Frenštát přivítá českou elitu. Sportovní dřevorubci zabojují o tituly!

Kvalifikačním závodům v mužské kategorii letos dominoval Martin Roušal, který si vybojoval první místo před Martinem Kalinou a obhájcem titulu Matyášem Klímou. Výjimečné výkony byly vidět i v ženské kategorii, kterou ovládla rodina Urbanových – v rámci timbersportu naprosto unikátní fenomén. Kvalifikaci ovládla Karolina Urbanová, která na začátku června vybojovala stříbrnou medaili na premiérovém mistrovství světa žen v Budapešti a zároveň vytvořila nový světový rekord v disciplíně Standing Block Chop. Druhé místo obsadila její matka Věnceslava Urbanová a třetí skončila sestra Jana Urbanová. Nejúspěšnějším juniorem se stal Miroslav Větrovec, kterému výsledky v kvalifikaci vynesly stejně jako Karolině účast na mistrovství světa.
Program odstartuje už v 10:00 kategoriemi juniorů a žen. Soutěžící se představí v disciplínách Stock Saw, Standing Block Chop, Single Buck a Underhand chop, které prověří rychlost, techniku i fyzickou připravenost závodníků. A co to prakticky znamená?
Stock Saw – Soutěžící musí co nejrychleji a nejpřesněji uříznout kotouče dřeva pomocí motorové pily.
Standing Block Chop – Závodníci musí co nejrychleji přesekat vzpřímený špalek, jako by káceli strom.
Single Buck – Použitím ruční pily musí soutěžící co nejrychleji přeříznout špalek dřeva.
Underhand Chop – Sportovci sekají špalek, na kterém stojí, což simuluje tradiční techniku štípání dřeva.
Od 14:00 nastoupí muži, jejichž program je ještě nabitější. K již zmíněné čtveřici soutěží v mužské kategorii přibudou další dvě:
Springboard – soutěžící musí ve dvou úrovních vytvořit stupně na kmeni stromu, na které se následně za pomoci vložených prken vyšplhají a přetnou špalek umístěný více než 3 metry nad zemí, a
Hot Saw – extrémní disciplína, ve které sportovci používají speciálně upravené motorové pily s obrovským výkonem k co nejrychlejšímu uříznutí tří kotoučů z masivního špalku.
Mistrovství České republiky STIHL TIMBERSPORTS® nabídne návštěvníkům jedinečnou podívanou – spojení síly, rychlosti a technické zručnosti. Diváci se mohou těšit na dramatické souboje o republikové tituly i na disciplíny, které patří k nejatraktivnějším v celém světě sportovního dřevorubectví.
Zdroj: Phoenix Communication