Frekventovaná část silnice II/152 je nehodovým místem

Pavel Čížek, krajský koordinátor BESIP: „Další nehodové místo přímo na nájezdu k Olympii na mapě vypadá přehledně. Z pohledu řidiče, který přijíždí přes most náhle, dojde k tomu, že z jednoho pruhu je jich najednou pět. Následně se toto místo stává nepřehledné a příliš rozšířené. V zatáčce, kde se pak nehody stávají nejčastěji, pak přibývá ještě jeden průběžný pruh.“

Řidiči by v místě měli zpomalit, sledovat provoz a včas se rozhodnout o tom, kam chtějí pokračovat. Samozřejmostí je včasné znamení o změně směru jízdy.

Pavel Čížek, krajský koordinátor BESIP: „Pokud chci přejet z pruhu do pruhu, tak dám znamení a zastavím provoz za sebou. Další řidič ve vedlejším pruhu mě pak pustí. Nemůžu ale použít nějakou agresivitu a vynucovat si odbočení. Ostatní řidiče to může popouzet. Řidiči by měli být čitelní a dát včas znamení.“

Zdroj: POLAR televize Ostrava