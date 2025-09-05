Frekventovanou křižovatku u Havlíčkova Brodu čeká rekonstrukce, bude platit objízdná trasa

Libor Honzárek (TOP 09), místostarosta Havlíčkova Brodu: „Bude prováděna stavební oprava velké okružní křižovatky na jihovýchodním obchvatu ve směru u Havlíčkova Brodu na Jihlavu. To je ta lokalita, které se říká Selská. Tam bude okružní křižovatka uzavřena."
Řidiči si zajedou, délka objízdné trasy je zhruba 3,7 km.
Libor Honzárek (TOP 09), místostarosta Havlíčkova Brodu: „Veškerá náhradní doprava bude svedena směrem z Havlíčkova Brodu na Havířskou a Průmyslovou ulici. Tam bude provoz napojen na mimoúrovňovou křižovatku skalka na dokončeném jihovýchodním obchvatu. Vozidla pak budou najíždět západním směrem na místo Selská Jizba, kde po bypassové komunikaci nenajedou na okružní křižovatku ale pojedou směrem na Jihlavu právě tudy.“
Silničáři by měli mít hotovo do 12. října letošního roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava