Frekventovaná ulice Kosmonautů v Karviné bude uzavřena

Gabriela Monczková, vedoucí oddělení strategií a plánování Odboru školství a rozvoje MMK: "Uzavírka komunikace proběhne oficiálně od 6. do 19. dubna, nicméně zhotovitel stavby slíbil, že začne až 7. dubna. Po Velikonocích začne zhotovitel stavby rekonstruovat úsek od křižovatky se 17. listopadu. Jedná se o padesát metrů úseku ulice Kosmonautů, která bude v plném rozsahu uzavřena a rekonstruována. Dotkne se to jak městské hromadné dopravy, tak příměstské autobusové dopravy. Jedná se o poměrně krátký úsek, nicméně je v této oblasti asi nejhorší. Je třeba jej udělat za plné uzavírky."
Tomáš Danihlík, vedoucí střediska Karviná Správy silnic MSK: "Smyslem opravy je výměna starého degradovaného asfaltu, který je za svou životností. I s ohledem na dopravní vytížení, zejména v místě té předmětné křižovatky. Součástí výměny starého krytu vozovky je i obnova stávajících semaforů, smyček v křižovatce úseku a přidružená výšková úprava daných vpustí v daném místě. Finálně bude provedeno i nové vodorovné dopravní značení. Objízdná trasa bude vedena dle vydaného stanovení přes třídu 17. listopadu ulicí Borovského a uzavřenou část ulice Kosmonautů."
Práce na silnici přinesou dočasné komplikace. Řidiči budou muset sledovat aktuální dopravní značení a počítat s časovou rezervou při průjezdu touto oblastí.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
