel Čížek, krajský koordinátor BESIP: "Dálniční úsek u Olympie se zdá jako bezproblémový, nicméně z pohledu řidiče, který jede od Brna se prostor postupně zrychluje. Při výjezdu z města, pak rychle jedoucí vozidla v souvislosti s kumulací dopravy mohou činit místo nepřehledným. Někteří řidiči se pak snaží na poslední chvíli zařadit do odbočovacího pruhu a mohou tak vyvolat nehodu. A jak se ukazuje, tak se to stává.“

Řidiči by v místě měli především dodržovat rychlost a včas se zařadit do odbočovacího pruhu.

Pavel Čížek, krajský koordinátor BESIP: "Je tam 100 km/h. S ohledem na dopravu by měli řidiči upravit rychlost, tak aby se mohli bezpečně zařadit do jízdního pruhu, tam kam směřují. Důležité je zbytečně neriskovat, nespěchat, nechat vozidla odjet a bezpečně se zařadit do svého pruhu.“

Zdroj: POLAR televize Ostrava